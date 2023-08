Fachspezifische DRG-Seminare 2021: Online-Seminare & Live-Streaming

im April 2021



Praxisnahe Intensiv-Seminare für Kodierfachkräfte, Medizinische Dokumentare sowie Mitarbeiter/-innen der Abrechnung und des Medizincontrollings.

Für operative und konservative Fachabteilungen:

am 27.04.2021 in der Gefäßchirurgie und Angiologie

am 28.04.2021 in der Gynäkologie und Geburtshilfe



