Medizin-Controlling sichert die Zukunft der Krankenhäuser

Effiziente Abwicklung, Kostentransparenz, Prozessoptimierung: Für die Wirtschaftlichkeit eines Krankenhauses ist zielgerichtetes Medizin-Controlling unerlässlich. Das mibeg-Institut startet am 29. November 2024 die 46. Weiterbildung zum/zur Medizin-Controller:in. In acht Seminareinheiten wird Medizin-Controlling als operative Aufgabe ebenso praxisnah dargelegt wie in seiner strategischen Funktion für die Krankenhausleitung. Die Weiterbildung wendet sich an Mitarbeiter:innen in Medizin, Pflege und Verwaltung.

Weitere Informationen unter www.mibeg.de.