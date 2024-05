Online-Seminar für DRG-beauftragte Ärztinnen und Ärzte im Mai 2024.



Kodierung und Dokumentation unter den aktuellen Rahmenbedingungen der aG-DRGs und der Ambulantisierung

Die zweitägige Schulung richtet sich an Ärztinnen und Ärzte, die in ihren Kliniken Verantwortung für das Dokumentations-, Kodierungs- und Abrechnungsgeschehen übernehmen.

Online-Seminar am 28. und 29. Mai 2024



Jetzt anmelden!