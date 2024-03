DGPPN fordert politische Priorität für psychische Gesundheit (Pressemitteilung).

Jeder Vierte ist in Deutschland von psychischen Erkrankungen betroffen, doch längst kommt nicht bei jedem professionelle Hilfe an. Sollten in Krisenzeiten eigentlich mehr Unterstützungsangebote zur Verfügung stehen, ist gerade das Gegenteil der Fall. Corona-Pandemie und Lockdown erschweren nicht nur die

Versorgung, sie haben auch tiefe Löcher in die öffentlichen Kassen gerissen,

mit ernsthaften Folgen für die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung.

Deshalb bringt sich die DGPPN in diesem Wahljahr mit umfassenden Forderungen an

die Politik in Stellung. Psychische Gesundheit muss Priorität haben – jetzt!

Dazu DGPPN-Präsident Prof. Thomas Pollmächer:

„Die Pandemie hat uns in den letzten Monaten die Schwächen der

Gesundheitsversorgung vor Augen geführt. Sie hat psychische Erkrankungen

verschlechtert und insbesondere arme, entwurzelte Menschen in prekären

Lebensverhältnissen, darunter viele mit psychischen Erkrankungen, von der

Gesundheitsversorgung komplett ausgeschlossen, obwohl sie diese gerade jetzt

besonders nötig hätten. Das ist für unser reiches Land nicht akzeptabel und das

wollen wir ändern. Wir werden uns deshalb in diesem richtungsweisenden Wahljahr

auf vielen Ebenen einmischen und unseren Forderungen an die Politik Nachdruck

verleihen. Schließlich geht es um alles: eine adäquate Versorgung, eine

langfristig gesicherte Forschung, mehr berufliche und soziale Teilhabe für

Betroffene und die Stärkung der Patientenrechte. Dringend müssen Angebote zur

Früherkennung und -behandlung von psychischen Erkrankungen flächendeckend

ausgebaut und das große Potenzial präventiver Maßnahmen besser ausgeschöpft und

gefördert werden. Teilhabe, Inklusion, Partizipation und Selbstbestimmung sind

dabei ausschlaggebend für eine zeitgemäße und zielführende

psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung. Dafür die notwendigen

Rahmenbedingungen zu schaffen, liegt ganz in der Hand der Politik. Eine

trialogisch besetzte Expertenkommission könnte ihr zukünftig beratend zur Seite

stehen. Ein Anliegen, das wir vonseiten der DGPPN schon lange verfolgen. Diese

und weitere Ziele haben wir in einem umfassenden Forderungskatalog für die

nächste Legislaturperiode dargestellt und fordern damit, was längst überfällig

ist: Psychische Gesundheit braucht politische Priorität – jetzt!“

Quelle: Pressemitteilung, 09.02.2021