41. Intensivseminar Krankenhausmanagement: Weiterbildung startet am 8. November 2024. Führungskräfte in Medizin, Pflege und Verwaltung benötigen zeitgemäße Managementkompetenzen, um ihr Unternehmen Krankenhaus effizient mit motivierten und leistungsĀ­orientierten Mitarbeiter:innen zu leiten. Die interdisziplinäre Weiterbildung zum/zur Krankenhausmanager:in vermittelt den Teilnehmer:innen in sechs Seminarabschnitten die Kenntnisse, die für die Übernahme von Leitungsverantwortung in Medizin, Pflege und Verwaltung wichtig sind.

Weitere Informationen unter www.mibeg.de.