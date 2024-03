Vitos Haina eröffnet psychiatrische Ambulanz am Kreiskrankenhaus Frankenberg (Pressemitteilung).

Die Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Haina eröffnet in Frankenberg eine psychiatrische Ambulanz. Sie wird am Kreiskrankenhaus eingerichtet und soll am 1. Mai den Betrieb aufnehmen. Die Ambulanz wird Flächen in dem Gebäudetrakt zwischen neuem Wohnheim /

Schulzentrum für Pflegeberufe und dem alten Wohnheim am Kreiskrankenhaus beziehen. Die Räume hat zuletzt das Gesundheitsamt des

Landkreises genutzt. Auch die Teams von Vitos Betreutes Wohnen Frankenberg und

von Vitos Behandlung Zuhause Frankenberg werden Büros beziehen.

„Ich freue mich sehr, dass wir uns mit dem Kreiskrankenhaus und dem Landkreis

auf einen Mietvertrag verständigen konnten“, sagt Matthias Müller. „Der

Standort am Kreiskrankenhaus ist ideal“, verweist der Geschäftsführer von Vitos

Haina auf die gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Personennahverkehr – die

Haltestelle der Stadtbuslinie ist unweit gelegen – und den ausreichend zur

Verfügung stehenden Parkraum.

Auch der Landrat des Landkreises Waldeck-Frankenberg und

Aufsichtsratsvorsitzender des Kreiskrankenhauses Frankenberg begrüßt die

Eröffnung der psychiatrischen Ambulanz in unmittelbarer Nähe zur Klinik: „Die

Partnerschaft mit Vitos bringt einen deutlichen Mehrwert in der Versorgung von

Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen“, sagt Jürgen van der Horst. „Das

ist eine gute Entwicklung für den Gesundheitsstandort Frankenberg.“

Die Geschäftsführerin des Kreiskrankenhauses, Margarete Janson, freut sich, die

psychiatrische Ambulanz von Vitos Haina in Kürze auf dem Klinikgelände zu

haben: „Für psychiatrische Konsile unserer Patienten, die wir schon bisher mit

Vitos Haina durchführen, haben dann alle Beteiligten kurze Wege, was das

Verfahren vereinfacht und Zeit spart. Beides kommt unseren Patienten zugute.“

Die Eröffnung einer psychiatrischen Ambulanz in Frankenberg sei ein weiterer

Meilenstein in der Strategie, die gemeindenahe psychiatrische Versorgung

auszubauen, betont Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Florian Metzger. „Eine moderne

psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung ist idealerweise nah an den

Menschen mit einer psychischen Erkrankung und deren Umfeld und geht individuell

mit den Problemen um“, erläutert Metzger. „Insofern treten neben das klassische

Krankenhaus eine Reihe weitere, dezentrale Versorgungsstrukturen.“

Mit der Eröffnung in Frankenberg bietet Vitos Menschen in allen Regionen des

Landkreises eine wohnortnahe Unterstützung durch fachärztliche

psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung. Die Vitos Klinik für Psychiatrie

und Psychotherapie Haina betreibt dann künftig insgesamt vier Ambulanzen

(Haina, Bad Wildungen, Korbach und Frankenberg), zwei psychiatrische

Tageskliniken (Bad Wildungen und Korbach) und ist mit den beiden aufsuchenden

Teams von Vitos Behandlung Zuhause (Korbach und Frankenberg) in der Fläche

unterwegs.

Die Vitos psychiatrische Ambulanz Frankenberg bietet Erwachsenen mit

psychischen Problemen jeglicher Art – von Depressionen bis

alterspsychiatrischen Erkrankungen – individuelle, speziell ihren Problemen

entsprechende Hilfe und Unterstützung. „Ziel der ambulanten in einer

psychiatrischen Ambulanz ist fachärztliche geleitete Diagnostik und Therapie.

Wie in der stationären oder tagesklinischen Behandlung stehen zur ambulanten

Therapie nicht nur ärztliche, sondern auch psychologische, pflegerische,

sozial-, ergo- und bewegungstherapeutische Mitarbeiter/-innen zur Verfügung“,

erläutert der Ärztliche Direktor.

Die Behandlung in der psychiatrischen Ambulanz kann nach Überweisung durch

einen Arzt mit kassenärztlicher Zulassung oder in Einzelfällen nach Vorlage der

Versicherungskarte (Chipkarte der Krankenkasse) erfolgen.

Quelle: Pressemitteilung, 02.03.2022