Hirslanden Gruppe ernennt neue Chief Clinical Officer (Medienaussendung).

Dr. med. Dominique Kuhlen übernimmt im zweiten Quartal 2022 die Position der Chief Clinical Officer der Hirslanden-Gruppe. Sie tritt damit die Nachfolge von Dr. med. Christian Westerhoff an, der zukünftig der neugegründeten Hirslanden-Stiftung «Quality of Life» vorstehen wird. Dominique Kuhlen (45) ist

promovierte Medizinerin, Fachärztin für Neurochirurgie FMH und Klinische Dozentin an der Università della Svizzera

Italiana (USI) und verfügt über eine breite berufliche Erfahrung im klinischen

Umfeld. Sie begann ihre Karriere 2004 als Assistenzärztin am Spital Limmattal

in Schlieren und wechselte nach einem Jahr ans Inselspital Bern in die

Neurochirurgische Klinik, wo sie bis 2008, zuletzt als stellvertretende

Oberärztin, arbeitete. Nach einer kurzen Station in der Neurochirurgischen

Klinik des Universitätsspitals Basel wechselte sie nach München an die Klinik

für Neurochirurgie des Universitätsklinikums rechts der Isar (TUM), wo sie bis

2013 als Oberärztin tätig war. Im gleichen Jahr trat sie ihre neue Stelle als

Leitende Ärztin für Neurochirurgie am EOC (Ente Ospedaliero Cantonale) in

Lugano an, wo sie seit 2017 die Position der stellvertretenden Chefärztin

innehat und seit Juli 2020 ad interim verantwortlich für die Neurochirurgische

Klinik ist. Im Februar 2021 wurde ihr der Titel zur Klinischen Dozentin der

Università della Svizzera Italiana (USI) erteilt.

Neben ihrer ausgeprägten klinischen Expertise auf dem Gebiet der Neurochirurgie

verfügt Dominique Kuhlen über einen Executive Master in Business Administration

(EMBA) sowie ein Certificate of Advanced Studies in Systemischem Management im

Gesundheitswesen der Universität St. Gallen (HSG). Darüber hinaus hat sie den

CAS MedLaw der Universität Zürich besucht und studiert seit 2019

Rechtswissenschaften an der Fernuniversität Schweiz (Bachelor of Law). Sie ist

im Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Neurochirurgie (SGNC) sowie

Mitglied der Europäischen Gesellschaft für Neurochirurgie (EANS). Darüber

hinaus ist sie Mitglied der vom Bundesrat gewählten Eidgenössischen Kommission

für allgemeine Dienstleistungen und Grundsatzfragen (ELGK). Als

Vorstandsmitglied von Swiss Neurosurgery International reist sie regelmässig

nach Myanmar, um dort Neurochirurgen auszubilden.

Dr. Christian Westerhoff (54) hat die Entwicklung der Hirslanden-Gruppe in den

letzten 16 Jahren erfolgreich mitgeprägt. Der promovierte Mediziner und

Facharzt für Chirurgie begann seine Karriere bei Hirslanden 2005 als Leiter

Unternehmensentwicklung der Klinik Hirslanden in Zürich und übernahm danach

dort die Leitung der Klinische Bereiche. Nach zwei Jahren als Stellvertretender

Direktor der Klinik Hirslanden wechselte er an den Hauptsitz und wurde Leiter

Klinische Bereiche der Hirslanden-Gruppe. Seit 2015 ist Christian Westerhoff

als Chief Clinical Officer Mitglied der Konzernleitung, wo er unter anderem für

die Bereiche Qualitäts- und Prozessmanagement, Medizin und Pflege,

Strahlenschutz und die Clinical Trial Unit sowie die Kodierzentren der Gruppe

verantwortlich ist. Unter seiner Führung wurden Medizin und Pflege auf Stufe

Konzern verankert. Wesentliche Elemente waren die Einführung des

Patientensicherheitskonzeptes und die Einführung der Checkliste Chirurgie.

Daneben erfolgte der Aufbau des Medizincontrollings und der zentralen

Kodierung. Unter seiner Leitung veröffentlichte die Hirslanden-Gruppe ihren

ersten Qualitätsbericht.

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dominique Kuhlen eine erfahrene Managerin

mit ausgewiesener fachärztlicher Expertise für Hirslanden gewinnen konnten»,

sagt Daniel Liedtke, CEO der Hirslanden-Gruppe. «Wir sind überzeugt, dass Frau

Kuhlen als Chief Clinical Officer die Weiterentwicklung des klinischen Bereichs

der Hirslanden-Gruppe mit viel Elan vorantreiben wird. Gleichzeitig freue ich

mich sehr, dass Christian Westerhoff den Aufbau der Hirslanden-Stiftung

«Quality of Life» als zukünftiger Geschäftsführer vorantreiben wird.»

Die Konzernleitung der Hirslanden-Gruppe dankt Christian Westerhoff an dieser

Stelle schon jetzt von Herzen für seine langjährigen Dienste und die grossen

Fortschritte, die im Bereich Chief Clinical Officer unter seiner Führung

erreicht wurden. Christian Westerhoff hat seine neue Position als

Geschäftsführer der Hirslanden-Stiftung «Quality of Life» bereits ab 1. Mai

2021 angetreten und ist seitdem in Doppelfunktion tätig. Er wird Dominique

Kuhlen in der Übergangsphase nach ihrem Wechsel zu Hirslanden unterstützend zur

Seite stehen, bis sie im zweiten Quartal 2022 die Position vollständig

übernimmt.

Über Hirslanden

Die Hirslanden-Gruppe umfasst 17 Kliniken in 10 Kantonen, viele davon mit einer

Notfallstation. Sie betreibt zudem 4 ambulante Operationszentren, 17

Radiologie- und 5 Radiotherapieinstitute. Gemeinsam mit den öffentlichen und

privaten Kooperationspartnern konzentriert sich Hirslanden auf das Continuum of

Care und die Förderung einer qualitativ hochstehenden, verantwortungsbewussten,

vom einzelnen Menschen selbstbestimmten und effizienten integrierten

Gesundheitsversorgung.

Die Gruppe zählt 2‘314 Partnerärztinnen und Partnerärzte sowie 10’711

Mitarbeitende, davon 479 angestellte Ärztinnen und Ärzte. Hirslanden ist das

grösste medizinische Netzwerk der Schweiz und weist im Geschäftsjahr 2020/21

einen Umsatz von 1‘796 Mio. Franken aus (inkl. CHF 12.6 Mio. kantonale

COVID-19-Entschädigungen). Per Stichtag 31.3.2021 wurden in der Gruppe 107‘401

Patientinnen und Patienten an 461‘004 Pflegetagen stationär behandelt. Der

Patientenmix setzt sich aus 51 % grundversicherten Patientinnen und Patienten,

28.8 % halbprivat und 20.2 % privat Versicherten zusammen.

Hirslanden steht für erstklassige medizinische Qualität, gewährleistet durch

hoch qualifizierte Fachärztinnen und Fachärzte mit langjähriger Erfahrung. Die

Gruppe differenziert sich im Markt als Systemanbieter: interdisziplinäre

medizinische Kompetenzzentren und spezialisierte Institute ermöglichen eine

optimale und individuelle Behandlung auch hochkomplexer Fälle. Die

Hirslanden-Gruppe formierte sich 1990 aus dem Zusammenschluss mehrerer Kliniken

und ist seit 2007 Teil der internationale Spitalgruppe Mediclinic International

plc, die an der Londoner Börse kotiert ist.

Quelle: Medienaussendung, 18.08.2021