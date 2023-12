PPP-RL: DKG fordert Sanktionsaussetzung und umfassende Überarbeitung der Richtlinie (DKG).

18 Monate Corona-Pandemie haben neben den Krankheitsfällen durch COVID-19 vor allem viele psychosoziale und psychische Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger gebracht. Die psychiatrische und psychosomatische Versorgung steht damit für die kommenden Monate und Jahre vor besonderen Herausforderungen.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat deshalb eine aktuell anstehende

Änderung der Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie

(PPP-RL) im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) zum Anlass genommen, die

Umsetzung eines Beschlusses der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) zur

Aussetzung der finanziellen Sanktionen bis zu einer grundsätzlichen

Überarbeitung der PPP-RL zu beantragen. „Der besondere Stellenwert für

Psychiatrie und Psychosomatik muss sich in dieser Richtlinie wiederfinden. Aus

unserer Sicht ist es zwingend erforderlich, die finanziellen Sanktionen

auszusetzen und die Weiterentwicklung der Richtlinie so zu gestalten, dass

Anreize für eine patientenzentrierte, leitlinien- und bedarfsgerechte, flexible

und wohnortnahe Versorgung geschaffen werden“, so Dr. Gerald Gaß,

Vorstandsvorsitzender der DKG.

Die GMK fordert den G-BA auf, „im Rahmen des aktuell anstehenden

Weiterentwicklungsprozesses die PPP-RL unter direktem Einbezug der

Fachexpertise der Länder anzupassen, so dass sie Anreize setzt für die

Entwicklung einer leitliniengerechten, patientenzentrierten und flexiblen

Versorgung und für eine gemeindenahe Versorgung.“ Die GMK begrüßt den Ansatz

der PPP-RL, die Qualität der stationären psychiatrischen und psychosomatischen

Versorgung durch einen bundesweiten Mindeststandard in der Personalausstattung

zu sichern und zu verbessern. Gleichzeitig hat sie aber auch deutliche Kritik

geübt. Starre und kleinteilige Vorgaben könnten die Weiterentwicklung der

Versorgung psychisch erkrankter Menschen in Krankenhäusern erschweren. Darüber

hinaus sei das psychiatriepolitische Ziel einer gemeindenahen stationären

Versorgung in Frage gestellt. Gerade in der jetzigen Situation muss deshalb

sichergestellt werden, dass die versorgenden Kliniken nicht durch überzogene

Sanktionsmechanismen gefährdet werden. „Wir sind uns hier mit der GMK einig,

dass die finanziellen Sanktionen bis 2025 ausgesetzt werden müssen. Mit unserem

Antrag versuchen wir, das einstimmige Votum der Länderminister in die

Richtlinie mit einfließen zu lassen“, so Gaß.

Unbesehen von diesem Antrag der DKG bleibt die grundsätzliche Kritik der

Krankenhäuser an der Richtlinie bestehen. „Es ist weiterhin unser dringendes

Anliegen, die Richtlinie umfassend zu überarbeiten. Ziel muss es sein, dass die

Personalausstattung die Qualität sichert, dem Personal gute Rahmenbedingungen

bietet, aber gleichzeitig die Bürokratie der Richtlinie gute und innovative

Versorgungskonzepte nicht behindert. Es ist Zeit, dass der G-BA beschließt, die

Richtlinie grundlegend zu überarbeiten und bis dahin die finanziellen

Sanktionen auszusetzen“, so Gaß.

