Personelle Mindestvorgaben für Psychiatrie und Psychosomatik: Psychotherapie wird besser berücksichtigt (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen können die breit gefächerte Berufsgruppe der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zukünftig besser berücksichtigen, um die Mindestpersonalvorgaben zu erfüllen. Auch der Umfang und die Bedeutung der Psychotherapie im Behandlungsangebot wird

angemessener abgebildet. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beschloss heute die hierfür

notwendigen Anpassungen der „Personalausstattung Psychiatrie und

Psychosomatik-Richtlinie“ (PPP-RL). Diese und weitere Änderungen der PPP-RL,

bei denen es unter anderem um eine längere Aussetzung finanzieller Sanktionen

geht, greifen – sofern das Bundesministerium für Gesundheit keine rechtlichen

Einwände erhebt – ab 1. Januar 2022. Um eine ausreichende therapeutische

Versorgung von Patientinnen und Patienten abzusichern, sind in der PPP-RL

personelle Mindeststandards für die verschiedenen therapeutischen

Gesundheitsberufe einer stationären Einrichtung definiert.

„Psychotherapeutische Leistungen sind in der Psychiatrie und Psychosomatik ganz

wesentlich für eine gute Behandlung. Um die bestehende Versorgungssituation bei

den Mindestpersonalvorgaben besser abzubilden, hat der G-BA das

Aufgabenspektrum der verschiedenen Berufsgruppen konkretisiert und ergänzt. Ein

weiterer Punkt: Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten waren in den

Berufsgruppen, die für die Berechnung der Mindestpersonalvorgaben gebündelt

wurden, noch nicht explizit genannt. Um dies zu ändern, galt es für den G-BA,

die unterschiedlichen Qualifikationen und die damit verbundenen

berufsrechtlichen Kompetenzen dieser Berufsgruppe adäquat und zukunftssicher zu

berücksichtigen – denn mit der Reform des Psychotherapeutengesetzes wird es

nochmals andere Qualifizierungswege geben als bislang. Mit der gefundenen

Lösung werden die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten entsprechend ihrer

Bedeutung für die Behandlung nicht nur sichtbarer. Sondern die Einrichtungen

erhalten auch mehr Flexibilität, die Mindestpersonalvorgaben innerhalb der von

der PPP-RL gebildeten Berufsgruppen zu erfüllen“, erläuterte Karin Maag,

unparteiisches Mitglied des G-BA und Vorsitzende des Unterausschusses

Qualitätssicherung. „Dennoch möchte ich betonen: Die beschlossenen Änderungen

zur Psychotherapie sind nur ein erster Schritt zur Umsetzung des gesetzlichen

Auftrags, das ist völlig unstrittig. Für weitreichendere Änderungen fehlten uns

heute aber schlicht die empirischen Daten. Diese Daten werden wir im nächsten

Jahr haben, die notwendigen Aufträge hierfür sind erteilt.“

Maag weiter: „Die PPP-RL wird seit ihrer Beschlussfassung vor zwei Jahren immer

wieder hinterfragt und kritisiert. Rückmeldungen aus der Versorgung haben

bereits im letzten Jahr zu Konkretisierungen geführt, der G-BA verweigert sich

hier also nicht. Im Gegenteil: Schon bei der Erstfassung hatte sich der G-BA

darauf verständigt, die Richtlinieninhalte zügig weiterzuentwickeln. Denn die

damals vorhandene Datenbasis war nicht die Grundlage, die man eigentlich

gebraucht hätte – jedoch wegen der nicht verwertbaren Forschungsergebnisse die

einzige, die der G-BA verwenden konnte. Die Ergebnisse des

Versorgungsforschungsprojekts EPPIK werden wir im nächsten Jahr noch nicht

haben. Wissenschaftler der Universität Ulm überprüfen hier derzeit, ob das 2020

von Fachverbänden und wissenschaftlichen Fachgesellschaften entwickelte

sogenannte ‚Plattformmodell‘ möglicherweise geeignet ist, den Personalbedarf in

psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen zu identifizieren. EPPIK

wird seit April 2021 durch den Innovationsausschuss beim G-BA mit 2 Mio. Euro

gefördert.“

Differenzierte Zuordnung der psychotherapeutischen Berufsgruppe

Die psychotherapeutische Berufsgruppe ist breit gefächert: Es gibt

Fachärztinnen und Fachärzte mit einer integrierten oder zusätzlichen

psychotherapeutischen Ausbildung sowie Psychotherapeutinnen und

Psychotherapeuten, die ihre Qualifikation über verschiedene Studiengänge

(Psychotherapie, Psychologie) und Abschlüsse (Diplom, Master, Approbation,

Fachpsychotherapeutin oder Fachpsychotherapeut) erlangt haben beziehungsweise

nach der Reform des Psychotherapeutengesetzes 2020 noch erlangen werden.

Diese Bandbreite an Qualifikationen und berufsrechtlichen Kompetenzen musste

bei der Zuordnung zu den Berufsgruppen der PPP-RL berücksichtigt werden. Denn

für die Sicherstellung und den Nachweis von Mindestpersonalvorgaben in

psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen sieht die PPP-RL

Berufsgruppen vor, die jeweils eigene Aufgaben im Sinne von Tätigkeitsprofilen

haben.

Ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, also diejenigen, die ein

Medizinstudium absolviert haben, sind in der bestehenden Berufsgruppe der

Ärztinnen und Ärzte nun explizit genannt. Die Aufgaben dieser Berufsgruppe – zu

denen auch eine pharmakologische Therapie gehören kann – wurden insbesondere

hinsichtlich psychotherapeutischer Leistungen konkretisiert. Alle anderweitig

qualifizierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten erweitern nun

ausdrücklich die bestehende Berufsgruppe der Psychologinnen und Psychologen.

Auch das Tätigkeitsprofil dieser Berufsgruppe wurde hinsichtlich

psychotherapeutischer Leistungen entsprechend überarbeitet.

Weitere Anpassungen der PPP-RL

Neben den Änderungen für die psychotherapeutische Berufsgruppe beschloss der

G-BA unter anderem auch folgende Anpassungen der PPP-RL:

Für tagesklinisch intensiv versorgte Patientinnen und Patienten wird es in den

Behandlungsbereichen eine neue Kategorie A8

„Psychosomatisch-psychotherapeutische und psychotherapeutische

Komplexbehandlung teilstationär“ geben. Behandlungsbereiche dienen dazu,

Patientinnen und Patienten nach Art und Schwere der Krankheit sowie nach den

Behandlungszielen und -mitteln einzugruppieren. Mit der neuen Kategorie gibt es

die Möglichkeit, den Bedarf an umfassender und engmaschiger therapeutischer

Unterstützung in Tageskliniken als Alternative zur vollstationären Versorgung

differenzierter abzubilden.

Wenn die Mindestpersonalvorgaben einrichtungsbezogen über einen Zeitraum von

drei Monaten zwar fristgerecht, aber nicht vollständig erfüllt werden, führt

dies ein Jahr später als bisher geplant zu einem Vergütungswegfall: In der

Psychiatrie erst ab 2023 und in der Psychosomatik erst ab 2024.

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Heilerziehungspflegerinnen und

Heilerziehungspfleger können zukünftig auch in der Erwachsenenpsychiatrie und

-psychosomatik vollständig zur Ermittlung der personellen Mindestvorgaben

herangezogen werden. Bislang ist dies nur bei Kindern und Jugendlichen möglich.

Bis zum 31. Dezember 2023 ist für psychosomatische Einrichtungen für Erwachsene

eine Anrechnung der Berufsgruppe der Psychotherapeuten und Psychologen auf die

anderen nichtärztlichen Berufsgruppen möglich, um eine größere Flexibilität bei

der Erfüllung der Personalvorgaben zu ermöglichen. Geplant ist, 2023 über die

sich anschließende Ausgestaltung der Anrechnungsregelung zu entscheiden.

Der Beschluss wird dem Bundesministerium für Gesundheit zur rechtlichen Prüfung

vorgelegt und tritt nach Nichtbeanstandung und Veröffentlichung im

Bundesanzeiger am 1. Januar 2022 in Kraft.

Hintergrund: Personalausstattung in der stationären Psychiatrie und

Psychosomatik

Der G-BA legt in der Richtlinie über die Ausstattung der stationären

Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik mit dem für die Behandlung

erforderlichen therapeutischen Personal (PPP-RL) qualitätssichernde Maßnahmen

für die stationäre psychiatrische, kinder- und jugendpsychiatrische und

psychosomatische Versorgung fest. Die Erstfassung trat am 1. Januar 2020 in

Kraft. Die seitdem getroffenen Beschlüsse nahmen beispielsweise Änderungen

hinsichtlich der Nachweispflichten und Übergangsregelungen sowie

Konkretisierungen der Regelungen vor.

Der Auftrag für den aktuellen Beschluss des G-BA stammt aus dem

Krankenhauszukunftsgesetz. Informationen zum Projekt EPPIK sind auf der Website

des Innovationsausschusses beim G-BA zu finden.

Nähere Informationen zu den Mindestpersonalvorgaben, deren Nachweis sowie

Ausnahmetatbeständen und Übergangsregelungen sind auf der Website des G-BA zu

finden: Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 16.09.2021