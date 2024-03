60 Mio. Euro Erlösrückgang allein im Januar 2021 (KGSH).

Finanzielle Ausgleiche für Kliniken lassen große Lücken. Die schleswig-holsteinischen Krankenhäuser hatten durch die Coronavirus-Pandemie bedingte Erlösrückgänge in Höhe von rund 60 Mio. € allein im Monat Januar 2021 im Vergleich zum Vorjahr. Dies hat die Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein (KGSH) in einer aktuellen Umfrage ermittelt. Von

diesem Betrag entfallen mehr als 50 Millionen Euro auf die stationäre und tagesklinische Behandlung. Dies entspricht einem prozentualen Rückgang von 23 Prozent.

Auf Basis einer Verordnung erhalten einige Krankenhäuser Ausgleichszahlungen

des Bundes. Diese betragen gut 20 Millionen Euro und decken damit nur 63

Prozent der Ausfälle dieser Krankenhäuser ab. Bezogen auf alle Krankenhäuser

werden lediglich 40 % der Ausfälle kompensiert. Damit verbleiben bei den

Krankenhäusern nicht ausgeglichene Mindererlöse von rund 30 Millionen Euro

allein aus dem Monat Januar.

„Die wirtschaftliche Situation vieler Krankenhäuser ist somit bereits jetzt

angespannt und wird sich absehbar zuspitzen. Ein Ende der Pandemie ist noch

nicht in Sicht und selbst die unzureichenden Ausgleichszahlungen werden bei

vielen Krankenhäusern in Kürze auslaufen, da der Inzidenzwert in den meisten

Kreisen unterhalb von 70 liegt“, erläutert KGSH-Geschäftsführer Patrick

Reimund.

Daher sind dringende Nachbesserungen bei den Ausgleichszahlungen und Regelungen

für das gesamte Jahr 2021 erforderlich. Mit dem drohenden Auslaufen der

Ausgleichszahlungen steuern die Kliniken auf ein wirtschaftliches Desaster zu.

Die Umfrage der KGSH hat auch ergeben, dass die Krankenhäuser im Norden für das

gesamte Jahr 2021 einen Belegungsrückgang von 12 Prozent im Vergleich zum

Referenzjahr 2019 erwarten und hohe Erlösausfälle auch in Krankenhäusern

entstehen, die nicht in die Ausgleichszahlungen einbezogen sind.

Dies hat folgende Gründe: Planbare Behandlungen und Eingriffe müssen auch dort

verschoben werden. Durch Hygienemaßnahmen und durch den COVID-bedingten Ausfall

von Personal kann in allen Krankenhäusern auf lange Sicht kein Regelbetrieb

gefahren werden. Hinzu kommen Mehrkosten durch die Versorgung von COVID-19

Patient/-innen und Erlösausfälle in anderen Versorgungsbereichen wie etwa

Ambulanzen. Patient/-innen meiden teilweise aus Sorge vor einer Ansteckung die

Krankenhäuser. Der Personalaufwand ist durch Hygieneschulungen, Zeitaufwand für

Hygienemaßnahmen, Schulung für den Einsatz in intensivmedizinischen Bereichen

und durch Krankheit und Ausfallzeiten hoch. Auch in der Psychiatrie entstehen

hohe Erlösausfälle, neben den oben genannten Aspekten können z. B. Therapien

nur in kleineren Gruppen durchgeführt werden.

„Jetzt muss die Liquidität aller Krankenhäuser durch auskömmliche

Ausgleichszahlungen kurzfristig gesichert, Budgetsicherheit für das zweite

Krisenjahr 2021 gegeben und weniger Bürokratie und Dokumentation ermöglicht

werden. Die Krankenhäuser haben der Politik dafür bereits faire Angebote

unterbreitet, so etwa die Berücksichtigung der gezahlten Ausgleichszahlungen

bei einem für das Jahr 2021 verpflichtend durchzuführenden Erlösausgleich.

Dadurch werden negative Leistungsanreize und Überzahlungen ausgeschlossen“,

fasst Patrick Reimund die Positionen der KGSH zusammen.

Quelle: KGSH, 22.02.2021