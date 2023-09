VKD fordert neutrales Pruefinstitut 96 Prozent der Krankenhausrechnungen korrekt

VKD fordert neutrales Prüfinstitut - Über 96 Prozent der Krankenhausrechnungen korrekt (Pressemitteilung).

„Das unrühmliche Treiben von Krankenkassen und ihren Medizinischen Diensten verursacht in den Krankenhäusern mittlerweile Schäden in Milliardenhöhe. Besonders betroffene Kliniken werden an den Rand der Insolvenz gedrängt. Es kann nicht sein, dass ein Zusatzspieler

getarnt als Schiedsrichter für die Tore sorgt. Wir fordern ein neutrales Prüfinstitut“, so VKD-Präsident Dr. Josef Düllings. Die im Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) zusammengeschlossenen kaufmännischen Führungskräfte deutscher Krankenhäuser

fordern Politik und Selbstverwaltung auf, diese Fehlentwicklungen zu korrigieren.

Eine Analyse von kürzlich veröffentlichten Daten des MDK Nordrhein durch

Kaysers Consilium* hat ergeben, dass nicht jede zweite geprüfte

Krankenhausrechnung falsch ist, wie vom Medizinischen Dienst des

Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen behauptet, sondern 3,6 Prozent.

2018 wurden 17 Prozent der Krankenhausfälle geprüft. Rund die Hälfte davon,

genauer: 8,6 Prozent, wurden zugunsten der Krankenkassen gekürzt, wobei von

diesen wiederum knapp 60 Prozent, das sind insgesamt 5 Prozent aller

Krankenhausfälle, deswegen gekürzt wurden, weil der Patient nicht ambulant

versorgt wurde oder zu lange im Krankenhaus blieb. Für diese 5 Prozent lag

somit keine Falschabrechnung vor, sondern eine aus Sicht des MDK falsche

Versorgungsform.

„Diese Zahlen lassen den aktuell ausufernden Aktionismus der Krankenkassen in

einem völlig neuen Licht erscheinen. Insbesondere auch dann, wenn nach neuesten

Erhebungen** rund 70 Prozent der Prüfungen sich nur auf zwei Gründe

konzentrieren, nämlich untere Grenzverweildauer und obere Grenzverweildauer.

Also genau da, wo sich aus Sicht der Kassen Zahlungsverweigerungen lohnen, also

Geld zu holen ist“, so Düllings.

Die Krankenhäuser beobachten seit Jahren im ambulanten Bereich eine vermehrte

Entlastung auf Kosten der Krankenhäuser. Ambulante Notfallpatienten suchen von

selbst oder nach Empfehlung des niedergelassenen Arztes die Notfallambulanzen

der Krankenhäuser auf. Ebenso werden Patienten zur Diagnostik, zum Beispiel bei

MRT-Untersuchungen, eingewiesen, weil im niedergelassenen Bereich lange

Wartezeiten bestehen sowie Praxissitze nicht nachbesetzt werden können. Würden

auch die Krankenhäuser nur Dienst nach Vorschrift machen, würden die Patienten

auf der Strecke bleiben. Inwieweit das gerade verabschiedete Terminservice- und

Versorgungsgesetz (TSVG) hier weiterhilft, bleibt abzuwarten.

Im nachstationären Bereich bezieht sich die Mehrzahl der als Fehlbelegung

titulierten Fälle auf Patienten, die wegen fehlender ambulanter oder häuslicher

Versorgung länger im Krankenhaus bleiben müssen. Das Umfeld spielt hier für die

Krankenkasse keine Rolle. Lebt derjenige allein – wie heute häufig in Städten?

Kann ein ambulanter Pflegedienst Betreuungsleistungen für einen alten Patienten

übernehmen? Gibt es einen niedergelassenen Haus- oder Facharzt in der Umgebung?

Das ist vor allem in ländlichen Gegenden heute nicht mehr selbstverständlich.

Es ist nicht nur gesetzliche, sondern auch ethische Pflicht für ein

Krankenhaus, die Nachsorge zu sichern. Das wichtige Umfeld wird aber bei den

Prüfungen nicht berücksichtigt. Der Vorwurf: Der Patient hätte auch ambulant

behandelt werden können – etwa OP und Entlassung am selben Tag – oder er lag

einen Tag zu lange im Krankenhaus. Fazit: falsch abgerechnet, Rechnungskürzung

oder Zahlungsverweigerung.

Insgesamt wurden weniger als vier Prozent der stationär behandelten Fälle

falsch kodiert. Und auch diese nicht einmal vier Prozent waren in ihrer

Mehrzahl keine bewussten Falsch- sondern Fehlkodierungen. Sie beruhten auf

unklaren Regelungen und Definitionen. Der Mangel klarer Definitionen und

Regelungen öffnet also Tür und Tor für alle möglichen Interpretationen.

Hier müsse auch die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen sich einige Fragen

gefallen lassen. Die Regelungsinstrumente für die Abrechnung von

Krankenhausleistungen hätten längst angepasst werden müssen. Das sei nicht

passiert. Die Selbstverwaltungspartner hätten damit viele Entscheidungen den

Sozialgerichten überlassen. Mit oft negativen Folgen für die Krankenhäuser.

Wenn es keine eindeutigen Abrechnungsregelungen gebe, könne auch nicht

eindeutig über falsch oder richtig von Rechnungen geurteilt werden.

Krankenhäuser akzeptieren viele der monierten Rechnungen und die damit

verbundenen Zahlungskürzungen, weil sie ansonsten mit jahrelangen

Rechtsstreitigkeiten rechnen und dafür gegebenenfalls erhebliche Rückstellungen

bilden müssen. Mittlerweile sei das aktuelle Abrechnungsregime zum

Insolvenzrisiko für Krankenhäuer geworden.

„Es geht nicht um Falschabrechnung, die es nachweislich kaum gibt, sondern wir

sehen hier ein Geschäftsmodell der Krankenkassen, das sie auf dem Rücken der

Krankenhäuser betreiben“, konstatiert VKD-Präsident Dr. Josef Düllings.

„Rechnungsprüfung ist das strategische Instrument zur Strukturbereinigung und

ein Gutwort für Insolvenztreiberei. Es ist kein Wunder, dass die Gesetzliche

Krankenversicherung auch im Jahr 2018 einen Überschuss in Höhe von zwei Mrd.

Euro ausweist. Inzwischen hortet sie über 21 Mrd. Euro. Permanent fünf Mrd.

Euro werden den Krankenhäusern durch die oft langjährigen Klageverfahren

vorenthalten.“

Der VKD erhebt folgende Forderungen:

Kodier- und Abrechnungsregeln müssen eineindeutig gestaltet und kontinuierlich

weiterentwickelt werden. Es darf möglichst keine Interpretationsspielräume

geben. Hier ist die Selbstverwaltung in der Pflicht. Sie darf das nicht weiter

auf die lange Bank schieben.

Der schon 2014 gebildete Bundesschlichtungsausschuss, der auch Vorgaben für die

Abrechnung bestimmter Leistungen machen sollte, seit mindestens zweieinhalb

Jahren aber nicht mehr in Erscheinung getreten ist, muss ebenfalls wieder zügig

an die Arbeit gehen.

Irritationen und Fehlentwicklungen entstanden in der letzten Zeit auch durch

widersprüchliche Urteile von Sozialgerichten, die schließlich vom Gesetzgeber

dann einigermaßen geheilt werden mussten. Für qualifizierte Urteile müssen sich

die Gerichte angesichts der Komplexität des Abrechnungsgeschehens der

Krankenhäuser um eine angemessene Sachkompetenz bemühen.

Das inzwischen deutlich überkomplexe DRG-System muss als Ganzes auf den

Prüfstand gestellt werden – eine Forderung, die der VKD angesichts der

geplanten Herauslösung der Pflegekosten hier nochmals erhebt.

Und schließlich die grundsätzliche Forderung: Der Medizinische Dienst der

Krankenversicherung muss aufgelöst werden. Er hat sich als Erfüllungsgehilfe

zum Milliardengeschäft der Krankenkassen selbst ins Abseits gestellt.



* Auswertung der am 13. Februar 29019 veröffentlichten Daten des MDK Nordrhein

durch Kaysers Consilium: „Mehr als 96 Prozent aller Krankenhausrechnungen sind

korrekt kodiert“

** Medinfoweb, Herbstumfrage 2018 zu Krankenhausrechnungsprüfungen 2017

Quelle: Pressemitteilung, 21.03.2019