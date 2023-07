Organisatorische Veränderung bei Hirslanden Bern (Medienaussendung).

Hirslanden Bern vereint per 1. April 2022 alle drei Klinikstandorte, namentlich die Klinik Beau-Site, das Salem-Spital und die Klinik Permanence, unter einer einheitlichen Direktion. Mit der neuen Organisation fördert Hirslanden Bern eine engere Zusammenarbeit zwischen

den Kliniken und nutzt Synergien für ein bestmögliches Leistungsangebot auf dem Platz Bern.

Durch die Integration aller drei Berner Hirslanden-Kliniken unter einer Führung

lassen sich die Leistungsangebote der Kliniken zukünftig noch gezielter im

Sinne des Hub-Spoke-Modells aufeinander abstimmen. Zudem werden durch die

effizienteren Führungsstrukturen die vorhandenen Synergien unter den Kliniken

fortan noch besser genutzt.

Dr. Daniel Lüscher, derzeitiger Direktor der Hirslanden Klinik Beau-Site und

des Salem-Spitals, wird ab 1. April 2022 auch für die Klinik Permanence

verantwortlich sein. Daniel Lüscher ist Betriebsökonom FH und verfügt zudem

über einen Executive Master of Human Resources Management der FH

Nordwestschweiz, einen Executive Master of Business Administration mit der

Vertiefung Health Service Management der Berner Fachhochschule sowie einen

Doctor of Business Administration (DBA) an der Kalaidos Fachhochschule Zürich

und Middlesex University London.

Die aktuellen Co-Direktorinnen der Klinik Permanence, Dr. med. Julia Beel und

Claudine Jungo, werden neu als stellvertretende Direktorinnen der drei Berner

Hirslanden-Kliniken insbesondere für strategische Projekte verantwortlich sein

und im erfolgreichen Jobsharing die Weiterentwicklung des Standorts Bern aktiv

mitgestalten. Beide sind bereits seit mehreren Jahren in verschiedenen

leitenden Positionen für Hirslanden Bern tätig und mit der strategischen

Ausrichtung bestens vertraut.

Umfassende, integrierte medizinische Versorgung

Zwischen den Standorten der Klinik Beau-Site und dem Salem-Spital in der Stadt

Bern und der Klinik Permanence in Bern West entsteht dank der neuen

Organisation ein umfassendes medizinisches Netzwerk mit klarem Fokus auf eine

exzellente integrierte Versorgung, die sowohl Grundversorgungsleistungen als

auch Behandlungen in spezialisierten Fachgebieten sowie im Bereich der

hochspezialisierten Medizin abdeckt. Komplettiert wird dieses Netzwerk neu

durch das ambulante Operationszentrum OPERA Bern, das Hirslanden dieses Jahr am

Nordring in Bern eröffnen wird.

Stéphan Studer, Chief Operating Officer der Hirslanden-Gruppe sagt: «Ich danke

Claudine Jungo, Julia Beel und Daniel Lüscher für ihr Engagement und ihren

gemeinsamen Beitrag zum Wohle der Berner Bevölkerung in dieser neuen Phase von

Hirslanden Bern. Bei der Verwirklichung unserer Ambition, die Lebensqualität

aller Menschen entlang des gesamten Behandlungs- und Betreuungspfades zu

verbessern, schreiten wir dank der neuen Organisation weiter voran.»

Daniel Lüscher, ab 1. April 2022 Direktor der drei Berner Hirslanden-Kliniken

ergänzt: «Bei Gesundheitsfragen wollen wir für die Berner Bevölkerung in jeder

Situation Ansprechpartner der Wahl sein, sei es im stationären oder ambulanten

Bereich oder sei es auch über die akutmedizinische Diagnostik und Behandlung

hinaus. Von der Prävention bis zur Heilung wollen wir zur Stelle sein,

jederzeit − physisch und digital.»

Über Hirslanden

Hirslanden steht für eine qualitativ hochstehende, verantwortungsbewusste, vom

einzelnen Menschen selbstbestimmte sowie effiziente integrierte

Gesundheitsversorgung. Von der Geburt bis ins hohe Alter sowie von der

Prävention bis zur Heilung – jederzeit, physisch und digital – konzentriert

sich die Hirslanden-Gruppe gemeinsam mit privaten und öffentlichen

Kooperationspartnern auf die Weiterentwicklung des «Continuum of Care».

Hirslanden differenziert sich im Markt als Systemanbieter mit erstklassiger

medizinischer und Service-Qualität – gewährleistet durch hoch qualifizierte

selbstständige Fachärztinnen und Fachärzte mit langjähriger Erfahrung, eine

exzellente Pflege und erstklassige Services. Interdisziplinäre medizinische

Kompetenzzentren, spezialisierte Institute und kompetente Kooperationspartner

ermöglichen eine optimale und individuelle Diagnostik und Behandlung auch

hochkomplexer Fälle sowohl stationär als auch ambulant.

Die Hirslanden-Gruppe umfasst 17 Kliniken in 10 Kantonen, viele davon mit einer

Notfallstation. Sie betreibt zudem 4 ambulante Operationszentren, 18

Radiologie- und 5 Radiotherapieinstitute. Die Gruppe zählt 2‘314

Partnerärztinnen und Partnerärzte sowie 10’711 Mitarbeitende, davon 479

angestellte Ärztinnen und Ärzte. Hirslanden ist das grösste medizinische

Netzwerk der Schweiz und weist im Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatz von 1‘796

Mio. Franken aus (inkl. CHF 12.6 Mio. kantonale COVID-19-Entschädigungen). Per

Stichtag 31.3.2021 wurden in der Gruppe 107‘401 Patientinnen und Patienten an

461‘004 Pflegetagen stationär behandelt. Der Patientenmix setzt sich aus 51 %

grundversicherten Patientinnen und Patienten, 28.8 % halbprivat und 20.2 %

privat Versicherten zusammen. Die Hirslanden-Gruppe formierte sich 1990 aus dem

Zusammenschluss mehrerer Kliniken und ist seit 2007 Teil der internationale

Spitalgruppe Mediclinic International plc, die an der Londoner Börse kotiert

ist.

Quelle: Medienaussendung, 17.03.2022