Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik: G-BA konkretisiert Richtlinie (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Nach mehreren Hinweisen von Praktikern und aus der Fachöffentlichkeit hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) heute die Erstfassung der Richtlinie über die Personalausstattung der stationären Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik (PPP-​RL) angepasst. Zugleich konkretisierte er mit dem Beschluss

die finanziellen Folgen für die Krankenhäuser, wenn die Personalvorgaben

künftig nicht eingehalten werden. Mit den Anpassungen der PPP-​Richtlinie

berücksichtigt der G-BA auch die anhaltende COVID-​19-Pandemie, die die

Krankenhäuser in diesem Jahr vor große Herausforderungen stellt.

Konkret wurden diese Punkte beschlossen:

Krankenhäuser müssen die Mindestvorgaben für die Personalausstattung in der

Psychosomatik erst ab 2022 ermitteln. Auch finanzielle Folgen für

psychosomatische Krankenhäuser, wenn sie die Mindestvorgaben zur

Personalausstattung nicht einhalten, gelten erst ab 1. Januar 2022.

Krankenhäuser der Psychiatrie und der Psychosomatik, die die Mindestvorgaben

zur Personalausstattung nicht einhalten, müssen erst ab 1. Januar 2022 mit

finanziellen Folgen rechnen. Damit können die Leistungen auch 2021 ohne

Sanktionen erbracht werden.

Unverändert bleibt es bei der stufenweisen Einführung der Mindestvorgaben für

die Personalausstattung. Diese müssen derzeit zu 85 Prozent, ab dem 1. Januar

2022 zu 90 Prozent und erst ab dem 1. Januar 2024 zu 100 Prozent erfüllt

werden.

Für die Jahre 2022 und 2023 hat der G-BA ein gestuftes System zur Berechnung

der Höhe des Vergütungswegfalls als finanzielle Folge der Nichterfüllung der

Mindestvorgaben geregelt. Spätestens ab 31. Oktober 2023 entscheidet der G-BA

über weitergehende Sanktionen.

Ausgewiesen sind nun zwei zusätzliche Behandlungsbereiche, um so auch die

Zuordnung von teilstationär betreuten Patientinnen und Patienten in der

Psychosomatik für die Krankenhäuser zu erleichtern.

Zur Berechnung der Mindestpersonalausstattung hatte der G-BA bereits in der

ersten Fassung der Richtlinie berufsgruppenspezifische Minutenwerte für die

unterschiedlichen Behandlungsbereiche festgelegt. Ergänzt hat der G-BA nun die

Minutenwerte bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten, die in

psychosomatischen Tageskliniken versorgt werden.

Künftig können auch Hilfskräfte mit entsprechender Qualifikation auf die

Personalausstattung von Krankenhäusern angerechnet werden. Zudem wurden für die

Anrechnung von Fach- und Hilfskräften konkrete Höchstgrenzen festgelegt. Diese

gelten jedoch erst ab 1. Januar 2023.

Der G-BA konkretisierte darüber hinaus die Ausnahmetatbestände, bei denen

Abweichungen von den Mindestvorgaben zulässig sind. Liegt ein

Ausnahmetatbestand nicht über das gesamte Quartal vor, so muss für den übrigen

Zeitraum des Quartals die Einhaltung der Mindestvorgaben nachgewiesen werden.

Der Beschluss tritt nach Nichtbeanstandung durch das Bundesministerium für

Gesundheit und Veröffentlichung im Bundesanzeiger zum 1. Januar 2021 in Kraft.

Hintergrund

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für

psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) hatte der G-BA den

Auftrag erhalten, verbindliche Mindestvorgaben für die Ausstattung mit dem für

die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal festzulegen. Der G-BA

hat am 19. September 2019 die Erstfassung der PPP-​RL gemäß § 136a Absatz 2

Satz 1 SGB V beschlossen, die am 1. Januar 2020 in Kraft trat. Das BMG hatte im

Dezember 2019 die Richtlinie genehmigt, allerdings mit Anmerkungen und

Hinweisen zur Auslegung versehen.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 15.010.2020