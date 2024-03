Psychreport 2022: Neuer Höchststand bei Fehltagen durch psychische Erkrankungen in 2021 / Gesundheitsbranche ganz vorn (DAK Gesundheit, PDF, 564 kB).

Der Arbeitsausfall wegen psychischer Erkrankungen erreichte 2021 einen neuen Höchststand. Das Niveau lag mit 276 Fehltagen je 100 Versicherte um 41 Prozent über dem von vor zehn Jahren. Ein psychischer Krankschreibungsfall dauerte im vergangenen Jahr durchschnittlich

39,2 Tage. Auch dieser Wert war so hoch wie noch nie. Das zeigt der aktuelle Psychreport der DAK-Gesundheit mit einer Datenauswertung des IGES Instituts für 2,4 Millionen DAK-versicherte

Erwerbstätige.

Während der Pandemie hatten Frauen ab 55 Jahren die mit Abstand höchsten

Steigerungsraten unter allen Beschäftigten: Bei den 55- bis 59-Jährigen kamen

auf 100 Versicherte 511 Fehltage, 14 Prozent mehr als vor Corona. Der

wichtigste Krankschreibungsgrund war eine Depression, den stärksten Zuwachs gab

es bei Anpassungs- und Angststörungen. Im Branchenvergleich hatte das

Gesundheitswesen mit 397 Psych-Fehltagen je 100 Versicherte die meisten

Ausfälle.

„Unser Report zeigt, dass viele Menschen mit psychischen Erkrankungen extrem

unter den anhaltenden Belastungen der Pandemie leiden“, sagt Andreas Storm,

Vorstandschef der DAK-Gesundheit. „Die Betroffenen finden aktuell auch schwerer

wieder in ihren Berufsalltag zurück.“ Das habe viel mit den besonderen

Arbeitsbedingungen unter Corona zu tun, aber auch mit Stigmatisierung. Die

Menschen würden in der Familie und der Arztpraxis mittlerweile offener über

Depressionen oder Ängste sprechen. „Aber in vielen Firmen sind psychische

Probleme weiter ein Tabu“, betont Storm. „Arbeitgeber müssen Stress und

mögliche Belastungen mehr in den Fokus rücken. Die DAK-Gesundheit begrüßt

deshalb die Pläne der Ampelkoalition und unterstützt ausdrücklich die

Aufklärungskampagne zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen.“

Deutlichster Anstieg bei erwerbstätigen Frauen ab 55 Jahren

Unter weiblichen Erwerbstätigen gibt es wegen psychischer Erkrankungen seit

Jahren mehr Fehlzeiten als unter männlichen. Während der Pandemie zeigten sich

bei Frauen ab 55 Jahren die mit Abstand höchsten Steigerungsraten unter allen

Beschäftigten: Bei den 55- bis 59-Jährigen erhöhte sich im Vergleich zu 2019

die Anzahl der Fehltage um 14 Prozent, bei den Übersechzigjährigen sogar um 20

Prozent. 2021 entfielen in der oberen Altersgruppe auf 100 Versicherte

durchschnittlich 690 Fehltage. Frauen sind von psychischen Erkrankungen auch

anders betroffen als Männer: Sie leiden stärker unter Ängsten, während Männer

häufiger wegen Störungen in Folge von Alkoholmissbrauch oder anderem

Drogenkonsum krankgeschrieben sind.

Steigende Fehlzeiten wegen Anpassungsstörungen und Ängsten

Die meisten Ausfalltage in Sachen Psyche gingen bei beiden Geschlechtern auf

das Konto von Depressionen. Hier gab es 2021 mit 108 Fehltagen auf 100

Versicherte gegenüber 2019 nur einen geringen Anstieg von 2,7 Prozent.

Deutlich zugenommen haben während der Pandemie die Fehlzeiten aufgrund von

Anpassungsstörungen: Die Anzahl der Fehltage wegen dieser Diagnose stieg seit

2019 um fast ein Sechstel – auf 69 Fehltage je 100 Versicherte. Angststörungen

nahmen unter Corona ebenfalls überdurchschnittlich stark zu. Angst ist

eigentlich eine natürliche körperliche Reaktion auf bedrohliche, ungewisse oder

unkontrollierbare Situationen. Doch dieser biologische Mechanismus kann aus den

Fugen geraten und irgendwann zur Krankheit werden. Angststörungen verursachten

im vergangenen Jahr 21 Ausfalltage je 100 Versicherte – 77 Prozent mehr als

noch vor zehn Jahren.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen 2021

deutlich häufiger wegen psychischer Erkrankungen fehlten als Beschäftigte etwa

im Einzelhandel oder in Banken. Im vergangenen Jahr entfielen im

Gesundheitswesen auf 100 Versicherte 397 Fehltage, rund 44 Prozent mehr als im

Durchschnitt aller untersuchten Branchen.

DAK-Gesundheit unterstützt Offensive für psychische Gesundheit

„Jeder Mensch kann psychisch so aus dem Gleichgewicht geraten, dass er seine

Arbeit nicht mehr bewältigen kann“, betont DAK-Vorstandschef Andreas Storm. Die

DAK-Gesundheit beteilige sich deshalb an der Offensive für psychische

Gesundheit. Gestartet von den drei Bundesministerien für Arbeit, Gesundheit und

Familie wird sie mittlerweile von einem breiten gesellschaftlichen Bündnis

getragen. „Wir begrüßen die Initiative und werden selbst aktiv für einen

offeneren Umgang mit psychischen Belastungen. Die Veröffentlichung unseres

Psychreports ist ein wichtiger Schritt dabei“, so Storm. Ebenfalls bedeutsam

seien die Versorgungsverträge, die die Kasse im Bereich psychischer

Erkrankungen für ihre Versicherten abgeschlossen habe.

DAK-Gesundheit bietet individuelle Hilfe an

Die DAK-Gesundheit bietet mit dem Programm „veovita plus“ ihren Versicherten

schnelle und flexible Hilfe bei Angst, Depression und Burnout. Nach einer

professionellen psychiatrischen und hausärztlichen Diagnose erhalten Betroffene

eine individuelle Versorgung und bekommen zusätzlich hochwirksame digitale

Gesundheitsanwendungen, die die Behandlung unterstützen. „Ziele sind eine

nachhaltige Versorgung und die gesundheitliche Stabilisierung der

Versicherten“, so Storm. Um das sicherzustellen, sei eine Teilnahmedauer von

bis zu zwei Jahren im Programm möglich. Weitere Informationen im Netz:

www.dak.de/veovita

Der Psychreport 2022 beruht auf einer Analyse der Krankschreibungen aller

DAK-versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zum Jahr 2021. Das

Berliner IGES Institut analysierte im Auftrag der DAK-Gesundheit alle

Fehlzeiten, für die eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mit einer psychischen

Diagnose an die Kasse geschickt wurde.

Die DAK-Gesundheit ist die drittgrößte gesetzliche Krankenkasse Deutschlands

und versichert 5,5 Millionen Menschen.

Quelle: DAK Gesundheit, 02.03.2022