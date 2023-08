Wie sind bei COVID-19 die Zusatzschlüsselnummern U07.1! und U07.2! zu verwenden? (DIMDI).

Um durch Labortest gesicherte COVID-19-Infektionen von klinisch-epidemiologisch diagnostizierten abzugrenzen, hat die WHO eine Modifikation des Kodes U07.1 COVID-19 vorgenommen und zusätzlich die nichtbelegte Schlüsselnummer U07.2 der ICD-10 mit Inhalt belegt.

Die Umsetzung in der ICD-10-GM erfolgt als Zusatzkodes (Ausrufezeichenkodes).

U07.1! ist für COVID-19-Fälle zu verwenden, bei denen das Virus SARS-CoV-2

durch Labortest nachgewiesen wurde.

U07.2! ist für COVID-19-Fälle zu verwenden, bei denen SARS-CoV-2 nicht durch

Labortest nachgewiesen wurde, sondern die Infektion klinisch-epidemiologisch

bestätigt wurde.

Bitte beachten Sie für die Kriterien der klinisch-epidemiologischen Bestätigung

die Falldefinition des RKI.

RKI: Falldefinition COVID-19 (SARS-CoV-2), Stand: 24.03.2020 (PDF, 82 kB)

Einige Fallkonstellationen und die jeweils klassifikatorisch korrekte Kodierung

unter Berücksichtigung der Falldefinition des RKI vom 24.03.2020 sind in der

Tabelle aufgeführt. Bitte beachten Sie: Die Falldefinition wird seitens des RKI

ggf. angepasst.

Labor-diagnostischer Nachweis* Klinisches Bild* Epidemio-logische

Bestätigung* ICD-10-GM-Kodes

(§ 301 SGB V) ICD-10-GM-Kodes mit Zusatz-kennzeichen für

Diagnosen-sicherheit

(§ 295 SGB V)

Positives Testergebnis liegt vor Nicht vorhanden Nicht relevant Z22.8

plus U07.1! Z22.8 G

plus U07.1! G

Positives Testergebnis liegt vor Vorhanden Nicht relevant Kode für die

Manifestation, z.B. J12.8,

plus U07.1! Kode für die Manifestation, z.B. J12.8 G,

plus U07.1! G

Positives Testergebnis liegt nicht vor** Vorhanden: unspezifisch oder

spezifisch Positiv Kode für die Manifestation, z.B. J12.8,

plus Z20.8

plus U07.2! Kode für die Manifestation, z.B. J12.8 G,

plus Z20.8 G

plus U07.2! G

Positives Testergebnis liegt nicht vor** Vorhanden Negativ Kode für

die Symptomatik oder Erkrankung, z.B. J12.8, bei

Vorliegen einer Viruspneumonie Kode für die Symptomatik oder Erkrankung,

z.B. J12.8 G, bei

Vorliegen einer Viruspneumonie

* Gemäß den Kriterien des RKI (s.o.)

** Gilt auch bei nicht durchgeführtem Labortest

Quelle: DIMDI, 30.03.2020