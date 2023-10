Kantonsspital Baselland mit neuem CEO (Pressemitteilung).

Der Verwaltungsrat des Kantonsspitals Baselland (KSBL) hat den Geschäftsführer

Orthopädie beim Universitätsspital Basel (USB), Norbert Schnitzler, zum neuen

CEO gewählt. Der 52jährige Harvard-Absolvent mit Masterabschluss in

Öffentlicher Verwaltung führt aktuell in dieser Funktion die Orthopädie Klinik

am Bethesda Spital. Als ehemaliger Berater im Gesundheitswesen,

Generalsekretär, Leiter Unternehmensentwicklung und Spitaldirektor bringt

Norbert Schnitzler eine grosse Erfahrung im Gesundheitswesen und im

Spitalmanagement mit.

«Ich freue mich sehr, dass wir Norbert Schnitzler als neuen CEO für das KSBL

gewinnen konnten», sagt Verwaltungsratspräsidentin Madeleine Stöckli. «Mit ihm

bekommt das KSBL einen CEO mit Erfahrung im öffentlichen und im privaten

Sektor. Er identifiziert sich mit der Strategie «Fokus», wird Bewährtes

aufnehmen, aber sicher auch neue Impulse setzen.» Die Ernennung des neuen CEOs

erfolgt nach dem Entscheid für die neue Strategie im Oktober 2019 und der

Neubestellung des Verwaltungsrates im letzten Dezember.

Vor seiner Tätigkeit beim USB war Schnitzler von 2013 bis 2019 Spitaldirektor

des Berner Salem-Spitals und Mitglied der Geschäftsleitung der Hirslanden Bern

AG, die 1'400 Mitarbeitende, darunter 230 Belegärzte, beschäftigt. Zuvor war er

zwei Jahre lang bei der Privatklinikgruppe Hirslanden in Zürich als Leiter des

CEO-Offices für das Generalsekretariat und die Unternehmensentwicklung

verantwortlich.

«Ich freue mich sehr, diese anspruchsvolle Aufgabe in diesen nicht ganz

einfachen Zeiten übernehmen zu dürfen», sagt Norbert Schnitzler. «Das KSBL

sieht sich einigen Herausforderungen, aber auch spannenden Chancen gegenüber.

Und das KSBL verfügt über kompetente und engagierte Mitarbeitende. Gemeinsam

als Team werden wir die Zukunft des KSBL zum Wohl unserer Patientinnen und

Patienten erfolgreich gestalten.»

Seine Studien hatten Norbert Schnitzler von Freiburg im Breisgau über

Nordirland und Bonn nach Harvard geführt, wo er auch seinen Master in

Öffentlichem Management (Public Administration) ablegte. Nach dem Abschluss

seiner Studien war er als Berater beim Strategie-Beratungsunternehmen

«Booz-Allen-Hamilton» tätig, wo er sich auf Beratungsprojekte im öffentlichen

Sektor fokussierte und Spitäler, Pflegeeinrichtungen sowie Medizintechnik- und

Pharmaunternehmen in strategischen Unternehmensentscheiden beriet.

Gemeinsam mit seiner Frau lebt Norbert Schnitzler seit 2008 im Baselbiet. In

seiner Freizeit treibt er gerne Sport in der Natur, wo er auf dem Rennvelo oder

Mountain-Bike, beim Wandern, Klettern oder beim Langlaufen den Ausgleich zu

seiner Arbeit findet.

Der genaue Zeitpunkt von Norbert Schnitzlers Amtsantritt wird später

bekanntgegeben.

Quelle: Pressemitteilung, 28.04.2020