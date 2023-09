StrOPS-Richtlinie: Frist von rund vier Wochen angesichts der Pandemie zu knapp bemessen (BV Geriatrie).

Die jetzt veröffentlichte Strukturprüfungsrichtlinie des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) kann die Anzahl der Einzelfallprüfungen deutlich reduzieren. Die Umsetzung erfolgt allerdings viel zu kurzfristig. Berlin, 27.05.2021 – Der

Bundesverband Geriatrie begrüßt grundsätzlich die Einführung von Strukturprüfungen in Krankenhäusern und erwartet, dass es dadurch in der Prüfpraxis zu einer deutlichen Verringerung der Einzelfallprüfungen kommt.

Allerdings kritisiert der Verband die kurzfristige Inkraftsetzung der

Richtlinie. Statt der ursprünglich geplanten knapp drei Monate haben

die Krankenhäuser real nur noch vier Wochen Zeit, um die

entsprechenden Anträge zu stellen.

Der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der

Krankenkassen (MDS) hat die Richtline zur regelmäßigen

Begutachtung zur Einhaltung von Strukturmerkmalen von OPS-Kodes

nach § 275d SGB V (StrOPS-RL) – statt wie geplant bereits im Februar

2021 – am heutigen Tag veröffentlicht. Aus Sicht des Bundesverbandes

Geriatrie ist die damit einhergehende Verkürzung der Antragszeiten für

Krankenhäuser insbesondere vor dem Hintergrund der derzeitigen

Corona-Pandemie nicht akzeptabel und auch nicht nachvollziehbar.

Nachdem sich die Veröffentlichung der entsprechenden Richtlinie

Woche für Woche verzögert hat, wäre zumindest eine angemessene

Fristverlängerung zu erwarten gewesen. „Wir haben uns angesichts

der hohen Belastung der Krankenhäuser und der fortschreitenden Zeit

gegenüber dem Bundesministerium für Gesundheit dafür eingesetzt,

den Start der Strukturprüfungen auf das kommende Jahr zu

verschieben“, so Dirk van den Heuvel, Geschäftsführer des

Bundesverbandes Geriatrie.

Fristverlängerung wünschenswert

Sehr positiv sieht der Verband, dass durch die fortlaufende Begleitung

der Entwicklung bzw. entsprechende Interventionen an verschiedenen

Stellen der Richtlinie sachliche Korrekturen erreicht werden konnten.

So war beispielsweise der MDS im Bereich der Geriatrie

fälschlicherweise zuerst von einem Stationsbezug bei einzelnen

Strukturmerkmalen ausgegangen. „Hier konnten wir – nicht zuletzt

durch Ansprache des Bundesgesundheitsministeriums – Fehler

korrigieren“, macht van den Heuvel deutlich. „Da wir seit gut einem

Jahr unsere Verbandsmitglieder regelmäßig über den jeweils aktuellen

Stand informieren, hoffen wir, dass die Einrichtungen trotz der

aktuellen Pandemiebelastung in der Lage sein werden, die

notwendigen Unterlagen und Nachweise in der Kürze der Zeit zu

generieren.“ Der Verband wird sich dennoch auch weiterhin beim

Bundesgesundheitsministerium dafür einsetzen, die Frist zu verlängern.

Quelle: BV Geriatrie, 27.05.2021