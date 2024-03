80 Mio. Euro Erlösrückgang in den rheinlandpfälzischen Kliniken allein im Januar 2021 (KGRP).

Eine aktuelle Umfrage der KGRP, in der bettenbezogen 90 % der Krankenhäuser abgebildet werden, hat alarmierende Ergebnisse zur wirtschaftlichen Situation der Kliniken im Land gezeigt. Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz haben einen Erlösrückgang im stationären Bereich allein im Monat Januar 2021 gegenüber Januar 2020 in Höhe von knapp 80 Mio.

Euro bzw. 25 % zu verzeichnen. Hinzu kommt ein Erlösrückgang im gleichen

Vergleichszeitraum in den sonstigen Bereichen (z. B. ambulante Krankenhausleistungen

und stationäre Wahlleistungen) in Höhe von ca. 11 Mio. Euro. Diese

Erlösrückgänge wurden durch die Ausgleichszahlungen nur teilweise kompensiert. So

konnten bei den an der Umfrage teilnehmenden Krankenhäusern mit den

Ausgleichszahlungen nur gut die Hälfte der Erlösrückgänge aufgefangen werden.

„Diese alarmierenden Zahlen zeigen sehr deutlich, dass neben den Liquiditätshilfen

auch dringend ein Gesamtjahresausgleich für das Jahr 2021 auf Bundesebene

gesetzlich geregelt werden muss, damit die Krankenhäuser für das laufende Jahr

wirtschaftliche Sicherheit erhalten“, so der Vorsitzende der KGRP Bernd Decker.

Ein Ende der Pandemie ist noch nicht in Sicht und selbst die unzureichenden

Ausgleichszahlungen werden bei vielen Krankenhäusern in Kürze auslaufen, da der

Inzidenzwert in einigen Landkreisen und kreisfreien Städten unterhalb von 70 liegt.

“Mit dem drohenden Auslaufen der Ausgleichszahlungen steuern die Kliniken auf ein

wirtschaftliches Desaster zu. Nachbesserungen bei den Ausgleichszahlungen und

Regelungen für das gesamte Jahr 2021 sind daher dringend erforderlich“, so Decker.

Erlösausfälle entstehen auch in den Krankenhäusern, die nicht in die

Ausgleichszahlungen einbezogen sind, da auch in diesen Kliniken planbare

Behandlungen und Eingriffe verschoben werden müssen.

Gründe für diese Verschiebungen sind insbesondere Hygienemaßnahmen,

zurückgehende Krankenhauseinweisungen und ein COVID-bedingter Ausfall von

Personal. Daher kann in allen Krankenhäusern auf lange Sicht kein Regelbetrieb

gefahren werden. Hinzu kommen Mehrkosten durch die Versorgung von COVID-19

Patientinnen und Patienten und Erlösausfälle in anderen Versorgungsbereichen wie

etwa Ambulanzen.

Den sinkenden Erlösen steht ein gestiegener Personalaufwand durch

Hygieneschulungen, Zeitaufwand für Hygienemaßnahmen, Schulung für den Einsatz

in intensivmedizinischen Bereichen und durch Krankheit und Ausfallzeiten gegenüber.

Auch in der Psychiatrie entstehen hohe Erlösausfälle; neben den oben genannten

Aspekten können z. B. Therapien nur in kleineren Gruppen angeboten werden.

Da ein baldiges Ende der Pandemie noch nicht absehbar ist und sich die Situation

durch Virusmutationen sogar noch verschärfen könnte, benötigen die Krankenhäuser

für das Jahr 2021 sehr schnell einen vernünftigen finanziellen Rettungsschirm – und

zwar ohne Lücken.

„Der Rettungsschirm muss die Liquidität aller Krankenhäuser durch auskömmliche

Ausgleichszahlungen kurzfristig erhalten, finanzielle Sicherheit für das zweite

Krisenjahr 2021 geben und weniger Bürokratie und Dokumentation sowie flexiblen

Personaleinsatz ermöglichen“, fasst Decker die zentralen Forderungen zusammen.

Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. (KGRP) ist der Dachverband der

Krankenhausträger in Rheinland-Pfalz und vertritt die Interessen von 84 Krankenhäusern mit rund

26.000 Betten. Über 980.000 Patientinnen und Patienten werden jährlich in den rheinland-pfälzischen

Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Hinzu kommen jährlich mehr als 80.000 ambulante

Operationen. Die Kliniken sind zugleich einer der bedeutendsten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz mit

rund 58.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.



