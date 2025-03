Management psychiatrischer und psychosomatischer Kliniken

Die interdisziplinäre Weiterbildung der mibeg-Institute greift aktuelle Entwicklungstendenzen analytisch auf und vermittelt innovative Lösungsvorschläge für ökonomisch-unternehmerische Fragestellungen, um die Herausforderungen in psychiatrischen Kliniken erfolgreich zu meistern. In fünf Seminareinheiten erlernen Teilnehmende Managementstrategien in den Handlungskontexten Personal, Organisation, Qualität und Öffentlichkeitsarbeit, mit denen sie auf die zukünftigen Anforderungen erfolgreich reagieren können.

