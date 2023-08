GZO Spital Wetzikon: Digitalisierter Blutentnahmeprozess (Netzwoche).

Gemeinsam mit Greiner eHealth Technologies, Geschäftsfeld von Greiner Bio-One, führt das GZO Spital Wetzikon als erstes Schweizer Spital einen gänzlich digitalisierten Blutentnahmeprozess ein. Probleme bei der manuellen Etikettierung von Röhrchen, eingeschränkte Lesbarkeit von wichtigen Informationen sowie

Schwierigkeiten bei der Maschinenlesbarkeit gehören für das Personal des GZO

Spitals Wetzikon seit August 2020 der Vergangenheit an. Dank Greiner eHealth

Technologies konnte der gesamte Blutentnahmeprozess, von der Probenanforderung

bis hin zur Befundrückübermittlung, digitalisiert werden.

Felicitas Kafader, Leiterin des Medizinischen Zentrallabors am GZO, ist

begeistert von der neuen Möglichkeit einer digitalisierten Blutentnahme. „Durch

den Einsatz des neuen Systems wird der gesamte Blutentnahmeprozess am GZO noch

effizienter gestaltet und eine weiterhin umfassende Qualitätssicherung sowie

transparente Dokumentation der einzelnen Schritte gewährleistet.“

Erste Kontakte

Bereits im Juni 2017 stellten sich die Greiner eHealth Technologies

Spezialisten seitens Greiner Bio-One GmbH (Österreich) und Greiner Bio-One

Vacuette Schweiz GmbH mit ihrer Demo Software erstmals im GZO Wetzikon vor. Im

Januar 2018 besuchte das zukünftige Projektteam gemeinsam ein

Referenz-Krankenhaus in Österreich, in dem bereits seit 2017 erfolgreich mit

der Software von Greiner eHealth Technologies gearbeitet wird. Überzeugt von

dem, was man im Pilotspital Steyr sah, startete im Mai schließlich das

gemeinsame Projekt: Der Startschuss zur Digitalisierung des

Blutentnahmeprozesses war gefallen.

Erfolgreicher Rollout

Nach intensiven gemeinsamen Planungs- und Umsetzungsphasen in den vergangenen

zwei Jahren konnte das Projekt schließlich im Juli und August 2020 erfolgreich

abgeschlossen und die Software ausgerollt werden. „Die Organisation des Greiner

eHealth Technologies Projektes funktionierte insgesamt sehr gut. Dank

krisensicherer Planung hatten wir immer die Gewissheit, dass das Projekt trotz

möglicher Verschärfung der Covid-19-Pandemiemaßnahmen durchgeführt werden

kann“, so Felicitas Kafader.

Die neue Software findet auch bei den Anwendern in der täglichen Praxis

Anklang. Positives Feedback kam vor allem zur tollen Unterstützung und

Hilfsbereitschaft seitens der Greiner eHealth Technologies Spezialisten aus

Österreich und der Schweiz sowie den umfassenden Schulungsmaßnahmen, die mit

dem Personal auf den Krankenhausstationen und im Labor für die richtige

Verwendung von Software und Produkt durchgeführt wurden.

Zukunft ist Digitalisierung

Greiner eHealth Technologies beschäftigt sich intensiv mit der Digitalisierung

der Präanalytik. Die Zusammenarbeit zwischen Greiner eHealth Technologies und

dem jeweiligen Krankenhaus-/Laborinformationssystem des Kunden ermöglicht eine

noch sicherere und effizientere Abwicklung des diagnostischen Prozesses. Die

Kombination aus Krankenhaus-/Laborinformationssystem und Greiner eHealth

Technologies, bestehend aus Produkt (vorbarcodierte Blutentnahmeröhrchen) und

Software, ist somit eine bis ins letzte Detail und für die Bedürfnisse des

Kunden optimierte Komplettlösung.

Quelle: Netzwoche, 23.11.2020