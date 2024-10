Die PPR 2.0 kommt! Machen Sie sich rechtzeitig damit vertraut und erfahren Sie alles zu Grundlagen, Strukturen und Abläufe der PPR 2.0. Gleichzeitig betrachten Sie, was muss und was muss nicht dokumentiert werden. Tagessseminar z.B. am 30.01.2023 bei Dortmund oder 01.02.2023 in Erfurt oder 27.02.2023 bei Baden-Baden. Auch für Ihren Bedarf und Ihre Fragestellungen bei Ihnen Inhouse (Medizinische Dokumentation Kuypers).