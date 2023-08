Unispital Balgrist: Weltweit erste holografisch navigierte Wirbelsäulenoperation (Pressemitteilung).

Ein Team der Universitätsklinik Balgrist führte erfolgreich die erste direkt auf den Patienten projizierte holografisch navigierte Wirbelsäulen-Operation durch. Die Operation ist Teil einer klinischen Studie, die weltweit erste dieser Art. Die Technologie wurde an der Universitätsklinik Balgrist entwickelt. Ein historischer Moment im Operationssaal:

Dank langjähriger Forschung gelangt Augmented Reality (deutsch: erweiterte

Realität, kurz: AR) in den Operationssaal. Damit ist ein wichtiger Meilenstein

erreicht. Anfangs Dezember 2020 fand an der Universitätsklinik Balgrist die

erste holografisch navigierte Operation statt.

Marianne Janik, CEO von Microsoft Schweiz, ergänzt: «Die Zusammenarbeit mit der

Universitätsklinik Balgrist zeigt, dass Augmented Reality und Artificial

Intelligence bereits heute menschliche Fähigkeiten und Expertise unterstützen

und sogar ergänzen können. Wir sind stolz, dass unsere Technologie die sehr

hohen Qualitätsanforderungen erfüllt und dass wir damit einen Beitrag zu dieser

Pionierarbeit leisten können.»

Prof. Dr. Philipp Fürnstahl, Leiter des ROCS am Balgrist, sieht darin «einen

eminenten Meilenstein zu einer durch Computertechnologie geprägten Orthopädie

mit dem Ziel, eine vollständig digitalisierte Behandlung zu ermöglichen».

Nutzen für Patientinnen und Patienten

Auf Basis von CT-Bildgebungen werden 3D-Darstellungen der betroffenen Anatomie

generiert und während der Operation direkt im Operationsfeld angezeigt.

Chirurginnen und Chirurgen sehen diese 3DAnatomie der operierten Person mit

Hilfe einer AR-Brille. Die AR-Navigationssoftware führt durch jeden

Operationsschritt. Sie zeigt beispielsweise das exakte Setzen einer Schraube am

richtigen Ort und im korrekten Winkel an und verifiziert dies. Neben der

präzisen Einbringung von Implantatkomponenten können etwa Stabimplantate

vermessen und damit individuell dimensioniert werden. Dadurch werden die Sinne

der Chirurginnen und Chirurgen in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit erweitert.

