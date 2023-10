Psychiatrische AMEOS Einrichtungen in Hildesheim, Hameln, Alfeld, Holzminden und Goslar mit neuem Krankenhausdirektor (Pressemitteilung).

Jens Betker ist seit Anfang November neuer Krankenhausdirektor der psychiatrischen AMEOS Einrichtungen in Hildesheim, Hameln, Alfeld, Holzminden und Goslar. Der Volljurist war zuvor Verwaltungsdirektor des Maßregelvollzugszentrums Niedersachsen in Moringen. Jens Betker ist Rechtsanwalt und erfüllt die Voraussetzungen

zum Fachanwalt für Medizin- und Steuerrecht und ist seit rund

20 Jahren in der Gesundheitsbranche in verschiedenen Leitungspositionen

erfolgreich tätig. Er ist Dozent an der Berufsakademie sowie der Verwaltungs-

und Wirtschaftsakademie Göttingen und hat Lehraufträge für die Bereiche

`Finanzierung im Gesundheitswesen´ sowie `wirtschaftliche Besonderheiten im

Bereich der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen´. An der Berufsakademie

Göttingen unterrichtet er zudem in Jugendstrafrecht, Gesundheitshilfe und

Organisationsführung.

„Unserem bisherigen Krankenhausdirektor Holger Stürmann wünschen wir in seiner

neuen Funktion viel Erfolg und bedanken uns herzlich für seinen Einsatz zur

Weiterentwicklung der AMEOS Einrichtungen in den vergangenen dreieinhalb

Jahren“, so Regionalgeschäftsführer Martin Stein. „Gemeinsam mit Herrn Betker

werden wir an diese erfolgreiche Weiterentwicklung anknüpfen und den uns

anvertrauten Patientinnen und Patienten ein noch moderneres und erweitertes

Therapieangebot ermöglichen. Dafür bringt Herr Betker mit seinen langjährigen

Erfahrungen in der medizinischen Angebotserstellung und Leistungssteuerung sehr

wichtige Impulse mit“, so Stein.

„Ich freue mich auf meine neue verantwortungsvolle Aufgabe und danke sowohl

AMEOS Vorstand Michael Dieckmann als auch AMEOS West Regionalgeschäftsführer

Martin Stein für das mir entgegengebrachte Vertrauen, den erfolgreichen Kurs

der fünf psychiatrischen Einrichtungen fortsetzen zu dürfen“, so Betker weiter.

„Die psychiatrischen und psychotherapeutischen Angebote sichern die Versorgung

der Bevölkerung vor Ort und sind daher mit ihrem breiten und spezialisierten

Leistungsangebot für unsere Patientinnen und Patienten äußerst wichtig.“

Der gebürtige Göttinger ist verheiratet, Vater von drei Kindern und unternimmt

in seiner Freizeit viel mit seiner Familie, insbesondere sportliche Aktivitäten

stehen hierbei im Vordergrund.

Quelle: Pressemitteilung, 01.11.2020