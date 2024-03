Vitos Hochtaunus eröffnet neue Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik auf Bad Homburger Gesundheitscampus (Pressemitteilung).

Nach knapp zweieinhalb Jahren Bauzeit ist es nun soweit: Vitos Hochtaunus hat seinen Klinikneubau auf dem Gesundheitscampus in Bad Homburg offiziell eröffnet. Bereits in zwei Wochen sollen dort die ersten Patientinnen und Patienten behandelt werden. Die Eröffnungsveranstaltung fand pandemiebedingt in sehr

kleinem Rahmen statt: Susanne Selbert (Landesdirektorin des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen und Vitos Aufsichtsratsvorsitzende), Reinhard Belling (Vitos Konzerngeschäftsführer), Ulrich Krebs (Landrat des Hochtaunuskreises), Bad Homburgs Oberbürgermeister Alexander Hetjes und Prof.

Dr. Dominik Denschlag (Ärztlicher Direktor der Hochtaunus-Kliniken) nahmen an der symbolischen Schlüsselübergabe teil.

Trafen sich zur Eröffnung der neuen Vitos Kliniken in Bad Homburg: (von links):

Prof. Dr. Dominik Denschlag (Ärztlicher Direktor Hochtaunus-Kliniken), Dr.

Julia Hefty (Geschäftsführerin Hochtaunus-Kliniken), Dr. Thorsten Bracher

(Klinikdirektor der Vitos Klinik für Psychosomatik Bad Homburg), Dr. Martina

Pitzer (Klinikdirektorin der Vitos Klinik Rheinhöhe), Bernd Kuschel

(Krankenpflegedirektor Vitos Hochtaunus), Prof. Dr. Ansgar Klimke (Ärztlicher

Direktor Vitos Hochtaunus), Susanne Selbert (Landesdirektorin LWV Hessen),

Reinhard Belling (Vitos Konzerngeschäftsführer), Ulrich krebs (Landrat

Hochtaunuskreis), Servet Dag (Geschäftsführer Vitos Hochtaunus), Alexander

Hetjes (Oberbürgermeister Bad Homburg)

Der hessische Minister für Soziales und Integration Kai Klose übermittelte

seine Glückwünsche in einer Videobotschaft: „Die Grundsteinlegung für diese

Klinik liegt inzwischen zweieinhalb Jahre zurück. Ich freue mich, dass das

Bauvorhaben trotz einer kleinen Verzögerung so zügig umgesetzt werden konnte.

Ein Grund dafür liegt sicherlich auch in der engen Zusammenarbeit zwischen der

Vitos Hochtaunus gGmbH und den Hochtaunus-Kliniken. Nutzen Sie die neuen

Potentiale zum Wohle der Ihnen anvertrauten Patientinnen und Patienten.

Psychische Erkrankungen sind ein Teil unserer Gesellschaft, der immer noch

verschämt verschwiegen wird. Sie stellen sich auch dieser Herausforderung und

helfen vielen Menschen, einen Weg aus der Dunkelheit zu finden oder zu lernen,

mit ihrer Erkrankung zu leben.“

Servet Dag (Geschäftsführer Vitos Hochtaunus) präsentierte gemeinsam mit

Professor Dr. Ansgar Klimke (Ärztlicher Direktor des Vitos Klinikums

Hochtaunus), Bernd Kuschel (Krankenpflegedirektor bei Vitos Hochtaunus) und

Felix Beck ( Leiter des Vitos Baumanagements) die neuen Räume, in denen zum

jetzigen Zeitpunkt noch letzte Innenausbauten durchgeführt werden.

In dem gut 6000 Quadratmeter großen Klinikgebäude, das sich – inklusive

Tiefgarage und Erdgeschoss - über fünf Etagen erstreckt, finden künftig drei

verschiedene Vitos Fachrichtungen Platz. Das therapeutische Angebot deckt die

Erwachsenenpsychiatrie, Psychosomatik und Kinder- und Jugendpsychiatrie ab.

„Nach 120 Jahren in Köppern stellt sich Vitos Hochtaunus mit dem Neubau auf dem

Gesundheitscampus Bad Homburg ganz neu auf“, sagte LWV-Landesdirektorin Susanne

Selbert. „Durch ihre direkte Nachbarschaft können die Vitos Klinik als

psychiatrische und psychosomatische sowie die Hochtaunus-Kliniken als

somatische Einrichtung eng kooperieren. Das ist von Vorteil für beide Kliniken

und besonders für die kranken Menschen aus der Region.“

„Die unmittelbare Nachbarschaft ermöglicht eine unkomplizierte,

interdisziplinäre Zusammenarbeit. Aus diagnostischer, medizinischer und

therapeutischer Sicht können wir unsere Angebote gut aufeinander abstimmen“,

sagte Vitos Konzerngeschäftsführer Reinhard Belling. Er verwies darauf, dass

viele Menschen sowohl körperlich, als auch psychisch erkrankten. So litten

beispielsweise gerade geriatrische Patienten, also Patienten ab etwa dem 65.

Lebensjahr, häufig an Mehrfacherkrankungen. Die Hochtaunuskliniken betreiben

eine geriatrische, Vitos eine gerontopsychiatrische Station. „Es dient dem Wohl

dieser Patienten, wenn wir uns gut vernetzen“, sagte Belling.

Die Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bad Homburg belegt drei

Stationen für Patientinnen und Patienten mit allgemeinpsychiatrischen sowie

gerontopsychiatrischen Erkrankungen. Das sind Stationen, die aus dem

Waldkrankenhaus in Friedrichsdorf-Köppern nach Bad Homburg umgezogen sind. In

Köppern verbleiben eine Station für Patientinnen und Patienten mit Depressionen

sowie die Stationen zur Behandlung von Suchterkrankungen. Der Standort wird in

den nächsten Jahren weiter zum Suchthilfezentrum ausgebaut.

Ulrich Krebs, Landrat des Hochtaunuskreises, betonte die Bedeutung für die

Region Hochtaunus: „Ich freue mich, dass wir durch die Ansiedelung der Klinik

am Gesundheitscampus Bad Homburg einen wichtigen Baustein für die ganzheitliche

medizinische Versorgung und einen verlässlichen Partner für die

Hochtaunus-Kliniken gefunden haben.“, so Krebs in seinem Grußwort.

Dass auch der Gesundheitscampus von der Klinik profitieren wird, ist sich Bad

Homburgs Oberbürgermeister Alexander Hetjes sicher: „Mit der neuen Vitos Klinik

erfährt der Gesundheitscampus in Bad Homburg eine enorme Aufwertung. Seelische

Erkrankungen können jeden von uns betreffen und Betroffene verdienen die

bestmögliche Behandlung. Insgesamt ist die Fertigstellung dieser Klinik ein

wichtiger Schritt, um das Gesundheitsangebot in Bad Homburg abzurunden.“

Unter dem Dach des neuen Klinikgebäudes eröffnet auch die Vitos Klinik für

Psychosomatik Bad Homburg. Hier werden psychische Erkrankungen behandelt, die

im Zusammenhang mit körperlichen Beschwerden stehen. An sie angeschlossen

befindet sich im ersten Obergeschoss des Hauses eine so genannte

Wahlleistungsstation, welche Einzel- und Doppelzimmer mit gehobenem Komfort und

weitere Serviceleistungen anbietet.

Insgesamt stehen am Standort Bad Homburg 110 stationäre Betten zur Verfügung.

Darüber hinaus finden eine integrierte Tagesklinik, zwei Ambulanzen für

Allgemein- und Gerontopsychiatrie, eine kinder- und jugendpsychiatrische

Ambulanz und eine kinder- und jugendpsychiatrische Tagesklinik im neuen Gebäude

Platz.

Servet Dag, Geschäftsführer von Vitos Hochtaunus machte deutlich, wie wichtig

ausreichende psychotherapeutische Angebote gerade in der heutigen Zeit sind:

„Die Pandemie hat auch Auswirkungen auf die seelische Gesundheit der Menschen,

viele fühlen sich emotional von den Umständen und Folgen der Krise stark

belastet. Nicht zuletzt deshalb bin ich sehr froh, dass wir heute hier eine

Versorgungslücke schließen und psychisch erkrankten Menschen ab sofort unsere

gesamte Bandbreite psychiatrischer und psychotherapeutischer Kompetenz an

einem gut erreichbaren und zentralen Ort anbieten können.“

Rund 30 Millionen Euro hat Vitos in die neue Klinik investiert. Ein Highlight

ist der überdachte Verbindungsgang, der das Haus mit den benachbarten

Hochtaunus-Kliniken verbindet und als ein Symbol der angestrebten Kooperation

beider Häuser fungiert. Der Ärztliche Direktor der Hochtaunus-Kliniken Dr.

Dominik Denschlag ist froh, dass die Bereiche Somatik und Psychiatrie immer

näher zusammenrücken. „Zum Beispiel im Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe

gibt es viele Berührungspunkte zwischen somatischen und psychiatrischen

Disziplinen“, so Denschlag.

Über Vitos Hochtaunus

Die Vitos Hochtaunus gemeinnützige GmbH ist Trägerin des Vitos Klinikums

Hochtaunus, der Vitos Tagespflege Hochtaunus, der begleitenden psychiatrischen

Dienste Hochtaunus und der Vitos Schule für Gesundheitsberufe Hochtaunus. Sie

betreibt Standorte in Friedrichsdorf-Köppern, Bad Homburg, Frankfurt und

Waldsolms.

Das Vitos Klinikum Hochtaunus gliedert sich in die Klinik für Psychiatrie und

Psychotherapie Bad Homburg und die Klinik für Psychosomatik Bad Homburg, sowie

in das Waldkrankenhaus Köppern, die Klinik Bamberger Hof in Frankfurt, sowie

die Klinik Hasselborn mit insgesamt 163 Betten und 81 Tagesklinikplätzen. Hinzu

kommen 33 Plätze der begleitenden psychiatrischen Dienste Hochtaunus, deren

Mitarbeiter chronisch psychisch kranke Menschen in verschiedenen Wohn-,

Arbeits- und Freizeitangeboten in Hasselborn betreuen. In der Vitos Tagespflege

Hochtaunus stehen 29 Plätze für die Tagesbetreuung von vornehmlich an Demenz

erkrankten Tagesgästen zur Verfügung.

Quelle: Pressemitteilung, 29.01.2021