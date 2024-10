Notfallversorgung ganz konkret... Wie müssen sich Kommunen, Krankenhäuser, Ärzte und Rettungsdienste auf den Systemwechsel vorbereiten? Notaufnahmen sollen weniger Patienten behandeln, Leitstellen zu Versorgungsmanagern werden und Regelversorgung in der Fläche verfügbarer werden - auch durch Telemedizin und Digitalisierung. Es wird ein langer Veränderungsprozess. InMOVE - Institut für moderne Versorgung und die Akademie der Kreiskliniken Reutlingen laden zu einer gesundheitspolitischen Diskussion zur Notfallversorgung am 25.11.2019 in Pfullingen ein. Die Veranstaltung ist kostenfrei (Weitere Informationen).