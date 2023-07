Laufende Zusammenschlussverfahren: B3-163/14: BKK Verkehrsbau Union und BKK Medicus / B3-149/14: Klinikum Worms gGmbH, Übernahme AGAPLESION Hochstift Evangelisches Krankenhaus /> Dutch private equity house Waterland is likely to buy Germanys largest reha chain Median from Advent International />



Anzeige