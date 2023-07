Sonnenberg Klinik mit neuem Medizinischen Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Mit Neugier, Respekt und Engagement tritt Dr. Holger Salge seine neue Position als Medizinischer Geschäftsführer der Sonnenberg Klinik an. Er folgt damit auf PD Dr. Michael Hölzer. Salge ist bereits seit vielen Jahren in leitenden Funktionen der Klinik tätig. Schritt für Schritt kam Dr. Holger Salge mit

seinen künftigen Aufgaben als Medizinischer Geschäftsführer der Sonnenberg Klinik in Berührung. Seit 2006 ist er in leitenden ärztlichen Positionen tätig, seit Anfang 2019 als Ärztlicher

Direktor. „Ich habe das Glück, durch meine langjährige Tätigkeit in der Klinik

ein vermutlich recht realistisches Bild von dem Anforderungsprofil zu haben. So

kann ich der Aufgabe mit der notwendigen Ruhe und zum Teil auch Erfahrung

begegnen“, berichtet Salge. Die Nachfolge von PD Dr. Michael Hölzer werde er

gleichermaßen mit Neugier, Respekt und Engagement antreten. Hölzer wird künftig

die psychosomatische Ambulanz der Sonnenberg Klinik leiten.

Die Behandlung in dem Fachkrankenhaus der Psychosomatischen Medizin und

Psychotherapie erfolgt auf der Grundlage psychodynamisch orientierter

Psychotherapie. Die Geschäftsführung der seit 1967 bestehenden Klinik am

Sonnenberg ist dual strukturiert. Die kaufmännische Geschäftsführung hat Dieter

Haug seit Oktober 2015 inne. Haug freut sich auf die neue Zusammenarbeit: „Mit

Holger Salge bekommt die Sonnenberg Klinik einen medizinischen Geschäftsführer,

der die Klinik seit vielen Jahren kennt. Ich könnte mir keinen besseren

Nachfolger für Michael Hölzer vorstellen.“

Lehrreich und lebendig

Nach dem Medizinstudium absolvierte Salge seine erste Facharztausbildung Innere

Medizin an der Universitätsklinik Bochum und am Gemeinschaftskrankenhaus

Herdecke. Nach kurzzeitiger oberärztlicher Tätigkeit zog er nach Stuttgart und

begann seine zweite Ausbildung an der Sonnenberg Klinik: zum Facharzt für

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Zeitgleich absolvierte er die

Ausbildung zum Psychoanalytiker am Stuttgarter DPG-Institut (Deutsche

Psychoanalytische Gesellschaft).

In der Sonnenberg Klinik lag Salges klinischer Schwerpunkt seit 2001 in der

Entwicklung eines spezifischen Behandlungsangebotes für junge Erwachsene.

Bereits seit 2006 war der heutige Geschäftsführer als leitender Arzt tätig,

seit 2011 in chefärztlicher Funktion. Die Ärztliche Direktion der Sonnenberg

Klinik übernahm Salge Anfang 2019. „Diese Zeit habe ich als ausgesprochen

lebendig und herausforderungsreich erlebt“, erinnert sich der

DPG-Lehranalytiker, der zudem seit vielen Jahren im Bereich der ärztlichen

Weiterbildung sowie als Dozent an verschiedenen psychotherapeutischen

Ausbildungsinstituten tätig ist.

Behandlung auf hohem Niveau

Für die nächsten Jahre hat sich der neue Medizinische Geschäftsführer einige

Ziele gesetzt: „Einerseits ist es mir ein Anliegen, den guten Ruf der Klinik

auch unter schwierigen Rahmenbedingungen aufrechtzuerhalten.“ Weiterhin solle

die Stuttgarter Klinik am Sonnenberg ein überdurchschnittlich attraktiver

Arbeitgeber sein – und das für alle Berufsgruppen. Oben auf der Prioritätsliste

steht für den Facharzt aber die Behandlung: „Es müssen weiterhin

Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass es uns auch in der Zukunft

möglich sein wird, stationäre psychotherapeutische Behandlungen auf möglichst

hohem Niveau anzubieten.“ Grundsätzlich gelte es, die bestehenden

Klinikschwerpunkte zu stabilisieren, aber auch neue zu entwickeln. „Auf diese

Weise soll einerseits unsere Verankerung in der regionalen Versorgung gestärkt

und unsere ambulanten und teilstationären Behandlungsangebote ausgebaut werden

– ohne unsere überregional beachteten Spezialisierungen zu vernachlässigen“, so

Salge.

Quelle: Pressemitteilung, 05.01.2021