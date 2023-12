Stationsäquivalente Behandlung unter neuem Namen und neuer Leitung (vitos Herborn).

Das stationsäquivalente psychiatrische Behandlungsangebot von Vitos Herborn – bisher auch bekannt unter dem Namen StäB, heißt nun Vitos Behandlung Zuhause Herborn (BZH). Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Florian Stoll vom Vitos Klinikum Herborn hat die Leitung

zum 1. Mai übernommen.

von links: Martin Engelhardt und Florian Stoll© Vitos Herborn

Vitos Behandlung Zuhause Herborn bietet seit gut einem Jahr ein

stationsäquivalentes Therapieangebot an, das den stationären Klinikaufenthalt

ganz ersetzen oder zumindest verkürzen kann. Die Behandlung findet – wie der

neue Name schon sagt – in den eigenen vier Wänden der Patientinnen und

Patienten statt. Aktuell richtet sich Vitos Behandlung Zuhause Herborn

ausschließlich an Personen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis, insbesondere dem

Raum Haiger, Dillenburg, Herborn und Ehringshausen.

Geschäftsführer Martin Engelhardt freut sich, dass das noch relativ junge

Angebot mit dem neuen ärztlichen Leiter, Florian Stoll, und einem erweiterten

Team nun weiter Fahrt aufnehmen kann. „Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass

Vitos Behandlung Zuhause eine gute Alternative und Ergänzung zum

Klinikaufenthalt ist. Für das Team ist es aber auch eine logistische

Herausforderung. Aktuell behandelt das Team fünf Personen zu Hause“.

Gute Alternative für ältere Menschen

Florian Stoll ist von dem Konzept Vitos Behandlung Zuhause überzeugt. „Manche

unserer Patientinnen und Patienten leiden an einer so starken Angst- oder

Zwangserkrankung, dass schon die Fahrt zur Klinik für sie unüberwindbar wäre.

Dann würden sie eher auf eine Behandlung verzichten. Jetzt kommt das Team zu

ihnen nach Hause und sie sind sehr dankbar, dass Vitos dies ermöglicht.“ Auch

bei älteren Menschen, für die ein Ortswechsel oft schwierig sei, könne man die

jeweilige Lebenssituation berücksichtigen und optimal in den Genesungsprozess

integrieren. Ob die stationsäquivalente Behandlung sich für eine Person eigne,

erklärt er, würde immer individuell und im Einzelfall entschieden.

Tägliche Hausbesuche

Das Konzept orientiert sich streng an den gesetzlichen Vorgaben. Im Gegensatz

zu regulären Hausbesuchen bekommen Patientinnen und Patienten bei der

stationsäquivalenten Behandlung deutlich öfter, nämlich täglich und bei Bedarf

auch häufiger – Besuch von einem Mitglied des Vitos BZH-Teams. Das gilt auch

für die Wochenenden. In der Praxis heißt das: Ein fachübergreifendes

Behandlungsteam aus Fachärzt/-innen, Psycholog/-innen, Pflegefachkräften und

Mitarbeitenden des Sozialdienstes besucht und behandelt psychisch erkrankte

Menschen in deren Wohnung, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht in der Lage

sind, sich in einer Klinik behandeln zu lassen. So können Betroffene während

einer Krise in der gewohnten Umgebung bleiben und trotzdem intensiv betreut

werden.

Hintergrund

Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung

Die Möglichkeit, stationsäquivalente psychiatrische Behandlungen (StäB) zu

Hause anzubieten, ist relativ neu. Psychiatrische Kliniken können dies seit

2018 tun und so Menschen, die schwer psychisch krank sind, im Home Treatment

behandeln. Die gesetzliche Grundlage ist § 115d SGB V. Die Voraussetzungen

dafür, dass eine Behandlung als StäB gilt, haben der Spitzenverband der

Gesetzlichen Krankenversicherung, der Verband der Privaten Krankenversicherung

und die Deutsche Krankenhausgesellschaft gemeinsam festgelegt. So muss eine

Indikation für eine stationäre Aufnahme vorliegen. Außerdem sollte

offensichtlich sein, dass das Therapieziel in diesem Fall am ehesten im

häuslichen Umfeld erreicht werden kann.

Quelle: vitos Herborn, 30.06.2021