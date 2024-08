Weiterbildung zur Klinischen Kodierfachkraft

Das mibeg-Institut Medizin startet am 08. November 2024 die 46. Weiterbildung "Intensivseminar Klinische Kodierfachkraft". In fünf Seminareinheiten vermittelt das Seminar grundlegende Kenntnisse der Krankenhausfinanzierung, des aG-DRG-Systems und des Abrechnungsmanagements. An Fallbeispielen wird der Umgang mit den allgemeinen und speziellen Kodierrichtlinien sowie das Abrechnungsmanagement mit den Kostenträgern trainiert.

Weitere Informationen unter www.mibeg.de.