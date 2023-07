Verordnung zu den Entgeltkatalogen für DRG-Krankenhäuser für das Jahr 2022 (DRG-Entgeltkatalogverordnung 2022 - DRG-EKV 2022) (Bundesgesundheitsministerium, PDF, 282 kB).

Verordnung zu den Entgeltkatalogen für DRG-Krankenhäuser für das Jahr 2022 (DRG-Entgeltkatalogverordnung 2022 – DRG-EKV 2022) A. Problem und Ziel Die Vertragsparteien auf Bundesebene nach § 17b Absatz 2 Satz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) konnten sich bis zu der vom Bundesministerium für

Gesundheit (BMG) gesetzten Frist am 11. Oktober 2021 nicht auf die Vereinbarung der Entgeltkataloge für DRG-Krankenhäuser für das Jahr 2022 einigen. Um Verzögerungen bei den

Verhandlungen der Landesbasisfallwerte nach § 10 des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG),

der Erlösbudgets nach § 4 KHEntgG sowie der Pflegebudgets nach § 6a KHEntgG zu

vermeiden, müssen die Entgeltkataloge für DRG-Krankenhäuser für das Jahr 2022

den Krankenhäusern und Kostenträgern rechtzeitig zur Verfügung stehen.

B. Lösung

Nach Ablauf der zum 11. Oktober 2021 gesetzten Frist werden die Entgeltkataloge

für

DRG-Krankenhäuser für das Jahr 2022 gemäß § 17b Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 und 2

KHG durch Rechtsverordnung des BMG erlassen.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Im Vergleich zu einer Vereinbarung der Entgeltkataloge für DRG-Krankenhäuser

durch die

Vertragsparteien auf Bundesebene entstehen durch diese Verordnung für die

öffentlichen

Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden keine zusätzlichen Ausgaben.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Keiner.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Im Vergleich zu einer Vereinbarung der Entgeltkataloge für DRG-Krankenhäuser

durch die

Vertragsparteien auf Bundesebene entsteht durch diese Verordnung für die

Krankenhäuser

kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Keine.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Im Vergleich zu einer Vereinbarung der Entgeltkataloge für DRG-Krankenhäuser

durch die

Vertragsparteien auf Bundesebene entsteht durch diese Verordnung für das

Institut für das

Entgeltsystem im Krankenhaus kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

F. Weitere Kosten

Keine.

Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit

Verordnung zu den Entgeltkatalogen für DRG-Krankenhäuser für

das Jahr 2022

(DRG-Entgeltkatalogverordnung 2022 – DRG-EKV 2022)

Vom ...... 2021

Auf Grund des § 17b Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 und 2 des

Krankenhausfinanzierungsgesetzes vom 23. April 2002 (BGBl. I S. 1412, 1422),

der zuletzt durch Artikel 6 des

Gesetzes vom 11. Juli 2021 (BGBl. I S. 2754) geändert worden ist, verordnet das

Bundesministerium für Gesundheit:

§ 1

Abrechnungsgrundlage

Der Fallpauschalen-Katalog nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 des

Krankenhausentgeltgesetzes, der Katalog ergänzender Zusatzentgelte nach § 9

Absatz 1 Nummer 2 des Krankenhausentgeltgesetzes und der Pflegeerlöskatalog

nach § 9 Absatz 1 Nummer 2a des

Krankenhausentgeltgesetzes werden für das Jahr 2022 mit den Entgeltkatalogen

nach den

Anlagen 1 bis 7 sowie dem Anhang 1 dieser Verordnung vorgegeben.

§ 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Anlagen

(zu § 1)

Anlage 1 Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog

(Entgelte nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 2a Krankenhausentgeltgesetz)

Teil a Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

Teil b Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

Teil c Bewertungsrelationen bei teilstationärer Versorgung

Teil d Bewertungsrelationen mit gezielter Absenkung in Abhängigkeit der

Median-Fallzahl bei Versorgung durch Hauptabteilung

Teil e Bewertungsrelationen mit gezielter Absenkung in Abhängigkeit der

Median-Fallzahl bei Versorgung durch Belegabteilung

Anlage 2 Zusatzentgelte-Katalog – Liste –

(Entgelte nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 Krankenhausentgeltgesetz)

Anlage 3a Nicht mit dem Fallpauschalen-Katalog vergütete vollstationäre

Leistungen und Pflegeerlöskatalog

(Entgelte nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Krankenhausentgeltgesetz)

Anlage 3b Nicht mit dem Fallpauschalen-Katalog vergütete teilstationäre

Leistungen und Pflegeerlöskatalog

(Entgelte nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Krankenhausentgeltgesetz)

Anlage 4 Zusatzentgelte-Katalog – Liste –

(Entgelte nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Krankenhausentgeltgesetz)

Anlage 5 Zusatzentgelte-Katalog – Definition –

(Entgelte nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 Krankenhausentgeltgesetz)

Anlage 6 Zusatzentgelte-Katalog – Definition –

(Entgelte nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Krankenhausentgeltgesetz)

Anlage 7 Zusatzentgelte-Katalog – Blutgerinnungsstörungen –

(Entgelte nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Krankenhausentgeltgesetz)

Anhang 1 Ergänzende Informationen zur Abrechnung von bewerteten

Zusatzentgelten aus dem Zusatzentgelte-Katalog (Anlage 2 bzw. Anlage 5)

Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-SV) und der Verband der

Privaten

Krankenversicherung (PKV) ) vereinbaren gemeinsam mit der Deutschen

Krankenhausgesellschaft (DKG) gemäß § 17b Absatz 2 Satz 1 des

Krankenhausfinanzierungsgesetzes

(KHG) die jährliche Weiterentwicklung und Anpassung des DRG-Vergütungssystems

insbesondere an medizinische Entwicklungen, Kostenentwicklungen,

Verweildauerverkürzungen und Leistungsverlagerungen. Nach den näheren

Bestimmungen des § 9 Absatz 1

Nummer 1, 2 und 2a des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) vereinbaren sie mit

Wirkung für die Vertragsparteien nach § 11 KHEntgG insbesondere einen

Fallpauschalen-Katalog nach § 17b Absatz 1 Satz 4 KHG, einen Katalog

ergänzender Zusatzentgelte nach

§ 17b Absatz 1 Satz 7 KHG und einen Pflegeerlöskatalog nach § 17b Absatz 4 Satz

5 KHG.

Die einzelnen Katalogbestandteile werden im Folgenden zusammenfassend als

Entgeltkataloge für DRG-Krankenhäuser bezeichnet.

Für den Fall, dass sich die genannten Vertragsparteien auf Bundesebene bei der

Weiterentwicklung des Vergütungssystems auf Teilbereiche nicht einigen können,

kann das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) nach Ablauf gesetzter Fristen

gemäß § 17b Absatz 7

Satz 1 Nummer 1 und 2 KHG durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des

Bundesrates

ausstehende Entscheidungen treffen, soweit dies erforderlich ist, um die

jährliche Weiterentwicklung des Vergütungssystems einschließlich der

Pflegepersonalkostenvergütung

fristgerecht sicherzustellen. Da sich die Vertragsparteien auf Bundesebene in

der vom BMG

gesetzten Frist bis zum 11. Oktober 2021 nicht auf die Entgeltkataloge für

DRG-Krankenhäuser für das Jahr 2022 einigen konnten, erfolgt die Festlegung

der Entgeltkataloge nunmehr durch Rechtsverordnung.

Die Dringlichkeit einer Ersatzvornahme ergibt sich insbesondere aus folgenden

Gründen:

- Der sich in § 18 Absatz 3 Satz 1 KHG und § 11 Absatz 3 Satz 2 KHEntgG

niederschlagende Prospektivitätsgrundsatz kann für die Vereinbarung für das

einzelne

Krankenhaus nur erfüllt werden, wenn die notwendigen Grundlagen rechtzeitig

vor

Beginn des Vereinbarungszeitraumes vorliegen. Zu diesen Grundlagen zählen

insbesondere die Entgeltkataloge für DRG-Krankenhäuser.

- Ohne das rechtzeitige Vorliegen der aktualisierten Entgeltkataloge müssten

die

DRG-Krankenhäuser den bisherigen Landesbasisfallwert und bisherige Entgelte im

Jahr 2022 weitererheben. Dadurch entstehende Mehr- und Mindererlöse müssten im

Rahmen des Zu- oder Abschlags nach § 5 Absatz 4 KHEntgG ausgeglichen werden,

wodurch ein Mehraufwand für die Vertragsparteien nach § 11 KHEntgG entstünde.

Ohne den aktualisierten bundesweiten Pflegeerlöskatalog, der Bestandteil der

Entgeltkataloge für DRG-Krankenhäuser ist, können die Vertragsparteien

krankenhausindividuell vereinbarte Pflegebudgets nach § 6a KHEntgG nicht

störungsfrei abrechnen.

- Ohne die Entgeltkataloge für DRG-Krankenhäuser fehlt den Vertragsparteien

auf

Landesebene eine grundlegende Voraussetzung für die Vereinbarung eines

Landesbasisfallwerts nach § 10 KHEntgG.

- Durch die daraus resultierenden fehlenden Leistungs- und Preisdeterminanten

werden sowohl die Verhandlungen auf der Ortsebene wie auch auf der Landesebene

in

einem nicht vertretbaren Maße verzögert.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Mit der Verordnung werden für DRG-Krankenhäuser für das Jahr 2022 die ansonsten

von

den Vertragsparteien auf Bundesebene zu vereinbarenden Entgeltkataloge, im

Einzelnen

ein Fallpauschalen-Katalog nach § 17b Absatz 1 Satz 4 KHG, ein Katalog

ergänzender Zusatzentgelte nach § 17b Absatz 1 Satz 7 KHG und ein

Pflegeerlöskatalog nach § 17b Absatz 4 Satz 5 KHG, vorgegeben.

III. Alternativen

Keine.

IV. Regelungskompetenz

Die Regelungskompetenz des BMG zur Festlegung der Entgeltkataloge nach § 17b

KHG

durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates folgt aus § 17b Absatz

7

Satz 1 Nummer 1 und 2 KHG, da in der vom BMG gesetzten Frist eine Vereinbarung

der

Vertragsparteien nach § 17b Absatz 2 Satz 1 KHG nicht zustande gekommen ist.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen

Verträgen

Die Verordnung ist mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar.

VI. Regelungsfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Der Entwurf führt nicht zu einer Rechts- und Verwaltungsvereinfachung.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Verordnungsentwurf folgt dem Leitgedanken der Bundesregierung zur

Berücksichtigung der Nachhaltigkeit, indem zur Stärkung von Lebensqualität und

Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger sowie zu sozialem Zusammenhalt und

gleichberechtigter Teilhabe an

der wirtschaftlichen Entwicklung im Sinne der Deutschen

Nachhaltigkeitsstrategie beigetragen wird. Die Prinzipien einer nachhaltigen

Entwicklung wurden geprüft und beachtet. Der

Verordnungsentwurf dient der fristgerechten Einführung der weiterentwickelten

Entgeltkataloge für DRG-Krankenhäuser für das Jahr 2022. Der

Verordnungsentwurf trägt zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 3 „Gesundheit

und Wohlergehen” der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie bei, indem zur

Sicherung der allgemeinen stationären Gesundheitsversorgung beigetragen wird.

Der Verordnungsentwurf unterstützt die Umsetzung des vierten

Prinzips einer nachhaltigen Entwicklung „Nachhaltiges Wirtschaften stärken“.

Durch die

Weiterentwicklung der Entgeltkataloge wird die Anpassung der Vergütung von

allgemeinen

stationären Krankenhausleistungen insbesondere an medizinische Entwicklungen,

Kostenentwicklungen und Leistungsänderungen gewährt und so eine leistungs- und

sachgerechte

Finanzierung der Betriebskosten der Krankenhäuser nachhaltig gesichert. Die

fristgerechte

Einführung sichert die Kontinuität der etablierten Prozesse für die Abrechnung

von allgemeinen Krankenhausleistungen. Der Verordnungsentwurf trägt auch zur

Stärkung des sozialen Zusammenhalts und somit zum fünften Prinzip einer

nachhaltigen Entwicklung bei.

Indem allgemeine stationäre Behandlungsfälle grundsätzlich bundesweit nach dem

gleichen Entgeltkatalog abgerechnet werden, wird das Ziel der gleichwertigen

Lebensverhältnisse und der gleichberechtigten Teilhabe an

Gesundheitsleistungen unterstützt.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Im Vergleich zu einer Vereinbarung der Entgeltkataloge für DRG-Krankenhäuser

durch die

Vertragsparteien auf Bundesebene entstehen durch diese Verordnung für die

öffentlichen

Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden keine zusätzlichen Ausgaben.

4. Erfüllungsaufwand

4.1 Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger

Keiner.

4.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Im Vergleich zu einer Vereinbarung der Entgeltkataloge für DRG-Krankenhäuser

durch die

Vertragsparteien auf Bundesebene entsteht durch diese Verordnung für die

Krankenhäuser

kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Im Vergleich zu einer Vereinbarung der Entgeltkataloge für DRG-Krankenhäuser

durch die

Vertragsparteien auf Bundesebene entsteht durch diese Verordnung für das

Institut für das

Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

5. Weitere Kosten

Keine.

6. Weitere Regelungsfolgen

Keine.

VII. Befristung; Evaluierung

Die Anwendung der vorgegebenen Entgeltkataloge für DRG-Krankenhäuser ist auf

das

Jahr 2022 befristet. Angesichts der jährlichen Weiterentwicklung der

Entgeltkataloge für

DRG-Krankenhäuser werden die Entgeltkataloge für das darauffolgende Jahr 2023

durch

eine Vereinbarung der Vertragsparteien auf Bundesebene oder, im Falle einer

weiteren

Nicht-Einigung, durch eine weitere Ersatzvornahme nach § 17b Absatz 7 KHG

durch

Rechtsverordnung des BMG ersetzt.

B. Besonderer Teil

Zu § 1 (Abrechnungsgrundlage)

Am 3. September 2021 hat das InEK den Vertragsparteien auf Bundesebene nach §

17b

Absatz 2 Satz 1 KHG das Kalkulationsergebnis für die Entgeltkataloge für

DRG-Krankenhäuser für das Jahr 2022 vorgelegt. Die gegenüber den

Entgeltkatalogen für das Jahr 2021

vorgenommenen Änderungen, Ergänzungen und Weiterentwicklungen wurden den

Vertragsparteien auf Bundesebene umfassend vorgestellt.

Nachdem im Vorjahr die von den Kalkulationskrankenhäusern für das Jahr 2019

übermittelten Pflegepersonalkosten gegenüber den für das Jahr 2018

übermittelten Pflegepersonalkosten um rund zehn Prozent angestiegen waren,

hatte das InEK bei der Kalkulation

des Entgeltkatalogs 2022 erneut einen Anstieg der Pflegepersonalkosten in Höhe

von rund

zehn Prozent vom Datenjahr 2019 zum Datenjahr 2020 festgestellt.

Das InEK hatte daher Untersuchungen durchgeführt und die Kalkulationshäuser mit

auffälligen Kostensteigerungen im Bereich der Pflegepersonalkosten

aufgefordert, Gründe für

diesen Anstieg darzulegen. Das InEK hatte die Vertragsparteien auf Bundesebene

über

den erneuten Anstieg der Pflegepersonalkosten im Datenjahr 2020 um rund zehn

Prozent

gegenüber 2019 und über die Untersuchungsergebnisse bereits frühzeitig

informiert.

Die Vertragsparteien auf Bundesebene haben ihren Auftrag nach § 17b Absatz 2

Satz 1

KHG zur Weiterentwicklung des DRG-Vergütungssystems bis zum 22. September 2021

nicht umgesetzt. Sie konnten sich insbesondere aufgrund des Anstiegs der

Pflegepersonalkosten und unterschiedlicher Auffassungen bezüglich einer daraus

resultierenden Normierung des aG-DRG-Systems 2022 nicht auf die

Entgeltkataloge für DRG-Krankenhäuser

einigen. Das BMG hatte den Vertragsparteien daraufhin eine Frist bis zum 11.

Oktober

2021 gesetzt, um Auffassungsunterschiede zu klären und die Entgeltkataloge für

DRG-Krankenhäuser für das Jahr 2022 doch noch zu vereinbaren. Eine Einigung

wurde bis zu

dieser Frist nicht erzielt.

Jenseits der strittigen Themen, die der Vereinbarung der Entgeltkataloge für

DRG-Krankenhäuser für das Jahr 2022 durch die Vertragsparteien auf Bundesebene

entgegenstehen,

besteht zwischen den Vertragsparteien Konsens über die Sachgerechtigkeit der am

3. September 2021 vorgestellten weiterentwickelten Entgeltkataloge für

DRG-Krankenhäuser für

das Jahr 2022.

Da die Vertragsparteien auf Bundesebene nach Fristsetzung durch das BMG bis

zum

11. Oktober 2021 keine Entgeltkataloge für DRG-Krankenhäuser für das Jahr 2022

vereinbart haben, macht das BMG von seiner Verordnungsermächtigung nach § 17b

Absatz 7

Satz 1 Nummer 1 und 2 KHG Gebrauch und setzt die Entgeltkataloge für

DRG-Krankenhäuser für das Jahr 2022 per Ersatzvornahme ohne Zustimmung des

Bundesrates in Kraft.

Die von den Kalkulationskrankenhäusern für das Jahr 2020 übermittelten

Pflegepersonalkosten sind gegenüber den für das Jahr 2019 übermittelten

Pflegepersonalkosten erneut

um rund zehn Prozent angestiegen. Auf der Grundlage von gesonderten Abfragen

bei den

Kalkulationskrankenhäusern durch das InEK liegen Anhaltspunkte vor, dass es zu

Umbuchungen und Verlagerungen von Pflegepersonal zwischen dem

aG-DRG-Vergütungssystem und dem ausgegliederten Vergütungsbereich des

Pflegebudgets gekommen ist, die zu

Doppelfinanzierung führen können. Die Kalkulationskrankenhäuser gaben als

Begründung

eines Teils des Anstiegs der Pflegepersonalkosten im Jahr 2020 Umbuchungen oder

Verlagerungen von Personal in den Pflegedienst an.

Der Verordnungsgeber kommt zu dem Ergebnis, dass der Anstieg der

Pflegepersonalkosten, der verursacht ist durch Umbuchungen von Personalkosten

in den Pflegedienst aus

Bereichen, die über die aG-DRG-Fallpauschalen finanziert werden, zur Vermeidung

einer

Doppelfinanzierung hinsichtlich der Zuordnung zu den beiden Vergütungsbereichen

aGDRG-System und Pflegebudget anteilig bei der Weiterentwicklung der

Entgeltkataloge für

DRG-Krankenhäuser nachvollzogen werden muss. Dies begründet einen

Normierungsbedarf im aG-DRG-System. Der Zuwachs der finanziellen Mittel im

Bereich des Pflegebudgets

wird hierdurch nicht begrenzt. Alle anderen Erklärungsansätze zum Anstieg der

Pflegepersonalkosten bieten letztlich keine belastbare Grundlage für einen

zusätzlichen Normierungsbedarf des aG-DRG-Systems.

Die weiteren strittigen Punkte zwischen den Vertragsparteien auf Bundesebene

werden

vom Verordnungsgeber nicht gesondert aufgegriffen. Die Umsetzung erfolgt

entsprechend

der Präsentation der Entgeltkataloge am 3. September 2021 und somit im Sinne

der langjährig von den Vertragsparteien auf Bundesebene etablierten

Verfahren.

Zur Verhinderung einer Doppelfinanzierung sind vom InEK gemäß § 17b Absatz 7

Satz 3

KHG die Entgeltkataloge für DRG-Krankenhäuser für das Jahr 2022 neu zu

ermitteln und

im Rahmen der Normierung Bewertungsrelationen im Wert von 175 Mio. Euro

absenkend

zu berücksichtigen. Abgesehen von dieser Änderung sind die Entgeltkataloge für

DRG-Krankenhäuser gegenüber dem am 3. September 2022 vorgestellten Entwurf der

Entgeltkataloge für DRG-Krankenhäuser unverändert.

Als Abrechnungsgrundlage für DRG-Krankenhäuser, deren voll- und teilstationäre

Leistungen nach § 17b KHG in Verbindung mit § 17 Absatz 1a KHG und dem KHEntgG

(§ 1 Absatz 1 KHEntgG) vergütet werden, werden für das Jahr 2022 die

Entgeltkataloge nach den

Anlagen 1 bis 7 sowie dem Anhang 1 dieser Verordnung vorgegeben. Die einzelnen

Unterlagen finden sich in den Anlagen zu § 1. Zudem stellt das InEK die

Entgeltkataloge für DRGKrankenhäuser auf seiner Internetseite unter

www.g-drg.de zur Verfügung. Die Abrechnungsbestimmungen für die

Entgeltkataloge für DRG-Krankenhäuser für das Jahr 2022

vereinbaren die Vertragsparteien auf Bundesebene.

Zu § 2 (Inkrafttreten)

Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft, um den

Vertragsparteien auf

der Landesebene und auf der örtlichen Ebene zeitnah die Grundlage für die

Verhandlungen

für das Jahr 2022 zur Verfügung zu stellen.

Quelle: Bundesgesundheitsministerium, 08.11.2021