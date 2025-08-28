Psychosomatischen Wicker Akut-Klinik in Kassel mit neuer Kaufmånnischer Leiterin

Neue Kaufmånnische Leiterin der Psychosomatischen Akut-Klinik in Kassel (Pressemeldung).

Ab dem 1. September 2025 übernimmt Maren Limbach (38) die Position der Kaufmännischen Leiterin der Psychosomatischen Akut-Klinik (PAK) in Kassel. Gemeinsam mit PAK-Geschäftsführer Andreas Bürling wird sie künftig die strategische und operative Leitung der Klinik verantworten. Die PAK gehört zur Wicker-Gruppe und ist auf die stationäre Versorgung psychisch erkrankter Patientinnen und Patienten mit einem Schwerpunkt auf Psychotherapie spezialisiert.

Maren Limbach bringt langjährige praktische Erfahrung im Gesundheitswesen sowie fundierte Kenntnisse in Organisationsentwicklung und Prozesssteuerung mit. Sie begann ihre berufliche Laufbahn als Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Herzchirurgie des Deutschen Herzzentrums München, wo sie vier Jahre tätig war. Parallel zu ihrer Arbeit absolvierte sie ein Studium der Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspsychologie.

Es folgten Positionen als Qualitätsmanagementbeauftragte am Krankenhaus Bad Arolsen und als Assistentin der Geschäftsführung bei den Helios Kliniken Kassel. Seit 2024 ist Maren Limbach als Referentin der Geschäftsführung in der Psychosomatischen Akut-Klinik tätig und hat dort mit Fachkompetenz, Organisationstalent und strategischem Blick überzeugt.

„Mit ihrer fachlichen Expertise, ihrem klaren strategischen Denken und ihrer hohen Einsatzbereitschaft ist Maren Limbach eine große Bereicherung für unser Führungsteam. Gemeinsam mit Andreas Bürling wird sie die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortsetzen und die PAK zukunftsorientiert weiterentwickeln“, sagt Philipp Matthiass, Mitglied der Geschäftsführung der Wicker-Kliniken.

Maren Limbach freut sich auf die neue Aufgabe und „darauf, gemeinsam mit dem Team die hohen Qualitätsstandards zu sichern und gleichzeitig innovative Ansätze zu fördern, um unseren Patientinnen und Patienten bestmöglich zu helfen.“

In der Psychosomatischen Akut-Klinik werden Patienten mit akuten Krankheitsbildern behandelt, bei denen eine hochfrequente stationäre Psychotherapie notwendig ist. Dies kann dann zum Beispiel der Fall sein, wenn eine ambulante Psychotherapie nicht ausreicht oder das häusliche Umfeld konflikthaft belastet ist, sodass eine ambulante Behandlung nicht in Frage kommt.

Quelle: Pressemeldung, 27.08.2025