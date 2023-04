Oberberg Gruppe eröffnet psychiatrisch-psychotherapeutische Tagesklinik in Bonn

Psychiatrisch-psychotherapeutische Tagesklinik in Bonn: Die Oberberg Gruppe baut ihr tagesklinisches Angebot weiter aus (Pressemeldung).

Im Frühjahr 2023 eröffnet die Oberberg Gruppe, führender Qualitätsverbund privater Tages- und Fachkliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland, eine Tagesklinik in Bonn. In unmittelbarer Nähe zur Bonner Innenstadt gelegen, bietet die Privatklinik 28 tagesklinische

Plätze. Herr Dr. med. Bastian Willenborg, zuvor Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Oberberg Fachklinik Berlin Brandenburg und Ärztlicher Direktor der

Oberberg Tagesklinik Kurfürstendamm, übernimmt nun die Posten des Ärztlichen

Direktors und des Chefarztes in der Tagesklinik Bonn. Michael Krug ist

Kaufmännischer Direktor der Klinik.

Die Oberberg Gruppe baut tagesklinisches Angebot weiter aus

„Die Oberberg Gruppe steht für hochwertige psychiatrische und

psychotherapeutische Behandlungen. Der Ausbau und die Integration

tagesklinischer Angebote sind ein wesentlicher Bestandteil der Strategie der

Gruppe. Ziel ist es, deutschlandweit Patientinnen und Patienten die

bestmöglichen Behandlungen zu ermöglichen – individuell zugeschnitten auf ihre

Bedürfnisse. Das Therapiekonzept aller Oberberg Kliniken ist dabei stets auf

dem neuesten Stand der Wissenschaft und basiert auf einem ganzheitlichen

Menschenbild, bei dem die Komponenten Mensch, Wissenschaft und Atmosphäre eine

harmonische Einheit bilden“, erklärt Dr. Maren Kentgens, operative

Geschäftsführerin (COO) der Oberberg Gruppe. „Wir verfolgen das Ziel,

Patientinnen und Patienten ein Netzwerk aus Fach- und Tageskliniken, Oberberg

City Centers, Selbsthilfegruppen sowie korrespondierenden Therapeutinnen und

Therapeuten anbieten zu können.“

Wenn eine ambulante Therapie nicht ausreicht und ein stationärer Aufenthalt

nicht notwendig ist

[...]

Quelle: Pressemeldung, 17.04.2023