15 Jahre kbo: Jubiläum der Kliniken des Bezirks Oberbayern

Seit Anfang 2007 arbeiten die Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo) unter dem Dach eines Kommunalunternehmens zusammen. 7.600 Mitarbeitende – davon 450 Führungskräfte und 450 Auszubildende – behandeln, pflegen und betreuen etwa 130.000 Patientinnen und Patienten jährlich.

Josef Mederer, Bezirkstagspräsident von Oberbayern, ist überzeugt: „Mit dem

Zusammenschluss unserer Kliniken zu einem starken Verbund haben wir genau die

richtige Entscheidung getroffen. Der seit langem etablierte Zusammenschluss hat

auch die Herausforderungen der vergangenen Monate beeindruckend gemeistert.“

Damit das so bleibt, wurden in den vergangenen Jahren umfangreiche Maßnahmen

der Personalentwicklung zur Mitarbeiterbindung und -gewinnung initiiert und die

Präsenz in den digitalen Medien mit dem Schwerpunkt Employer Branding

ausgebaut.

Und auch in der strategischen Planung sind die kbo-Kliniken gut aufgestellt:

„Für eine enkelfähige Zukunft setzen wir auf Digitalisierung und

Nachhaltigkeit“, sagt Vorstandsvorsitzender Martin Spuckti. „Digitale Prozesse

erleichtern unsere Arbeit mit den Patientinnen und Patienten. Gemeinsam mit

weiteren Klinikverbünden arbeiten wir daran, eine reichweitenstarke digitale

Patientenplattform zu schaffen. Unser Engagement für mehr Nachhaltigkeit

unterstreicht der Beitritt in das Deutsche Global Compact Netzwerk.“

Nicht nur die Zahl der Menschen, die bei kbo arbeiten, wächst kontinuierlich.

An rund 50 Standorten in ganz Oberbayern finden Betroffene und Angehörige ein

vielfältiges Angebot und kompetente Unterstützung – im Notfall rund um die Uhr.

„Als Klinikverbund in öffentlicher Trägerschaft des Bezirks Oberbayern

gewährleisten wir bei kbo eine umfassende psychiatrische Versorgung ohne

Selektion nach Art der psychischen Erkrankung oder Schweregrad“, führt

Vorständin Dr. med. Margitta Borrmann-Hassenbach aus. „Durch den

bedarfsgerechten Ausbau unserer innovativen und ambulanten Angebote erleichtern

wir den Menschen den Zugang in das Versorgungssystem. Eine frühzeitige

Diagnostik und Behandlung kommen vor allem den Betroffenen, aber auch ihren

Angehörigen zugute.“

Für die bestmögliche Versorgung der Patientinnen und Patienten erfolgt nicht

nur eine stetige fachliche Weiterentwicklung, sondern auch eine kontinuierliche

Modernisierung der Gebäude und Anlagen. Hierzu zählen unter anderem der Neubau

des kbo-Inn-Salzach-Klinikums in Wasserburg am Inn

(https://kbo-isk.de/kbo-inn-salzach-klinikum/neubauplanung), der Neu- und

Erweiterungsbau des kbo-Kinderzentrums München in Großhadern

(www.neubau-kbo-kinderzentrum.de) und die Errichtung einer gemeinsamen

Tagesklinik der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken und des kbo-Heckscher-Klinikums in

Wolfratshausen.

Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo)

Seit Anfang 2007 arbeiten die Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo) unter dem

Dach eines Kommunalunternehmens zusammen. kbo ist ein Verbund von Kliniken und

ambulanten Einrichtungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik für

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Neurologie und Sozialpädiatrie. 7.500

Mitarbeitende behandeln, pflegen und betreuen unsere Patientinnen und

Patienten. Diese Leistungen bietet kbo stationär, teilstationär und ambulant –

wohnortnah in ganz Oberbayern an über 50 Standorten. Die gemeinsamen Werte

Sicherheit, Nähe und Vielfalt zeichnen uns aus.

Zu kbo gehören:

kbo-Heckscher-Klinikum

kbo-Inn-Salzach-Klinikum

kbo-Isar-Amper-Klinikum

kbo-Kinderzentrum München

kbo-Lech-Mangfall-Kliniken

kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

kbo-Medizinisches Versorgungszentrum Bad Tölz

kbo-Ambulanter Psychiatrischer Pflegedienst

Autismuskompetenzzentrum Oberbayern

Quelle: href='https://www.mydrg.de/k/d7j' title='15 Jahre kbo: Jubiläum der

Kliniken des Bezirks Oberbayern'>Presseaussendung, 28.02.2022