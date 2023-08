Verpflichtung Datenlieferung Pflegepersonaluntergrenzen Liste Krankenhaeuser

Liste der gem. § 137i Abs. 3a SGB V gezogenen Krankenhäuser mit der Verpflichtung zur Lieferung von Daten zur Weiterentwicklung der Pflegepersonaluntergrenzen (InEK, PDF, 951 kB).

Die Ziehung der Krankenhäuser in Umsetzung des Konzepts gem. § 137i Abs. 3a SGB V erfolgte am 25. Januar 2019 in den Räumlichkeiten des InEK unter notarieller Begleitung. Die entsprechenden Krankenhäuser werden zwischen dem 29.01.2019 und 31.01.2019 per Fax über die

Verpflichtung gem. § 137i Abs. 3a SGB V zur Lieferung von Daten zur Weiterentwicklung der Pflegepersonaluntergrenzen informiert. Dem Anschreiben mit den Ziehungsergebnissen können weitere

detaillierte Informationen zum Ablauf der Datenlieferung entnommen werden. Nur

Krankenhäuser, die nach dem Konzept gem. § 137i Abs. 3a SGB V ermittelt und

gezogen wurden, werden vom InEK angeschrieben.

30.01.2019: Weiterentwicklung Pflegepersonaluntergrenzen gem. § 137i Abs. 3a

SGB V - Ziehungsergebnis

Quelle: InEK, 30.01.2019