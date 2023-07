Value-based Healthcare: Zielbild für ein nutzenorientiertes Gesundheitswesen in der Schweiz

Schweiz: Das PwC Value-based Healthcare Framework und konkrete Empfehlungen für die Praxis (PricewaterhouseCoopers, PDF, 2,3 MB).

Das Schweizer Gesundheitswesen gehört zu den besten der Welt. Und leider auch zu den teuersten. Gegen dieses Dilemma wird aus verschiedenen Perspektiven vorgegangen – aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen ist das Resultat aber häufig ein Mengenwettbewerb. Wie sich diese Herausforderung meistern lässt,

legt PwC Schweiz in der Publikation «Vision für ein nutzenorientiertes

Gesundheitswesen» dar. Mit einem hohen Qualitätsniveau und einer ausgeprägten

Leistungsbreite ist das Schweizer Gesundheitswesen bereits heute hervorragend

aufgestellt. Die hohen Kosten sind nicht nur das Resultat davon, sondern auch

Ausdruck des Potenzials, sich von einem mengen- zu einem wertebasierten System

zu entwickeln.

Was bisher geschah

Die Akteure des Gesundheitswesens – dazu zählen Leistungserbringer,

Versicherer, Produzenten und Patient:innen – agieren so, wie sie können: im

Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und in der Logik systembedingter Anreize. Das

hat zu Mengenwettbewerb, limitierter Interprofessionalität und

Interdisziplinarität sowie Silodenken geführt. Diese Faktoren erschweren es den

Akteuren, ihre Aktivitäten an den Patient:innen auszurichten und sich

konsequent auf die Steigerung des Mehrwerts und Outcomes für die Patient:innen

auszurichten.

Auftakt zur Transformation

Hier setzt die jüngste Publikation von PwC Schweiz an. Die

PwC-Gesundheitsexpert:innen haben darin eine Vision für ein qualitäts- und

patientenzentriertes Gesundheitssystem formuliert. Für deren Umsetzung stellen

sie das Value-based Healthcare (VBHC) Framework von PwC vor. Dieser Ansatz

dient der Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit des Schweizer

Gesundheitswesens. Er läutet einen Paradigmenwechsel ein: hin zu maximaler

Patientenzentrierung, indikationsspezifischen Qualitäts- und Kostenmessungen,

integrierter und vernetzter Versorgung losgelöst von Sektoren- oder

Fachgrenzen, ständiger Verbesserung der Qualität. VBHC bietet nicht nur das

Potential für höhere Qualität im Gesundheitswesen, sondern auch zur Reduktion

des Kostenwachstums.

Am gleichen Strick ziehen

«Nur mit vereinten Kräften können die Gesundheitsakteure die Vision einer

qualitäts- und nutzenorientierten Versorgung verwirklichen. Dazu sollen die

Akteure proaktiv betrieblich den Strategiefokus in Richtung Qualität und

Orientierung am Patientennutzen setzen, und regulatorische Reformen sollten

diese Entwicklung unterstützen», meint Philip Sommer, Leiter Beratung

Gesundheitswesen bei PwC Schweiz. Grundlage für diese Qualitätsorientierung ist

ein einheitliches Verständnis von Qualität und Kosten über ganze

Behandlungspfade. Damit flächendeckendes Zusammenarbeiten möglich wird, soll

der Gesetzgeber Steine aus dem Weg räumen und VBHC-günstige Rahmenbedingungen

schaffen. Fehlanreize gehören abgeschafft, es braucht Versorgungspfade über den

ganzen Behandlungszyklus und eine transparente, interoperable digitale

Unterstützung. Sprich: auswertbare Daten, Transparenz und Vernetzung.

Substanzielle Investitionen in die Digitalisierung sind dazu Voraussetzung. In

der Publikation finden sie konkrete Handlungsempfehlungen für alle Akteure –

von informierten Patient:innen bis hin zu regulatorischen Rahmenbedingungen.

Vision ist teilweise Realität

Dass dieser Paradigmenwechsel bereits im Gang ist, zeigen diverse Beispiele aus

der Praxis. Der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung (ANQ) hat ein

Pilotprojekt zur Qualitätsmessung von Indikation, Eingriff und Anästhesie

gestartet. Hirslanden legt den Fokus auf das digitale und physische Continuum

of Care und setzt dabei nebst Partnerschaften konsequent auf

sektorenübergreifend einheitliche Qualitätsindikatoren und Anreizsysteme. Das

Universitätsspital Basel (USB) und Roche messen und steigern in einer

Partnerschaft den Patientennutzen und Ressourceneinsatz bei

Lungenkrebserkrankten. Im «Arc Jurassien» arbeitet Swiss Medical Network an der

Umsetzung einer integrierten Versorgungslandschaft, die den Full Capitation

Ansatz verfolgt und innovative Vergütungsmechanismen einsetzt. IVF Hartmann hat

eine digitale Plattform zur Prozess- und Kostenoptimierung in Alters- und

Pflegeheimen entwickelt. Das Spitalzentrum Biel und Johnson & Johnson (J&J)

erhöhen gemeinsam den Patientennutzen entlang des Behandlungspfades. Die CSS

bietet ihren Kund:innen eine Qualitätssprechstunde an. Und die Patient

Empowerment Initiative als Pilotprojekt von USB und Kantonsspital Winterthur

(KSW) in Kooperation mit CSS, SWICA und PwC Schweiz holt den Patientennutzen

zurück ins Zentrum, korrigiert Fehlanreize und reduziert Fehl- und

Überversorgung.

Zusammenarbeit aller Akteure gefragt

Dies sind alles starke Einzelbeispiele, die ein grosses Potenzial von VBHC in

der Schweiz nahelegen. Flächendeckend konnte VBHC noch nicht eingeführt werden.

Die Experten von PwC sind überzeugt, dass sich das Schweizer Gesundheitswesen

dynamisch in die Richtung VBHC entwickeln wird und begrüssen eine

Zusammenarbeit aller Akteure, um diesen Ansatz flächendeckend umzusetzen –

zugunsten aller Stakeholder im Gesundheitswesens und nicht zuletzt der

Patienten:innen in der Schweiz.

Über die Publikation

«Vision für ein nutzenorientiertes Gesundheitswesen» entstand im Mai 2022 auf

der Basis von Expertengesprächen, Praxisbeispielen und dem Know-how der

Gesundheitsexpert:innen von PwC Schweiz. Sie wurde inhaltlich und finanziell

unterstützt von: CSS, economiesuisse, H+ Die Spitäler der Schweiz,

Hirslanden-Gruppe, Interpharma, IVF Hartmann, Johnson & Johnson, Roche und

Swiss Medical Network. Die redaktionelle Freiheit liegt bei PwC Schweiz.

Quelle: PricewaterhouseCoopers, 30.05.2022