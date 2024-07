Weiterentwicklung des DRG-Systems: Auch auf die Erfahrung der Akteure des Gesundheitssystems setzen (Hartmannbund).

Der Hartmannbund hat die heutige Entschließung des Bundesrates zur Notwendigkeit der Weiterentwicklung des DRG-Systems begrüßt. Die Länderkammer bekräftigt in ihrem Beschluss erhebliche Weiterentwicklungsnotwendigkeiten des Systems und fordert die Bundesregierung auf, ein System erlösunabhängiger

Vorhaltepauschalen zu entwickeln, das die unterschiedlichen Vorhaltekosten berücksichtigt, Leistungen der Grundversorgung auskömmlich vergütet, Anreize

zur Leistungsausweitung verhindert und – bei deutlichem Bürokratieabbau – mehr

Ressourcen für die eigentliche Aufgabe von Krankenhäusern, der Versorgung von

Patientinnen und Patienten, schafft. „Wir freuen uns, dass auch die Länder die

Notwendigkeit sehen, in diesem Sinne kurzfristig eine Regierungskommission

einzusetzen, um entsprechende Empfehlungen zu erarbeiten“, sagte der

Vorsitzende des Hartmannbundes, Dr. Klaus Reinhardt.

Reinhardt bekräftigte den Anspruch der maßgeblichen Akteure des

Gesundheitssystems, in die anstehenden Veränderungsprozesse eingebunden zu

werden. „Es wird nicht ohne die Erfahrung und das Wissen derjenigen gehen, die

in diesem System jeden Tag ihr Bestes für die Versorgung der Patientinnen und

Patienten geben, die zehntausenden Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte, sowie

alle Professionen, ohne die im Krankenhaus nichts geht.“

An die Länder appellierte Reinhardt, ihren Anspruch auf eine

verantwortungsvolle Mitgestaltung der Weiterentwicklung von

Krankenhausstrukturen durch die Wahrnehmung ihrer – auch finanziellen –

Zuständigkeiten in diesem Bereich zu untermauern. Dazu gehöre es insbesondere,

ihren Verpflichtungen aus § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz in vollem Umfang

nachzukommen und den Krankenhäusern die für eine zeitgemäße und angemessene

Patientenversorgung erforderlichen Investitionsmittel in vollem Umfang zur

Verfügung zu stellen.

Reinhardt forderte abschließend die Koalitionspartner auf Bundesebene auf, die

im Pflegepersonal-Stärkungsgesetz festgelegten Regelungen zur Ausbudgetierung

der Pflegepersonalkosten aus den DRG-Fallpauschalen und zur separaten

Finanzierung über ein krankenhausindividuelles Pflegebudget auch auf den

ärztlichen Bereich auszuweiten und sachgerecht unter die geplanten

fallzahlunabhängigen Vorhaltekosten zu subsumieren.

Quelle: Hartmannbund, 17.12.2021