StrOPS-Richtlinie: Krankenhäuser können Anträge für Strukturprüfungen stellen (MDS).

Ab sofort können Krankenhäuser die Begutachtung von Strukturmerkmalen in abrechnungsrelevanten Operationen- und Prozedurenschlüsseln (OPS) beantragen. Grundlage dafür ist die Ende Februar vom MDS erlassene Richtlinie Regelmäßige Begutachtungen zur Einhaltung von

Strukturmerkmalen von OPS-Kodes nach § 275d SGB V“. Die Richtlinie wurde am 20. Mai 2021 vom Bundesministerium für Gesundheit genehmigt. Die Anträge sind bei den zuständigen Medizinischen Diensten auf Landesebene zu stellen.

„Mit der Veröffentlichung der Richtlinie wird Transparenz über den Ablauf und

den Inhalt der Prüfungen hergestellt und eine einheitliche Prüfpraxis des

Medizinischen Dienstes ermöglicht“, sagt Dr. Stefan Gronemeyer, Geschäftsführer

des MDS. „Mit dieser Richtlinie soll eine gute Grundlage für eine kooperative

Zusammenarbeit der Kliniken mit dem Medizinischen Dienst in diesem neuen

Prüffeld gelegt werden.“

Die Strukturprüfungen sind Voraussetzung dafür, dass Krankenhäuser bestimmte

Leistungen mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen können. Das betrifft

insgesamt 53 verschiedene Krankenhausleistungen. Die vom Medizinischen Dienst

zu prüfenden Strukturmerkmale sind im Operationen- und Prozedurenschlüssel nach

§ 301 Absatz 2 SGB V festgelegt, der jährlich vom Bundesinstitut für

Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) herausgegeben wird.

Der Prüfantrag ist bei dem Medizinischen Dienst des jeweiligen Bundeslandes

oder Landesteiles zu stellen, in dem sich der Standort des Krankenhauses

befindet. Das Prüfkonzept basiert auf der Überprüfung von Selbstauskünften der

Krankenhäuser mit geeigneten Nachweisen und Unterlagen und/oder der Prüfung der

Strukturmerkmale vor Ort. Informationen zum Prüfkonzept und -ablauf sowie zu

den erforderlichen Selbstauskunftsbögen und Unterlagen finden sich in der

Richtlinie und ihren Anlagen.

Weitere Informationen sind auf den Internetseiten der Medizinischen Dienste auf

der Landesebene zu finden. Krankenhäuser erreichen diese über das gemeinsame

Internetportal des Medizinischen Dienstes www.mdk.de.

Hintergrund

Mit dem am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen MDK-Reformgesetz wurde das

bisherige System der Krankenhausrechnungsprüfungen umfassend reformiert. Um die

kontinuierlich ansteigende Zahl an Einzelfallabrechnungsprüfungen zu

reduzieren, wurde die prospektive Überprüfung von Strukturmerkmalen in

abrechnungsrelevanten Operationen- und Prozedurenschlüsseln durch den

Medizinischen Dienst

eingeführt (§ 275d SGB V). Krankenhäuser haben zukünftig die Einhaltung von

Strukturmerkmalen durch den Medizinischen Dienst begutachten zu lassen, bevor

sie Leistungen bei den Krankenkassen abrechnen können.

Durch diesen prospektiven Prüfansatz hat der Gesetzgeber Rechts- und

Planungssicherheit für Krankenhäuser und Krankenkassen geschaffen. Das Nähere

regelt die ab sofort geltende Richtlinie des MDS, die das Bundesministerium für

Gesundheit (BMG) am 20. Mai 2021 mit einigen Maßgaben genehmigt hatte. Die von

BMG getroffenen Maßgaben hat der MDS in der Richtlinie umgesetzt.

Quelle: MDS, 27.05.2021