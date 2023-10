440 Millionen Euro für baden-württembergische Krankenhäuser (Sozialministerium Baden-Württemberg).

Das Kabinett hat das Jahreskrankenhausbauprogramm 2021 sowie die erste Tranche des sogenannten Krankenhausstrukturfonds-II-Programms verabschiedet. Gefördert werden insgesamt zehn Baumaßnahmen und vier Planungsraten.

Am Dienstag (2. März) hat das Kabinett das Jahreskrankenhausbauprogramm 2021

mit einem Volumen von 248 Millionen Euro sowie die erste Tranche des

sogenannten Krankenhausstrukturfonds-II-Programms mit einem Volumen von ca. 190

Millionen Euro verabschiedet. Der Landeskrankenhausausschuss hat sich bereits

für die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen ausgesprochen. Gefördert werden

insgesamt zehn Baumaßnahmen und vier Planungsraten.

Investitionen in Krankenhaus-Landschaft weiterhin auf hohem Niveau

Im Haushaltsplan 2020/2021 stehen insgesamt über eine Milliarde Euro für

Krankenhausinvestitionen in Baden-Württemberg bereit, davon entfallen auf das

Haushaltsjahr über 510 Millionen Euro. Ergänzt um die Mittel aus dem

Gesundheitsfonds werden die Krankenhäuser im Land in den Jahren 2020 und 2021

mit rund 1,146 Milliarden Euro massiv unterstützt. Die Krankenhausfinanzierung

im Land bleibt damit weiterhin auf einem hohen Niveau.

„Mein großer Dank gilt zunächst den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den

Krankenhäusern“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha am Dienstag in

Stuttgart. „Sie waren in den letzten Monaten bis zur Erschöpfung gefordert, sie

standen und stehen an vorderster Front der Pandemie-Bekämpfung.“

Mit den laufenden und den letztjährigen Ausgleichszahlungen sei die Liquidität

der Krankenhäuser und somit die Einsatzfähigkeit weiter gesichert. „Auch mit

unseren zusätzlichen Landesprogrammen haben wir die Krankenhäuser bei ihrer

Arbeit massiv unterstützt. Parallel müssen wir jedoch auch die Zukunft der

Kliniken fest im Blick haben und nach vorne schauen“, so Minister Lucha. Neben

dem Jahreskrankenhausbauprogramm 2021 solle nun mit der ersten Tranche des

Krankenhausstrukturfonds-II-Programms der Neubau des Zentralklinikums Lörrach

gefördert werden. „Das Projekt in Lörrach ist ein sehr gutes Beispiel für eine

zukunftsgerichtete Krankenhausplanung“, sagte Lucha.

Zum Thema Jahreskrankenhausbauprogramm ergänzte der Minister: „Das

Pandemiegeschehen wird sich auch auf die Organisations- und Bauplanungen der

Kliniken auswirken. Das Krankenhauswesen steht vor einem gewaltigen Umbruch.

Die Medizinkonzepte der einzelnen Häuser müssen zum Teil neu geschrieben

werden.“ Gerade bei den großen Neubauvorhaben im Land seien neue Maßstäbe im

Bereich der Patientenaufnahme, der Versorgung und auch der Pflege anzulegen.

„Mit dem Jahreskrankenhausbauprogramm 2021 werden die Weichenstellungen

vorgenommen, um die Krankenhäuser dabei zu unterstützen“, so Lucha.

Jahreskrankenhausbauprogramm 2021

Mit einem Volumen von 248 Millionen Euro und insgesamt neun Baumaßnahmen und

vier Planungsraten erstreckt sich das Jahreskrankenhausbauprogramm 2021 über

das gesamte Land Baden-Württemberg. Davon profitieren die Standorte in Achern,

Albbruck, Böblingen-Sindelfingen, Bruchsal, Calw, Ehingen, Göppingen,

Karlsruhe, Ludwigsburg, Mannheim, Offenburg, Schorndorf, Stuttgart und

Winnenden. Als Alternativvorhaben werden Projekte in Mannheim, Nürtingen,

Pforzheim, Stuttgart und Wangen gelistet.

Bei den aufgeführten Beträgen in der Projekt-Liste zum

Jahreskrankenhausbauprogramm 2021 (PDF) handelt es sich um die jeweiligen

Antragssummen der einzelnen Maßnahmen. Die konkreten Förderbeträge der

einzelnen Projekte werden erst nach Abschluss der baufachlichen Prüfung

festgelegt. Die Festlegung der Förderhöhe der Planungsraten erfolgt ebenfalls

zu einem späteren Zeitpunkt.

Erste Tranche des Krankenhausstrukturfonds-II-Programms

Mit einem Volumen von ca. 190 Millionen Euro wird die erste Tranche des

Strukturfonds umgesetzt. Auf Grund der gestaffelten Finanzierungsituation soll

nun in einer ersten Tranche ein zentrales Projekt gefördert werden, aufgeteilt

auf rund 95 Millionen Euro Fördermittel aus dem Gesundheitsfonds des Bundes und

auf rund 95 Millionen Euro Landesmittel. Es handelt sich hierbei um das Projekt

Zentralklinikum Lörrach. Mit diesem beispielhaften Projekt kann ein großer Teil

der Gelder aus dem Strukturfonds II für das Land Baden-Württemberg gebunden

werden. Das Zentralklinikum Lörrach entsteht durch die Zusammenführung der

stationären Versorgungsangebote der Standorte des gesamten Klinikverbundes.

Gleichzeitig soll das Versorgungsangebot dieses Zentralklinikums mit dem

Versorgungsangebot des St. Elisabethen-Krankenhaus Lörrach zu einer Einheit

verschmolzen werden. Auch das ZfP Emmendingen wird in unmittelbarer

Nachbarschaft einen eigenen Neubau erstellen. Der Neubau des Zentralklinikums

soll am Standort Lörrach „Entenbad“ im Jahr 2025 in Betrieb gehen.

Quelle: Sozialministerium Baden-Württemberg, 02.03.2021