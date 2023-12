AMEOS Gruppe übernimmt die LNK Dr. Spernau in Bad Salzuflen (Pressemitteilung).

Die AMEOS Gruppe übernimmt die LNK Dr. Spernau in Bad Salzuflen. Das Klinikum ist ein in dritter Generation erfolgreich geführtes Familienunternehmen, das sich von einem rein stationären Fachkrankenhaus zu einem sektorenübergreifenden Anbieter psychiatrischer, psychotherapeutischer und psychosomatischer

Leistungen ambulant, teilstationär und vollstationär entwickelt hat. Mit

aktuell 111 vollstationären Betten und 20 teilstationären Plätzen am Stammhaus

in Bad Salzuflen wird das Klinikum in das Leistungsangebot von AMEOS West

integriert. Dazu gehört eine weitere Tagesklinik mit 20 teilstationären Plätzen

in Lemgo, die auch weiterhin gemeinsam mit dem Gemeindepsychiatrischen Zentrum

(gpz) betrieben wird. Das neue Klinikum fügt sich perfekt in das

Leistungsspektrum der Psychiatrischen Kompetenzzentren in Osnabrück und

Hildesheim ein.

"Mit der Übernahme des Psychiatrischen Krankenhauses LNK Dr. Spernau in Bad

Salzuflen hat AMEOS den zweiten Standort in Nordrhein-Westfalen erworben. AMEOS

wird gemeinsam mit den vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die

erfolgreiche Entwicklung des Klinikums fortsetzen", sagt dazu Michael

Dieckmann, COO und Mitglied des Vorstandes.

Der Enkel des Gründers, Alexander Spernau, wird zukünftig bei AMEOS tätig sein

und damit den Integrationsprozess bestens unterstützen können. Er ergänzt: „Ich

bin überzeugt davon, dass AMEOS ein guter Partner ist, um unser

traditionsreiches Familienunternehmen erfolgreich fortzuführen und den nächsten

Wachstumsschritt zu gehen, um das Spektrum der Versorgungsangebote für unsere

Patienten weiter auszubauen sowie interessante Arbeitsplatz- und

Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

anzubieten.“ Das Integrationsteam von AMEOS wird sich am 29. August 2019 den

Mitarbeitenden vorstellen.

Dr. Axel Paeger, Gründer und Vorsitzender des Vorstandes von AMEOS, macht

deutlich: „Als Marktführer im Bereich der Psychiatrischen Versorgung im

deutschsprachigen Raum freuen wir uns auf das neue Engagement, welches nach

unserem Standort in Petershagen der zweite NRW-Standort sein wird.“

AMEOS wächst damit auf 85 Einrichtungen und 47 Standorte. In AMEOS West werden

dann 23 Einrichtungen an 13 Standorten und ca. 2750 Betten und

Behandlungsplätze gezählt.

Quelle: Pressemitteilung, 21.08.2019