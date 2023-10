Sprachleitfaden Demenz der Deutschsprachigen Alzheimer- und Demenz-Organisationen (Deutsche Alzheimer Gesellschaft, PDF, 845 kB).

Wenn wir über das Thema Demenz, über Menschen mit einer Demenzerkrankung oder

auch mit ihnen sprechen, ist eine angemessene Sprache ganz wesentlich. Sie soll

nicht stigmatisieren, sondern das Verständnis, die Inklusion und die Teilhabe

der Betroffenen fördern und letztlich zu einer guten Lebensqualität aller

Beteiligten beitragen. Um diesem Ziel näher zu kommen, wenden sich die

deutschsprachigen Alzheimer- und Demenz-Organisationen (DADO) mit dem

Sprachleitfaden „Demenz“ an professionell in der Behandlung, Betreuung und

Pflege Tätige, an Medienschaffende, die Politik sowie die allgemeine

Öffentlichkeit.

„Die Diagnose Demenz ist nur ein Teilaspekt eines Menschen“, betont Michael

Wache, der Mitglied des Beirats „Leben mit Demenz“ der Deutschen Alzheimer

Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz (DAlzG) ist und seit zwei Jahren mit der

Diagnose lebt. „Jeder hat seine individuelle Persönlichkeit und seine eigene

Biografie. Die Diagnose darf niemals auf den gesamten Menschen übertragen

werden. Eine respektvolle Sprache bedeutet, den Menschen mit seinen Ressourcen,

seinen erhaltenen Fähigkeiten und seiner Persönlichkeit zu sehen und

Stigmatisierung und Diskriminierung zu vermeiden.“

„Unsere Haltung zu einem Leben mit Demenz ist geprägt von Wertschätzung und

Respekt. Sie sollte sich auch in unserer Sprache widerspiegeln“, sagt Sabine

Jansen, Geschäftsführerin der DAlzG. „Die Worte, die wir wählen, beeinflussen

Menschen mit Demenz und ihr soziales Umfeld sowie die gesamte Öffentlichkeit

ganz entscheidend. Sie wirken auf die Stimmung, das Selbstwertgefühl und andere

Gefühle wie Freude oder Niedergeschlagenheit einer Person. Ebenso haben sie

Einfluss darauf, was andere Menschen über Demenz denken. Natürlichkeit und

Selbstverständlichkeit in alltäglichen Gesprächen tragen dazu bei, das

Wohlergehen aller Beteiligten nachhaltig zu verbessern und Menschen mit Demenz

als Teil unserer Gesellschaft zu erleben.“

Besonders wichtig war den Mitgliedern der DADO, auch Menschen mit Demenz an der

Entwicklung des Sprachleitfadens zu beteiligen. In einem Konsultationsprozess

wurden Menschen mit Demenz als Einzelpersonen oder in Gruppen zu dem Leitfaden

befragt, unter anderem der Beirat „Leben mit Demenz“ in Deutschland, die

Arbeitsgruppe „Impuls Alzheimer“ in der Schweiz und die Selbsthilfegruppe von

Menschen mit Demenz in Luxemburg. Darüber hinaus haben Angehörige, aber auch

verschiedene Fachleute in den Ländern ihre Anregungen dazu gegeben.

Der Sprachleitfaden „Demenz“

Deutschsprachige Alzheimer- und Demenz-Organisationen: Sprachleitfaden

„Demenz“. 2020, 12 Seiten, kostenlos, zum Download unter

www.deutsche-alzheimer.de/unser-service/informationsblaetter-downloads.html

oder zu bestellen über die Geschäftsstelle der DAlzG.

DADO

Unter dem Dach der Deutschsprachigen Alzheimer- und Demenz-Organisationen haben

sich die nationalen Organisationen aus Belgien, Deutschland, Liechtenstein,

Luxemburg, Österreich sowie der autonomen italienischen Provinz Südtirol zu

einer Kooperation zusammengeschlossen. Der Verbund dient dem Austausch über die

Entwicklungen in den beteiligten Ländern sowie der besseren Nutzung vorhandener

Synergien.

Hintergrund

In Deutschland leben heute etwa 1,6 Millionen Menschen mit Demenzerkrankungen.

Etwa zwei Drittel davon werden in der häuslichen Umgebung von Angehörigen

betreut und gepflegt. Jährlich erkranken rund 300.000 Menschen neu. Ungefähr 60

Prozent davon haben eine Demenz vom Typ Alzheimer. Die Zahl der

Demenzerkrankten wird bis 2050 auf 2,4 bis 2,8 Millionen steigen, sofern kein

Durchbruch in Prävention und Therapie gelingt.

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft engagiert sich für ein besseres Leben mit

Demenz. Sie unterstützt und berät Menschen mit Demenz und ihre Familien. Sie

informiert die Öffentlichkeit über die Erkrankung und ist ein unabhängiger

Ansprechpartner für Medien, Fachverbände und Forschung. In ihren

Veröffent­lichungen und in der Beratung bündelt sie das Erfahrungswissen der

Angehörigen und das Expertenwissen aus Forschung und Praxis. Als Bundesverband

von mehr als 130 Alzheimer-Gesellschaften unterstützt sie die Selbsthilfe vor

Ort. Gegenüber der Politik vertritt sie die Interessen der Betroffenen und

ihrer Angehörigen. Die DAlzG setzt sich ein für bessere Diagnose und

Behandlung, mehr kompetente Beratung vor Ort, eine gute Betreuung und Pflege

sowie eine demenzfreundliche Gesellschaft.

Quelle: Deutsche Alzheimer Gesellschaft, 22.09.2020