Dossier: Nahaufnahme Psychiatriereform - Schwerpunkt Trialogische Perspektiven (DGPPN, PDF, 900 kB).

Mit der Psychiatriereform im letzten Jahrhundert wurde der Grundstein für die psychiatrische Versorgung von heute gelegt. Die Eingliederung psychisch kranker Menschen und der Trialog, das gleichberechtigte Miteinander von Betroffenen, Angehörigen und Professionellen, waren zwei der zentralen Forderungen, die bis

heute Bestand haben. Das neueste DGPPN-Dossier nimmt die trialogische

Perspektive ein und beleuchtet die Ergebnisse der Reform. Es geht um Teilhabe

und Selbstbestimmung, um die Fortführung der Reform und die Frage, wie

gesellschaftliche Normen und soziale Lebenswelten psychische Gesundheit

beeinflussen.

Menschen mit psychischen Erkrankungen in die Gesellschaft zu integrieren, ihnen

Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben, frei von Stigma und Diskriminierung zu

ermöglichen, bildete in den 1970er Jahren ebenso wie heute die Grundlage für

eine humane, eingliedernde und zugewandte Psychiatrie. Das wichtigste Prinzip

dabei: das trialogische Handeln und Denken. Es folgt der Überzeugung,

Versorgung durch gleichberechtigte Teilhabe weiter zu gestalten. Dieses

gleichberechtigte Miteinander fordern Betroffenen und Angehörige zu Recht ein.

Das neue DGPPN-Dossier nimmt diese Praxis auf und zeigt, wie dieses Prinzip und

die damaligen Reformgedanken 45 Jahre später, unter den aktuellen

gesellschaftlichen Bedingungen, heute weitergeführt werden können. Mit Daten

und Fakten, Geschichten aus dem Versorgungsalltag und Kurzinterviews wird aus

trialogischer Sicht das Ziel einer modernen Psychiatrie gezeichnet, die sich im

Spannungsfeld zwischen sozialer Lebenswelt, Menschenrechten, gesellschaftlicher

Teilhabe und Inklusion bewegt. Deutlich wird, dass medizinische und

therapeutische Unterstützungsangebote auf allen Ebenen mit Betroffenen und

Angehörigen abzustimmen sind. „Deshalb fordern wir auch die Einrichtung eines

ständigen trialogischen Beirats, der das BMG berät. Auch wenn in den letzten

Jahrzehnten schon viel erreicht wurde, was Teilhabe und Antistigma-Arbeit

angeht, wollen wir in diesem DGPPN-Dossier herausstellen, dass

gesellschaftliche Eingliederung ohne Trialog, also den Einbezug von Betroffenen

und Angehörigen auf allen Ebenen der Planung und Umsetzung therapeutischer

Hilfen, auch in Zukunft nicht möglich ist“, so DGPPN-Präsident Andreas Heinz.

Das DGPPN-Dossier „Trialogische Perspektiven“ bildet die Grundlage für das

heute startende dreitägige DGPPN-Hauptstadtsymposium und steht aktuell als

Download bereit. Die Papierform ist in Kürze ebenfalls verfügbar und kann jetzt

schon per E-Mail an sekretariat@dgppn.de bei der DGPPN-Geschäftsstelle

angefordert werden.

Quelle: DGPPN, 27.10.2020