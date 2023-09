Hirslanden-Gruppe schaut auf ein herausforderndes Geschäftsjahr zurück (Pressemitteilung).

Die Hirslanden-Gruppe schaut auf ein herausforderndes Geschäftsjahr zurück. Dieses stand ganz im Zeichen der Covid-19-Pandemie. Bei der Bekämpfung der Pandemie hat die Hirslanden-Gruppe von Beginn an eine tragende Rolle gespielt und eng mit Behörden und anderen Spitälern

zusammengearbeitet. Trotz Covid-19 hat Hirslanden die eingeschlagene Strategie konsequent weiterverfolgt. Deren Umsetzung hat durch die Pandemie teilweise gar eine Beschleunigung erfahren.

Das zurückliegende Geschäftsjahr der Hirslanden-Gruppe (1. April 2020 bis 31.

März 2021) war geprägt durch das Engagement im Kampf gegen die

Covid-19-Pandemie.

Die Kliniken der Gruppe betreuten im Geschäftsjahr 20/21 insgesamt 107 401

stationäre Patientinnen und Patienten, davon waren 1 249 an Covid-19 erkrankt.

Darunter gehörten 266 zu den Patientinnen und Patienten mit schweren

Covid-19-Verläufen, die eine intensivmedizinische Behandlung erforderten, in

188 Fällen war eine künstliche Beatmung notwendig. Die Untersagung von nicht

dringlichen elektiven Eingriffen führte im ersten Halbjahr zu einem Rückstau

von Eingriffen, der während dem zweiten Halbjahr aufgrund der pandemiebedingten

hohen intensivmedizinischen Auslastung nicht in allen Kliniken vollständig

abgebaut werden konnte.

Hirslanden hat schweizweit acht Covid-19-Impfzentren aufgebaut – darunter in

der Messe Zürich eines der grössten der Schweiz mit einer Kapazität von 4 000

Impfungen pro Tag, die weiter ausgebaut wird. In den Hirslanden-Impfzentren

wurden bisher insgesamt über 200 000 Covid-19-Impfungen verabreicht.

Sieben Kantone haben Hirslanden mit dem repetitiven Testen in Unternehmen und

Schulen beauftragt. Ziel des repetitiven Testens ist es, asymptomatische

Covid-19-Infektionen früh zu erkennen, Infektionsketten vorzeitig zu

unterbrechen und Quarantänezeiten zu reduzieren. Hirslanden hat mit «Together

We Test» eine Informatik- und Logistikplattform entwickelt, über die sich die

Prozesse des repetitiven Testens abwickeln lassen. Knapp 1 000 000

Speichel-Tests wurden bereits über die Plattform versendet.

Covid-19 als Beschleuniger der Strategieumsetzung

Als schweizweiter Gesundheitsdienstleister entwickelt Hirslanden zusammen mit

öffentlichen und privaten Partnern eine integrierte medizinische Versorgung

entlang des gesamten Lebensweges, das sogenannte «Continuum of Care». Hierzu

gehören nebst der Therapie die Prävention, Beratung, Nachsorge sowie

medizinische Diagnostik. Hirslanden setzt dabei vermehrt auch auf digitale

Angebote und auf medizinische Services «at home».

«Die Covid-19-Pandemie hat zu einer beschleunigten Umsetzung der

eingeschlagenen Strategie geführt», sagt Daniel Liedtke, CEO der

Hirslanden-Gruppe. Während der Pandemie hat Hirslanden beispielsweise eine

24/7-Beratungslinie rund um Covid-19 realisiert und diese sowohl Kundinnen und

Kunden als auch den eigenen Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt. Die guten

Erfahrungen damit haben Hirslanden dazu ermutigt, den digitalen Bereich weiter

voranzutreiben und mit der Einführung einer App − in einem ersten Schritt vor

allem für Frauen mit Kinderwunsch, Schwangere und Eltern − Unterstützung zu

bieten. Die App beinhaltet eine Chatfunktion, in der Hebammen und Kinderärzte

mit Rat zur Seite stehen. Darüber hinaus hat sich Hirslanden an DomoSafety

beteiligt, einem führenden Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Gesundheit

und Entwicklung innovativer Lösungen in den Bereichen Sicherheit,

Patientenbegleitung und Entscheidungshilfe im Umfeld der Pflege zu Hause.

Auch das partnerschaftliche Element der Hirslanden-Strategie wurde im Kampf

gegen die Covid-19-Pandemie gefördert. «Die durch die Pandemie intensivierte

Zusammenarbeit mit Behörden, anderen Spitälern und Partnern haben wir als

äusserst positiv erlebt», sagt Daniel Liedtke. So ist Hirslanden im

zurückliegenden Geschäftsjahr langfristige Kooperationen mit den Spitälern

Schaffhausen, dem See-Spital sowie dem Spital Lachen eingegangen. Ebenso hat

Hirslanden auf partnerschaftlicher Basis zusammen mit Medbase und Helsana ein

neues Versicherungsprodukt entwickelt, das eine kundenorientierte Verknüpfung

ambulanter und stationärer Leistungen ermöglicht.

Die Bereiche Diagnostik und Prävention – wichtige Pfeiler im integrierten

Versorgungsmodell − haben im vergangenen Geschäftsjahr ebenfalls einen Ausbau

erfahren. Im Rahmen des Programms «Hirslanden Precise» bietet Hirslanden seit

Februar dieses Jahres zusätzliche genetische Analysen inklusive

humangenetischer Beratung an. In einer ersten Phase konzentriert sich das

Angebot auf Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen sowie die personalisierte

Arzneimitteltherapie. Weitere Analyseangebote werden in diesem Jahr folgen.

Schliesslich wurde der Ausbau der integrierten Versorgung durch die

Inbetriebnahme des ambulanten Operationszentrums in Schuppis St. Gallen weiter

vorangetrieben. Im zurückliegenden Geschäftsjahr hat Hirslanden zudem

beschlossen, über die nächsten Jahre in die «Hub»-Standorte Aarau und Luzern

mehr als 200 Millionen CHF direkt zu investieren. Diese beiden strategisch

wichtigen Projekte umfassen neue Infrastrukturen und werden das Angebot an

spezialisierten stationären und ambulanten medizinischen Dienstleistungen

stärken.

Robuste Geschäftszahlen

Die Hirslanden-Gruppe hat in der Covid-19-Pandemie operative und finanzielle

Widerstandsfähigkeit bewiesen, obwohl das erste Halbjahr insbesondere im April

2020 durch die Untersagung von nicht dringlichen elektiven Eingriffen und das

zweite Halbjahr aufgrund pandemiebedingter intensivmedizinischer Engpässe

erheblich beeinträchtigt war.

Im Geschäftsjahr 20/21 musste Hirslanden beim EBITDA aufgrund der

Covid-19-bedingten Ertragsausfälle und Mehraufwendungen im Vergleich zum

Vorjahr eine Einbusse von rund 34 Millionen CHF hinnehmen. Die EBITDA-Marge

liegt bei immer noch robusten 15 Prozent.

Hirslanden hat trotz der Covid-19-Pandemie Kredite abbauen können sowie eine

fällige Anleihe in Höhe von 145 Millionen CHF erfolgreich am Markt refinanziert

− zu deutlich besseren finanziellen Konditionen.

Situation für Mitarbeitende in Spitälern herausfordernd

Für die Gesundheitsfachleute, die in der Covid-19-Pandemie an vorderster Front

stehen, war das zurückliegende Jahr besonders herausfordernd. Nebst der

persönlichen Belastung stellte die tägliche Planung der verfügbaren

intensivmedizinischen Kapazitäten während der zweiten Covid-19-Welle eine

weitere Herausforderung dar. Aber auch für die in der Administration tätigen

Mitarbeitenden war die fortdauernde Home-Office-Pflicht beeinträchtigend.

Um der speziellen Belastungssituation der Mitarbeitenden Rechnung zu tragen,

hat Hirslanden im vergangenen Jahr während der anfänglich notwendigen

Kurzarbeit die Löhne zu 100% ausbezahlt und im Verlaufe der Pandemie ein

Corona-Care-Kit entwickelt. Dieses beinhaltet nebst einer 24/7-Beratungslinie

regionale Care-Teams in den Kliniken vor Ort sowie Online-Selbsthilfemodule zur

Stärkung der Resilienz und zur Stressbewältigung.

Die Hirslanden-Gruppe dankt allen Mitarbeitenden sowie den Ärztinnen und Ärzten

für das aussergewöhnliche Engagement während dieser Pandemie. «Ich habe noch

nie solch bewegende Dankesschreiben von Patientinnen und Patienten wie in

diesem Jahr bekommen. Mein Stolz und mein herzlicher Dank gilt allen unseren

Mitarbeitenden sowie Partnerärztinnen und -ärzten für die unermüdliche Arbeit

und den enormen Einsatz im zurückliegenden Jahr», sagt Daniel Liedtke.

Über Hirslanden

Die Hirslanden-Gruppe umfasst 17 Kliniken in 10 Kantonen, viele davon mit einer

Notfallstation. Sie betreibt zudem 4 ambulante Operationszentren, 17

Radiologie- und 5 Radiotherapieinstitute. Gemeinsam mit den öffentlichen und

privaten Kooperationspartnern konzentriert sich Hirslanden auf das Continuum of

Care und die Förderung einer qualitativ hochstehenden, verantwortungsbewussten,

vom einzelnen Menschen selbstbestimmten und effizienten integrierten

Gesundheitsversorgung. Die Gruppe zählt 2 314 Partnerärztinnen und Partnerärzte

sowie 10 711 Mitarbeitende, davon 479 angestellte Ärztinnen und Ärzte.

Hirslanden ist das grösste medizinische Netzwerk der Schweiz und weist im

Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatz von 1 796 Mio. Franken* aus. Per Stichtag

31.3.2021 wurden in der Gruppe 107 401 Patientinnen und Patienten an 461 004

Pflegetagen stationär behandelt. Der Patientenmix setzt sich aus 51 %

grundversicherten Patientinnen und Patienten, 28.8 % halbprivat und 20.2 %

privat Versicherten zusammen.

Hirslanden steht für erstklassige medizinische Qualität, gewährleistet durch

hoch qualifizierte Fachärztinnen und Fachärzte mit langjähriger Erfahrung. Die

Gruppe differenziert sich im Markt als Systemanbieter: interdisziplinäre

medizinische Kompetenzzentren und spezialisierte Institute ermöglichen eine

optimale und individuelle Behandlung auch hochkomplexer Fälle. Die

Hirslanden-Gruppe formierte sich 1990 aus dem Zusammenschluss mehrerer Kliniken

und ist seit 2007 Teil der internationale Spitalgruppe Mediclinic International

plc, die an der Londoner Börse kotiert ist.

* inkl. CHF 12.6 Mio. kantonale COVID-19-Entschädigungen

