DPtV stellt den Report Psychotherapie 2020 vor (Download, PDF, 625 kB).

Wie viele Menschen leiden in Deutschland an einer psychischen Erkrankung? Gibt es regionale Unterschiede? Wie werden die Betroffenen versorgt? Wie hoch sind die Kosten? Der neue Report Psychotherapie der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung (DPtV) vereint Fakten und Zahlen zur Situation psychischer Erkrankungen und soll als

umfassendes Nachschlagewerk, die öffentliche Diskussion dazu begleiten. „Der vorliegende Report zeigt, dass die

Versorgungssituation stärker an den Erkrankungszahlen orientiert sein sollte

und in Anbetracht der Kosten die ambulante Psychotherapie ein vergleichsweise

kostengünstiges Behandlungsinstrument darstellt“, sagt DPtV-Bundesvorsitzender

Gebhard Hentschel. „Auch in der Corona-Pandemie halten Kolleginnen und Kollegen

die psychotherapeutische Hilfe belasteter Patienten aufrecht. Sie benötigen

jedoch ganz dringend neben den Videobehandlungsmöglichkeiten abrechnungsfähige

Leistungen, die telefonisch erbracht werden können.“

Häufigkeit und Kosten psychischer Erkrankungen

„Monat für Monat erscheinen Statistiken aus unterschiedlichen Quellen. Da fällt

es schwer, den Überblick zu behalten. In unserem Report führen wir die Zahlen

zur Psychotherapie und psychischen Erkrankungen zusammen“, erklärt Dr. Enno

Maaß, Mitautor des Reports und Mitglied im DPtV-Bundesvorstand. „Zu diesen

Themen sind immer noch viele Missverständnisse und unsachgemäße Behauptungen im

Umlauf. Unser Report ist ein Service für alle, die sich Versachlichung und

Transparenz in der Auseinandersetzung mit dem Thema Psychotherapie wünschen.“

Dr. Cornelia Rabe-Menssen und Anne Dazer analysierten dazu Daten von

Krankenversicherungen, Deutscher Rentenversicherung, Statistischem Bundesamt,

Ministerien und weiteren Institutionen.

Ausgaben für Psychotherapie „lohnen sich“

„Die Zahlen bestätigen die Bedeutung unserer täglichen Arbeit in der

Psychotherapie“, sagt Bundesvorsitzender Hentschel. „Der Grundsatz ,ambulant

vor stationär‘ muss dabei wieder ernster genommen werden. Die stationäre

Behandlung psychischer Erkrankungen ist fast 13 Mal so teuer wie die ambulante

Psychotherapie.“ Es sei daher wichtig, weiter Hürden abzubauen und flexible

Angebote in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung auszubauen. „Die

vor drei Jahren eingeführte Psychotherapeutische Sprechstunde ist hier ein

gelungenes Beispiel und kann Patient*innen eine schnelle diagnostische

Abklärung und flexible Unterstützung bieten.“ Der Report zeige zudem die

Bedeutung der Prävention psychischer Erkrankungen. Gerade langfristige

Rezidivprophylaxe-Strategien zur Verhinderung und Abmilderung von schweren,

chronischen Verläufen sollten ermöglicht werden. „Denn psychische Erkrankungen

sind mit über 44 Milliarden Euro an direkten Kosten die zweitteuersten

Erkrankungen in Deutschland und häufigste Ursache für eine frühzeitige

Berentung. Dabei liegen die Ausgaben für die ambulante Psychotherapie nur bei

einem Bruchteil der gesamten Krankheitskosten.“

Quelle: Download, 01.04.2020