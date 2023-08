Weitaus größerer Teil falscher Rechnungen gehe auf erlösorientiertes Up- oder Falschcoding seitens der Kliniken zurück (AOK-Bundesverband).

Mehr als jede zweite geprüfte Klinikabrechnung ist laut GKV-Spitzenverband im Jahr 2017 falsch gewesen. Die Krankenhäuser mussten daraufhin 2,8 Milliarden Euro an die Krankenkassen zurückzahlen. Um das Prüfverfahren für Krankenhausabrechnungen zu verbessern, hat

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein Gesetz für bessere und unabhängigere Prüfungen (MDK-Reformgesetz) vorgelegt. Warum die geplante Gesetzesänderung allerdings zu kurz greift und wie Anreize für eine korrekte Abrechnung geschaffen werden können, erklärt

Jürgen Malzahn.

Herr Malzahn, die Bundesregierung will künftig Prüfquoten für

Klinikabrechnungen einführen. Konkret bedeutet dies: Je weniger Rechnungen im

Vorquartal beanstandet und dem MDK zur Prüfung vorgelegt wurden, umso weniger

Rechnungen werden nachfolgend geprüft. Kann das funktionieren?

Malzahn: Nein, der Vorschlag führt in die falsche Richtung. Zukünftig sollen

nur noch fünf bis 15 Prozent der Abrechnungsfälle überhaupt prüfbar sein. Nach

dem Referentenentwurf gilt eine Fehlerquote von bis zu 40 Prozent als völlig

akzeptabel. Für das Krankenhaus besteht bis dahin überhaupt kein Risiko. Auch

die Prüffälle je Krankenhaus sollen in Abhängigkeit von der individuellen

Fehlerquote im vorhergehenden Quartal begrenzt werden. Das hätte zur

Konsequenz, dass im Milliardenmarkt „Krankenhaus“ in großem Umfang

Falschabrechnungen auf Kosten der Beitragszahler unbeanstandet blieben.

Wie sähe denn ein guter Kompromiss aus, um für die Kliniken wirkliche Anreize

zur korrekten Abrechnung zu schaffen?

Malzahn: Wir brauchen klare Regeln, Transparenz und Verbindlichkeit. Fehler

müssen ab der ersten Rechnung zu spürbaren Folgen für die Krankenhäuser führen.

Gestaffelte Strafzuschläge, die erst ab einer Fehlerquote von 40 Prozent

gelten, bringen uns nicht weiter. Falschabrechnung darf kein Kavaliersdelikt

sein. Wer lediglich auf geringere Prüfquoten zielt, ändert nichts an den

Ursachen für fehlerhafte Abrechnungen und die dadurch ausgelösten Prüfungen.

Sicherlich ist das Abrechnungssystem der Kliniken komplex und dadurch entstehen

Fehler. Der weitaus größere Teil falscher Rechnungen geht jedoch auf

„erlösorientiertes Up- oder Falschcoding“ seitens der Kliniken zurück. Hier

müssen klare Sanktionen gelten.

Apropos Up- oder Falschcoding: Mit dem Reformgesetz sollen auch strittige

Auffassungen bei einzelnen Codier- und Abrechnungsfragen "reduziert" werden.

Unter anderem soll künftig der Kreis derjenigen erweitert werden, die den

zuständigen Schlichtungsausschuss anrufen können. Halten Sie diese Änderung

wenigstens für sinnvoll?

Malzahn: Ganz und gar nicht. Denn der dann neue Schlichtungsausschuss soll ja

nicht nur erweitert werden, sondern auch jedes Krankenhaus und zahlreiche

weitere Institutionen können den Schlichtungsausschuss anrufen. Da gleichzeitig

in acht Wochen Entscheidungen getroffen werden müssen, entsteht ohne Not ein

Chaos, weil sich die Rechtsgrundlage für Kodierrichtlinien andauernd ändert. Da

aber die Antragsmöglichkeiten erheblich erweitert werden, und dabei laut

Referentenentwurf keine Gebühren anfallen sollen, dürfte der

Schlichtungsausschuss zusätzlich völlig überlastet sein. Auch die Idee einer

Wirkung von Beschlüssen auf bereits laufende Prüfverfahren ist abzulehnen, weil

dadurch die Verfahrensunsicherheit für alle Beteiligten erhöht wird. Auch wenn

letzten Endes einige Punkte aus Kassensicht positiv erscheinen, beispielsweise

die Festlegung, ab wann eine Rechnung abschließend ist, muss die Reform

insgesamt kritisch betrachtet werden. Wir müssen aufpassen, dass

Falschabrechnung nicht salonfähig wird.

Quelle: AOK-Bundesverband, 13.06.2019