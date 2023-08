Forderungspapier für die stationäre Versorgung psychisch erkrankter Menschen in Sachsen (Krankenhausgesellschaft Sachsen, PDF, 1 MB).

Anfang 2020 trat die Richtlinie zur Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik (PPP-RL) des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) in Kraft. Gemäß der PPP-RL-Grundsätze sollen mit ihr geeignete Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der psychiatrischen, kinder- und jugendpsychiatrischen und

psychosomatischen Versorgung festgelegt werden. Diese umfassen insbesondere

die Ermittlung verbindlicher Mindestvorgaben für die Personalausstattung in den

stationären Einrichtungen.

Bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der PPP-RL wurden Inhalt und

Methodik von Krankenhäusern und Fachverbänden scharf kritisiert: zu

bürokratisch und nicht an einer modernen Patientenversorgung orientiert.

Die Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und die

Landeskrankenhausgesellschaften hatten sich seit Inkrafttreten der PPP-RL

nachdrücklich für eine deutliche Nachbesserung durch den G-BA eingesetzt. Die

KGS hat hierzu das Forderungspapier „5 FATALE FOLGEN für die stationäre

Versorgung psychisch erkrankter Menschen in Sachsen“ herausgegeben und sich

damit an die sächsischen gesundheitspolitischen Mandats- und

Entscheidungsträger gewandt.

Die 94. GMK (Gesundheitsministerkonferenz) hatte die Kritik mit großer

Besorgnis zur Kenntnis genommen und im Juni 2021 in diesem Sinne einen

Beschluss gefasst, der den G-BA zu entsprechenden Nachbesserungen an der PPP-RL

auffordert.

Nunmehr konnte auf Initiative der DKG erreicht werden, dass der G-BA den

benannten GMK-Beschluss voraussichtlich in seiner Plenumssitzung am 16.09.2021

beraten wird.

Quelle: Krankenhausgesellschaft Sachsen, 09.09.2021