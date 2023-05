Abqualifizierung der Kliniken in der Fläche

Forderungen mit Geschmäckle (VKD).

Krankenkassen, Unikliniken und Maximalversorger drängen auf schnelle Umsetzung der Krankenhausreform so, wie sie von der Regierungskommission vorgeschlagen wurde. Sie fordern eine qualitätsorientierte Leistungskonzentration und meinen damit ganz offensichtlich, dass nur sie die Bevölkerung in

hochwertiger Qualität versorgen können. Es ist genau das, was bestimmte Experten und die Krankenkassen seit Jahren als Ziel vor Augen haben:

Zentralisierung der Krankenhausversorgung.

VKD-Präsident Dr. Josef Düllings: „Damit qualifizieren sie die Leistungen aller anderen Kliniken, die tagtäglich ihre Patientinnen und Patienten ebenfalls in

guter Qualität versorgen, ab – und die zur Versorgung der Bevölkerung unabdingbar sind. Sie qualifizieren auch die in den vergangenen Jahren aufgebauten

Spezialisierungen dieser kleineren Häuser ab, als wären ausschließlich technisch hochgerüstete Maximalversorger in der Lage alle diese Leistungen allein am

besten zu erbringen.“

[...]

Quelle: VKD, 17.05.2023