Stationsäquivalente Behandlung StäB: Patienten profitieren nachweislich

Tagung zur stationsäquivalenten Behandlung in Haina (Pressemeldung).

Behandlung Zuhause ist gut für die Patient/-innen, das belegen Studien - deshalb müsse die stationsäquivalente psychiatrische Behandlung in Deutschland weiter ausgebaut werden, fordern Prof. Dr. Florian Metzger (Ärztlicher Direktor der Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychiatrie Haina), Reinhard Belling

(Vorsitzender der Vitos Konzerngeschäftsführung), Matthias Müller (Geschäftsführer Vitos Haina) und Prof. Dr. Gerhard Längle (Leiter der AG StäB der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und

Nervenheilkunde).

Vitos Haina war für einen Tag der Mittelpunkt der deutschen Psychiatrieszene.

Fast 300 Ärzt/-innen, Pflegekräfte, Therapeut/-innen und Sozialarbeiter/-innen

aus allen Regionen Deutschlands nahmen an der ersten bundesweiten Tagung zur

stationsäquivalenten Behandlung (StäB) teil, die die Vitos Klinik für

Psychiatrie und Psychotherapie Haina ausrichtete. StäB bedeutet, dass schwer

psychische kranke Menschen nicht stationär in einem Krankenhaus, sondern von

einem multiprofessionellen Team täglich im gewohnten Lebensumfeld behandelt

werden.

„Die stationsäquivalente Behandlung muss als tragender Pfeiler der

psychiatrischen Versorgung in Deutschland gesichert und ausgebaut werden“,

sagte Reinhard Belling, Vorsitzender der Vitos Konzerngeschäftsführung. Denn

einerseits profitierten die Patient/-innen nachweislich von dieser intensiven

aufsuchenden Behandlung, andererseits biete StäB für die Behandler/-innen

hochattraktive Arbeitsplätze. Deshalb dürfe es nicht dazu kommen, dass die

gesetzlichen Krankenversicherungen die 2018 als Regelleistung zugelassene

stationsäquivalente Behandlung zu einem ambulanten Versorgungsangebot

abstufen.

Bundesweit bieten 60 Teams StäB an

Während anfangs nur wenige Kliniken den Schritt zur Einführung der

stationsäquivalenten Behandlung gewagt haben, behandeln mittlerweile 60

StäB-Teams in elf Bundesländern ihre psychisch kranken Patient/-innen auch

stationsäquivalent. Schwerpunkte sind Baden-Württemberg, Berlin und Hessen.

Vitos bietet seit 2019 die stationsäquivalente Behandlung an. Die Vitos Klinik

für Psychiatrie und Psychotherapie Haina war eine der ersten Kliniken in

Hessen, die dieses intensiv aufsuchende Behandlungsangebot etablierte.

Mit den beiden Teams von Vitos Behandlung Zuhause Frankenberg und Korbach und

durchschnittlich zwischen zehn und zwölf Patient/-innen zählt die Klinik zu den

Einrichtungen in Deutschland, die in Relation von stationsäquivalenter zu

stationärer Behandlung die meisten psychisch kranken Patient/-innen in den

eigenen vier Wänden behandelt. In Zahlen: 7,8 Prozent der Berechnungstage in

der Erwachsenenpsychiatrie von Vitos Haina werden stationsäquivalent erbracht.

Und eine Ausweitung ist geplant. „Noch in diesem Jahr soll auch in Bad

Wildungen ein StäB-Team die Arbeit aufnehmen“, kündigte Matthias Müller,

Geschäftsführer von Vitos Haina, während der Tagung an. „Unsere Entwicklung

zeigt, dass StäB auch in einem Flächenlandkreis wie Waldeck-Frankenberg möglich

ist.“

Für diese Strategie der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung dankte Erster

Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese. „Ich bin dankbar, dass Vitos zu den

Menschen geht und vor Ort die Versorgung sicherstellt“, sagte der

Gesundheitsdezernent.

Höhere Therapieintensität als in Klinik

Insgesamt hat Vitos in Hessen zwölf StäB-Teams etabliert. Für 2023 sind

insgesamt mehr als 30.000 StäB-Berechnungstage geplant. Mehr als die Hälfte (60

Prozent) der StäB-Patient/-innen leidet an einer affektiven Störung wie einer

Depression. Einen weiteren Diagnoseschwerpunkt bilden schizophrene Störungen.

„Durchschnittlich dauert die Behandlung Zuhause 42 Tage – und damit länger als

eine stationäre Behandlung“, berichtete Prof. Dr. Florian Metzger, Ärztlicher

Direktor der Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Haina, aus den

Erhebungen von Vitos. „Die Therapieintensität ist bei StäB jedoch deutlich

größer als bei der stationären Behandlung.“ Fast 80 Prozent der Patient/-innen

werden von mindestens vier Berufsgruppen behandelt: also von Ärzt/-innen,

Psycholog/-innen, Pflegekräften sowie von Sozialarbeiter/-innen oder anderen

Therapeut/-innen. Die positive Folge dieser intensiven täglichen Akutbehandlung

im häuslichen Umfeld: Die Wiederaufnahmequote ist bei StäB geringer als bei

stationärer Behandlung.

Die Ergebnisse einer deutschlandweiten Studie stellte Prof. Dr. Andreas

Bechdolf (Chefarzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik an den

Vivantes Klinika Am Urban und im Friedrichshain) vor. Dabei wurden die Daten

von 200 StäB-Patient/-innen mit denen von stationär behandelten Patient/-innen

verglichen. Die Kernaussagen: Eine StäB-Behandlung dauert länger eine als

stationäre Behandlung, die Patient/-innen brechen die Behandlung jedoch

seltener ab und sie sind mit dem Behandlungsverlauf zufriedener. Die

Wiederaufnahmequote ist geringer. Und trotz der Behandlung im häuslichen Umfeld

fühlen sich die Angehörigen deutlich entlastet.

StäB nach fünf Jahren etabliert

Aufgrund der Studienlage lasse sich nach fünf Jahren stationsäquivalenter

Behandlung nur ein Schluss ziehen, sagte Prof. Dr. Gerhard Längle, Leiter der

AG StäB der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie,

Psychosomatik und Nervenheilkunde: Neben der stationären, teilstationären und

ambulanten Behandlung habe StäB einen festen Platz im sektorenübergreifenden

psychiatrischen Behandlungsangebot gefunden. „Es ist uns gelungen, die

stationsäquivalente Behandlung trotz der schwierigen Rahmenbedingungen im

Gesundheitswesen, dem Fachkräftemangel sowie der Corona- und Ukraine-Krise zu

etablieren.“ Sein Plädoyer an die Teilnehmer der Tagung, die noch keine

stationsäquivalente Behandlung anbieten: „StäB ist gut für unsere

Patient/-innen. Und deshalb sollten alle psychiatrische Kliniken in Deutschland

StäB anbieten.“

[...]

Quelle: Pressemeldung, 10.05.2023