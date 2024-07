MEDIAN Kliniken Daun mit neuem kaufmännischen Leiter (Pressemitteilung).

Die MEDIAN Kliniken Daun haben seit Mitte Januar 2022 einen neuen Kaufmännischen Leiter / Dirk Wehmeier möchte in seinen Häusern die Behandlung von Sucht- und psychosomatisch Erkrankten weiterentwickeln. Dirk Wehmeier ist seit dem 17. Januar 2022 der neue Kaufmännische Leiter der MEDIAN Kliniken Daun.

Vorgänger Hugo Hennes wird nach einer gemeinsamen Übergangsphase an Dirk Wehmeier den Staffelstab für die Leitung der drei Klinikhäuser übergeben. Wehmeier bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im

Gesundheitswesen mit. Zuletzt war er als Klinikmanager der Paracelsus-Kliniken

Bad Essen tätig und beim Aufbau und der Etablierung einer Adaptionseinrichtung

beteiligt.

Dirk Wehmeier sagt zu seinem Start in den MEDIAN Kliniken Daun: „Ich bin von

den Kolleginnen und Kollegen sehr freundlich aufgenommen worden. Auch einige

Teams habe ich bereits kennengelernt. Durch die aktuelle Corona-Lage bot sich

die Möglichkeit, sich in kleineren Runden auszutauschen – das hat auch etwas

für sich.“ Der 52-Jährige freut sich insbesondere, seine langjährigen

Erfahrungen in den Bereichen Sucht und Psychosomatik in das hochqualifizierte

Team einzubringen. Als Schwerpunkte für die Zukunft der Häuser sieht Dirk

Wehmeier die Weiterentwicklung der Behandlung von sucht- beziehungsweise

psychosomatisch Erkrankten getreu dem Motto „Gutes bewahren und daraus Neues

entwickeln“.

Über die MEDIAN Kliniken Daun

Die MEDIAN Kliniken Daun bieten mit insgesamt rund 400 stationären Plätzen

breit gefächerte diagnostische und therapeutische Möglichkeiten an drei

Standorten in der Vulkaneifel zwischen Koblenz und Trier an. Behandelt wird auf

der Basis wissenschaftlich fundierter Methoden der Verhaltensmedizin und

-therapie in einem patientenorientierten Bezugstherapeuten- und -Gruppenmodell.

Der Standort Altburg ist auf die Behandlung von

Mehrfachabhängigkeitserkrankungen spezialisiert und verfügt über 44 Plätze. Die

Klinik Am Rosenberg verfügt über eine Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen

mit 72 Plätzen sowie eine Psychosomatische Abteilung mit 78 Behandlungsplätzen.

Der Standort Thommener Höhe bietet 134 Betten für die Behandlung von Alkohol-

und Medikamentenabhängigkeit sowie 26 Betten für die gemeinsame Aufnahmestation

an. Zusätzlich verfügen die MEDIAN Kliniken Daun über eine Adaptionsabteilung

mit zehn Betten sowie eine Fachambulanz für Suchtkranke im Zentrum der

Kreisstadt Daun.

Über MEDIAN

Die Kliniken von MEDIAN gehören zu den besten Reha-Kliniken Deutschlands mit

einer herausragenden Kompetenz bei Rehabilitation und Teilhabe. Bei der

Qualitätsprüfung durch die Deutsche Rentenversicherung 2020 waren MEDIAN

Fachabteilungen 99 Mal in der Spitzengruppe vertreten; 15 Mal gab es dabei 100

von 100 möglichen Qualitätspunkten. Hinzu kommen zahlreiche Auszeichnungen in

Klinik-Rankings sowie Regionalpreise. 122 Kliniken und Einrichtungen, 19.200

Betten und Behandlungsplätze sowie ca. 15.000 Beschäftigte in 13 Bundesländern

machen MEDIAN zum größten privaten Betreiber von Rehabilitationseinrichtungen

in Deutschland.

MEDIAN ist einer der führenden europäischen Anbieter in den Bereichen

medizinische Rehabilitation und mentale Gesundheit. Mit mehr als 35.000

Mitarbeitenden versorgt MEDIAN in Deutschland, Großbritannien und Nordirland

jedes Jahr rund 260.000 Patienten in mehr als 440 Kliniken und Einrichtungen.

Gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Priory, dem größten privaten Betreiber

von Krankenhäusern und Soziotherapien zur Behandlung von psychischen

Erkrankungen und Lernbehinderungen im Vereinigten Königreich, steht MEDIAN mit

einer einzigartigen Kombination aus Spitzenmedizin, höchsten Qualitätsstandards

und Digital-Expertise für moderne Rehabilitation auf höchstem Niveau.

MEDIAN beteiligt sich mit einem umfangreichen Konzept an der Bewältigung der

Covid-19-Pandemie. Hierzu zählt unter anderem die Informations-Webseite

www.long-covid.de, auf der Expertenwissen zum Thema Long Covid für Mediziner

und Betroffene gebündelt wird.

Quelle: href='https://www.mydrg.de/k/cZs' title='MEDIAN Kliniken Daun mit neuem

kaufmännischen Leiter'>Pressemitteilung, 03.02.2022