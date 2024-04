92 Millionen Euro für Digitalisierung der Hamburger Krankenhäuser

Krankenhäuser: Hamburg ruft 92 Millionen Euro aus dem Zukunftsfonds ab (Stadtportal Hamburg).

Um die Hamburger Plankrankenhäuser zukunftsfähig zu machen, investieren Bund und Land im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds zusätzlich zur Regelfinanzierung weitere 92 Millionen Euro. Sie werden für den Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie die IT- und Cybersicherung verwendet. Zusammen mit dem

Eigenanteil der Krankenhausträger stehen 110 Millionen Euro zur Verfügung.

Medizinische Geräte in einem KrankenhausBild: © Colourbox.de / Edward Olive

Insgesamt wurden von der Sozialbehörde etwa 100 Förderbescheide an die

Hamburger Plankrankenhäuser überreicht. Gefördert werden Maßnahmen nach elf

Fördertatbeständen, wie etwa Investitionen in moderne Notfallkapazitäten,

IT-Sicherheit, Patientenportale sowie digitales Medikationsmanagement.

Ein Schwerpunkt der Förderung in Hamburg liegt unter anderem in der Etablierung

von digitalen Systemen, um die für die Pflege- und Behandlungsdokumentation

eingesetzten Zeitaufwände zu reduzieren – Zeit, die auf der anderen Seite in

die Behandlung und Pflege der Patientinnen und Patienten investiert werden

kann.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Einrichtung von Patientenportalen, die ein

digitales Aufnahme- und Entlassmanagement ermöglichen. Ziel ist auch hier, den

erheblichen Zeit- und Kommunikationsaufwand zu reduzieren und

Behandlungsdokumente ohne Zeitverzug digital bereitstellen zu können.

Patientinnen und Patienten sollen stärker in die Behandlung einbezogen und die

Versorgungsqualität erhöht werden.

Der Krankenhauszukunftsfonds, der im Rahmen des 2020 beschlossenen

Krankenhauszukunftsgesetzes beim Bund für Soziale Sicherung eingerichtet wurde,

umfasst ein Fördervolumen von bundesweit rund 4,3 Milliarden Euro für die

Modernisierung und Digitalisierung der Krankenhäuser.

Quelle: Stadtportal Hamburg, 22.08.2022