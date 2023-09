Stationäre Spitalkosten steigen auch 2019 nicht weiter an (Bundesamt f. Statistik).

Eine Million Menschen suchte im Jahr 2019 für eine stationäre Behandlung ein Schweizer Spital oder Geburtshaus auf. Dies entspricht 12% der Gesamtbevölkerung, was etwa dem Vorjahreswert entspricht. Die Zahl der stationären Spitalaufenthalte betrug 1,47 Millionen. Zum zweiten Jahr in Folge sind die die Kosten im

stationären Bereich der Spitäler nicht gewachsen. Der

Kostenanstieg im ambulanten Bereich betrug im Jahr 2019 dagegen 4,6% (2018:

3%). Dies sind einige Ergebnisse der neuen Spitalstatistiken des Bundesamtes

für Statistik (BFS).

Im Jahr 2019 wurden 142 Akutspitäler, 17 Geburtshäuser, 50 Psychiatrien, 53

Rehabilitationskliniken und 19 andere Spezialkliniken gezählt. Die 281

Spitalbetriebe verteilten sich schweizweit auf 580 Standorte.

27% der Spitalkosten fallen im ambulanten Bereich an

Der ambulante Spitalbereich verbuchte Kosten von 8,4 Milliarden Franken, der

stationäre Bereich solche von 19,1 Milliarden Franken. Ein stationärer Fall

kostete 2019 im Durchschnitt rund 13 200 Franken und eine ambulante

Konsultation 420 Franken. Dabei wurden 20,1 Millionen ambulante Konsultationen

und Behandlungen für 4,2 Millionen Patienten erbracht, das führte zu 7,4% mehr

ambulanten Leistungen als im Vorjahr.

Am 31.Dezember 2019 arbeiteten 220 960 Personen im Schweizer Spitalsektor. Das

Beschäftigungsvolumen belief sich auf 170 928 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

Medizinisch-technische Gerätschaften in den Spitälern

2019 standen den Schweizer Spitälern 215 Magnetresonanztomographen (MRT) zur

Verfügung, mit denen durchschnittlich 3200 Untersuchungen pro Gerät

durchgeführt wurden. Durchschnittlich wurden mit einem MRT in den Schweizer

Krankenhäusern pro Tag 8,9 Untersuchungen getätigt, wovon 7,6 mit ambulanten

Tarifen verrechnet wurden. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den

Computertomographen (CT) mit jeweils 12,9 Untersuchungen pro Tag und einem

ambulanten Anteil von 62%. Die 219 CT-Scanner kamen in den Schweizer Spitälern

1 034 229-mal zum Einsatz. Im Bereich der bildgebenden Verfahren wurden weitere

33 PET-Scanner (Positronen-Emissions-Tomographie), 128 Angiographie-Geräte und

61 Gamma-Kameras gezählt.

Stationäre Spitalaufenthalte für eine Million Personen

Die annähernd 1,5 Millionen stationären Spitalaufenthalte verteilten sich auf

über eine Million Personen. Dies entspricht rund 12% der Gesamtbevölkerung. Die

Anzahl Fälle nahm gegenüber dem Vorjahr um lediglich 0,3% zu, wohingegen die

Anzahl der behandelten Personen deutlicher anstieg (+1,1%). Die Anzahl der

stationär geleisteten Pflegetage erhöhte sich um 0,8% auf 11,7 Millionen. In

den Akutspitälern blieb die durchschnittliche Aufenthaltsdauer konstant bei 6,0

Tagen Aufenthalt pro Fall.

Unfälle als häufigster Hospitalisierungsgrund

Verletzungen durch Unfälle waren wie im Vorjahr der häufigste Grund für eine

Hospitalisierung (190 000 Fälle). Zweithäufigste Ursache – mit leicht sinkender

Tendenz – waren Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems, etwa Arthrose, Gelenk-

oder Rückenprobleme (177 000 Fälle). Dies führte zu über 27 500 Eingriffen für

Hüftendoprothesen und über 27 600 Eingriffen für Endoprothesen am Kniegelenk,

dies jeweils für Erstimplantationen und den Ersatz bestehender Prothesen. An

dritter Stelle folgten Erkrankungen des Kreislaufsystems (159 000 Fälle).

Affektive Störungen häufigster Eintrittsgrund in psychiatrischen Kliniken

Über 100 000 Hospitalisierungen erfolgten aufgrund von psychischen oder

Verhaltensstörungen einschliesslich Demenzerkrankungen und Schizophrenie. Mit

über 30 000 Hospitalisierungen waren die affektiven Störungen, im Speziellen

die Depressionen, die grösste Diagnosegruppe. An zweiter Stelle folgen mit rund

23 000 Spitalaufenthalten die Störungen durch psychotrope Substanzen (z.B.

Alkohol: 16 500; Opioide und Kokain: 3000; Cannabinoide und Sedative/Hypnotika:

je ungefähr 900). Zu zwei Dritteln waren Männer betroffen, während bei den

affektiven Störungen die Frauen in der Mehrheit sind.

Ein Drittel der Geburten sind Kaiserschnitte

Insgesamt kamen in den Geburtsabteilungen der Spitäler und Geburtshäuser über

85 000 Kinder zur Welt – davon etwas mehr als 27 000 per Kaiserschnitt, was

einer Rate von 32,0% entspricht, 0,1% weniger als im Vorjahr.

Zusätzliche Informationen finden Sie in der nachfolgenden PDF-Datei.

Download Medienmitteilung

(PDF, 3 Seiten, 209 kB)

Quelle: Bundesamt f. Statistik, 20.11.2020